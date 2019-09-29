2019-09-29T11:59:05+03:00
Происшествия

Чиновницу из Германии изнасиловали в московском парке

Преступник напал на 35-летнюю женщину около шести часов вечера
Юлия САЛЬНИКОВА
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После прогулки по парку гражданке Германии пришлось обратиться в полициюПосле прогулки по парку гражданке Германии пришлось обратиться в полициюФото: Алексей ФОКИН
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В Москве неизвестные надругались над гражданкой Германии. Пострадавшая женщина приехала в Россию по работе – она занимает одну из высокопоставленных должностей в Российско-Германской внешнеторговой палате. Вечером 26 сентября 35-летняя женщина находилась в округе Балашиха. Она решила пройти по парку «Косинский». В 300 метрах от дома № 10 на нее напал мужчина.

Как сообщил kp.ru источник, пострадавшая подверглась «насильственным действиям сексуального характера». После того, как преступник скрылся, немка отправилась в полицию писать заявление. Нападение произошло в период с 18.00 до 19.00. В полиции просят свидетелей преступления сообщить имеющуюся информацию.

В отдел полиции она обратилась спустя несколько часов, около 20.50. Возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Розыск нападавшего продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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