Моника Беллуччи: Я потеряла невинность в 14 с половиной лет. Могла бы гораздо раньше - но хотела сделать это с тем, кого люблю

ТРУДНОЕ ДЕТСТВО КРАСАВИЦЫ-ШКОЛЬНИЦЫ

Моника Беллуччи родилась в прекрасном итальянском городе Читта-ди-Кастелло, находящемся среди умбрийских холмов и долин. Детство она провела в старом фамильном доме, расположенном в деревушке рядом с ним. Она была единственным ребенком в семье, родители ее обожали и очень о ней заботились. Отец, например, стриг под мальчика, потому что был убежден: благодаря этому они впоследствии станут более густыми и сильными. Он до сих пор свято уверен, что своими роскошными волосами Моника обязана именно ему.

Лет в 12 стало ясно, что Моника обладает исключительной по любым меркам красотой. Родители в интервью Daily Mail вспоминали, что когда Моника была подростком, официанты и официантки в любом кафе предлагали ей поесть бесплатно. Преподаватели в школе немели при виде такой ученицы (один, увлекавшийся живописью, потом подарил родителям эскизы, тайком сделанные им во время уроков). Наконец, на улицах подходили совершенно незнакомые мужчины и с ходу вежливо предлагали миллионы лир и счастливую жизнь с ними за границей. Моника всего этого начала пугаться: после школы она не тусовалась с одноклассниками на площади, а уходила домой. Когда отец ее спрашивал, почему, она отвечала: «Пап, я не могу. Когда я на этой пьяцце, на меня все смотрят. Мужчины смотрят, женщины смотрят, дети из школы смотрят. Мне прям стыдно». Отец вздохнул и ответил: «Привыкай, дочка! На тебя будут пялиться всю твою жизнь, так уж ты выглядишь. Надо быть сильной».

Отец говорил Монике: "Привыкай! На тебя будут пялиться всю твою жизнь! Так уж ты выглядишь"Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«И знаете», - гордо говорил потом Паскуале Беллуччи, - «с этого момента она буквально расцвела и стала сильной!»

Сама она вспоминала: «Было непросто: с каким бы мужчиной я ни заговорила, он намекал, что я должна с ним переспать. И для мужчин я была объектом, а для женщин - шлюхой».

Невинность она потеряла в 14 с половиной лет, на заднем сиденье автомобиля Fiat Lancia. «Ранняя зрелость. Он был на четыре года старше. Я бы могла сделать это гораздо раньше, поскольку была очень свободной. Но я сделала это с парнем, которого очень любила, и все прошло самым прекрасным образом из возможных». (Заметим на всякий случай, что возраст сексуального согласия в Италии - 14 лет, в большинстве стран он выше, в России, например - 16).

«МЫ НИКОГДА НЕ АБСОЛЮТИЗИРОВАЛИ СУПРУЖЕСКУЮ ВЕРНОСТЬ»

Понятно, что с этой внешностью надо было что-то делать. Для начала местный парикмахер Пьеро Монтануччи сделал фотосессию. «Она ходила по городу, одетой почти как парень» - вспоминал он. - «Я ей посетовал носить что-нибудь посексуальнее, а она ответила: «Ты что, правда так думаешь?» И я тут же понял, что нет. В городе начался бы хаос!»

Моника, впрочем, была девушкой серьезной и решила сперва закончить школу, а потом уже начинать настоящую модельную карьеру. Только в 19 она отправилась покорять Милан - и, разумеется, быстро заключила контракт с агентством Elite. Кинематограф ее тоже интересовал, она начала брать уроки актерского мастерства, и с 1990 года начала сниматься. Уже третья роль была в фильме Копполы «Дракула» - правда, была она крошечной: Моника изображала одну из трех «невест Дракулы», соблазняющих несчастного героя Киану Ривза.

Настоящей киноактрисой ее признали не на родине, а в соседней Франции (она овладела французским, как родным): в 1996 году Монику номинировали на премию «Сезар» в категории «Самая многообещающая молодая актриса» за роль в фильме «Квартира». Именно на съемках «Квартиры» она встретилась с мужчиной своей жизни - Венсаном Касселем.

В 2013-м Беллуччи и Кассель рассталисьФото: GLOBAL LOOK PRESS

С первого взгляда он ей не приглянулся, показавшись слишком заносчивым. Кассель, в свою очередь, с самого начала требовал от продюсеров, чтобы его партнершей стала опытная артистка, а не итальянская модель. Но неприязнь ушла очень быстро.

Они провели вместе 17 лет. В 1999 году официально оформили отношения, в 2004-м произвели на свет девочку по имени Дева, в 2010-м - еще одну, Леони. Снялись вместе в девяти картинах (среди них - скандальная и великолепная «Необратимость» Гаспара Ноэ, боевик «Доберман», костюмный триллер «Братство волка»). Стали самой знаменитой парой европейского кино. А потом, в 2013-м, расстались.

