2019-09-29T12:49:04+03:00
Василий Песков

Прошло первое заседание Российского отделения экологического «Гамбургского клуба»

На нем вспоминали и про легендарного журналиста "Комсомолки" Василия Пескова
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Доклад о губительных последствиях использования ГМО на репродуктивную функцию человечества делает Ирина Ермакова, доктор биологических наук. Фото: Людмила СЕМИНАДоклад о губительных последствиях использования ГМО на репродуктивную функцию человечества делает Ирина Ермакова, доктор биологических наук. Фото: Людмила СЕМИНА
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Прошло первое заседание Российского отделения Международного экологического «Гамбургского клуба». Оно носило учредительный и ознакомительный характер. Было представлено 15 докладов, в том числе - о Василии Пескове как ярком примере человека новейшей формации Eko Sapiens (человека экологически разумного).

Октябрь 2003 года. Президент РФ Владимир Путин наградил обозревателя "Комсомолки" Василия Пескова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Октябрь 2003 года. Президент РФ Владимир Путин наградил обозревателя "Комсомолки" Василия Пескова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степениФото: Анатолий ЖДАНОВ

Президентом отделения и его фонда была избрана физик и эколог Людмила Фионова. Принято решение о регистрации отделения, о создании его сайта в интернет-пространстве, о проведении ряда дискуссий по ключевым моментам экологической ситуации в стране и на планете. Принят текст открытого письма на имя генерального секретаря ООН о спасении лесов, подчеркнувшего кратковременность (всего 2-3 года) периода до точки невозврата, после которой обезлессивание планеты перейдет в необратимую стадию.

Президент Российского отделения международного экологического «Гамбургского клуба», физик и эколог Людмила Фионова. Фото: Людмила СЕМИНА

Президент Российского отделения международного экологического «Гамбургского клуба», физик и эколог Людмила Фионова. Фото: Людмила СЕМИНА

Разговор был настолько острый, объемный и, вместе с тем, конструктивный, что Людмила Фионова охарактеризовала его как прорыв. Как существенный шаг в необходимом направлении по уменьшению и даже полному исключению вредного антропогенного воздействия на биосферу Земли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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