Впрочем, Кассель утверждает, что «расстались» - неправильное слово. В интервью журналу Psychologies он сказал: «Иногда браки распадаются. А люди нет, не расстаются. Это как раз наш случай. Мы всегда будем вместе. И вовсе не потому, что у нас двое детей… Мы развелись не потому, что когда-то совершили ошибку. Наоборот — мы тогда поступили очень правильно. Но теперь правильнее развестись. Вот и все». И добавил: «Мы никогда не абсолютизировали так называемую супружескую верность». Чем лишний раз подтвердил слухи о том, что брак был, что называется, «открытым».

Так или иначе, Кассель и Беллуччи постоянно видятся: считают, что дочки должны проводить побольше времени вместе с обоими родителями. Совсем недавно они вместе появились на Венецианском кинофестивале, на показе новой, перемонтированной версии «Необратимости».

«СЕКСУАЛЬНОСТЬ - ВОПРОС ЭНЕРГИИ, А НЕ ВОЗРАСТА

Когда Беллуччи сыграла в «Спектре», ее сразу окрестили «самой старой девушкой Бонда»: и действительно, агент 007 никогда раньше не интересовался девушками, которых играли 50-летние актрисы. Но Моника и в своем возрасте невероятно красива (возможно, этим она обязана генам: по свидетельству журналистов, ее мать в 70 лет выглядела ошеломительно и как минимум на десять лет моложе своего возраста). Сама же Моника и сейчас преспокойно снимается обнаженной, если ей того хочется.

15-летняя Дева очень похожа на свою знаменитую мамуФото: GLOBAL LOOK PRESS

«Сексуальность - вопрос энергии, а не возраста» - говорила Беллуччи. - «Мне встречались женщины, которым было 60, 70, 80, 90 - и они были просто потрясающими. Да и к мужчинам это относится. Мне нравятся мужчины с большим жизненным опытом, прошедшие в своей жизни через очень многие испытания и выжившие. Они очень сексуальны, и совершенно не важно, сколько им лет!»

ПРАВИЛА КРАСОТЫ

* У меня никогда не было модельного тела. Я высокая, но недостаточно высокая. И всегда была пышной, причем никогда не испытывала желания похудеть. Я не очень внимательно слежу за диетой: я всеядна, но, конечно, предпочитаю итальянскую еду, в частности, пасту и сыр.

* Я чем-то похожа на музу, которая радуется, глядя, как ее изображает художник, и которая живет тем, что люди ее описывают.

* Я люблю старые черно-белые фильмы. Актрисы в них обладают естественной красотой. Я росла, глядя на Джину Лоллобриджиду и Софи Лорен. Я совершенно точно предпочитаю морщины пластическим операциям.

В "Страстях Христовых" Моника сыграла Марию Магдалину. Она сумела воплотить образ женщины, вызывающей одновременно эмоции и самого низменного характера, и благоговение одновременноФото: GLOBAL LOOK PRESS

* Когда я правильно накрашиваю губы, я мгновенно чувствую себя очень ухоженной. Губы вообще очень важная штука - с их помощью мы говорим, едим и целуемся! (Улыбается).

* Очень важно пить много воды, чтобы кожа хорошо выглядела. Я обычно использую увлажнитель, что-нибудь простое и легкое, и еще сыворотку. И я стараюсь не злоупотреблять макияжем: ну, может, немного туши для ресниц. А что касается ногтей - мне кажется, красный лак выглядит чувственным и страстным; у Dolce & Gabbana есть роскошный оттенок Lover, мой любимый, а для зимы - глубоко-шоколадный Dahlia.

* Знаю, что загорать не очень хорошо для кожи, но я обожаю солнце. В Италии пляжи изумительны, а океан кристально-синий. Острова фантастические - Капри и Сицилия. Я могу просто сидеть и часами смотреть на море.

* Регулярно заниматься спортом при моей работе невозможно. Встать в 5 утра, пойти в фитнес, и в 6 быть на съемочной площадке? Невозможно! Так что, вместо того, чтобы бегать по дорожке в спортзале, я лучше просто надену черное платье. (Улыбается).

АНКЕТА

Любимый цвет: сиреневый.

Любимое животное: пантера.

Любимые художники: Шагал и Караваджо.

Любимое место для съемок: Сицилия.

Любимые дизайнеры: Dolce & Gabbana.

Ее главный недостаток: наивность.

Самая ненавистная вещь: жестокость во всех проявлениях.

Представление о счастье: всегда жить свободной.

Пять самых известных фильмов

«Малена»

«Необратимость»

«Матрица: перезагрузка»

«Страсти Христовы»

«Братство волка»