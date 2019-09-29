Видеорегистраторы Росгвардии научат рассылать штрафы участникам несанкционированных акций

В субботу на ВДНХ состоялся фестиваль Росгвардии "Безопасный город". Дети с удовольствием стреляли в тирах, взрослые вспоминали как разбирать автомат Калашникова, гуляющие по парку разглядывали технику и вооружение, показательные выступление бойцов спецназа. А когда начался плац-концерт, статс-секретарь — замдиректора Росгвардии Олег Плохой пригласил зампреда комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александра Хинштейна в штабную машину, где показал ему новую систему безопасности для личного состава. Демонстрация эта была не для широкой публики, но "Комсомолке" удалось получить несколько видео кадров с закрытого показа.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/734818" frameborder="0"></iframe> На ВДНХ прошел фестиваль Росгвардии "Безопасный город".

О том, что бойцов Росгвардии собираются оснастить "средствами объективного контроля" мы ранее рассказывали. Некоторые модели видеорегистраторов уже тестят сотрудники правоохранительных органов, которые привлекаются для охраны правопорядка на общественных мероприятиях, в том числе митингах. Однако, новый персональный видеорегистратор для сотрудников Росгвардии обещает стать наиболее совершенным элементом системы "Безопасный город ".

Из объяснений производителя новинки стало известно, что прибор на груди бойца Росгвардии выполнен из прочного материала, который надежно защищает его начинку. А начинка может 13 часов поддерживать устойчивую запись и связь с базой даже если на месте митинга принудительно отключат связь всех операторов. Видеопоток с камеры регистратора передается Центр обработки данных, где его изучают аналитические программы. Вся полученная информация документируется.

- Это один из проектов, в данный момент идет плотная работа с несколькими отечественными производителями систем безопасности, - прокомментировал "КП" официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, - предполагается, что изображение с камер в реальном времени позволит автоматически выявлять на нелегальном митинге граждан, которые ранее уже задерживались за подобные нарушения общественного порядка, сравнивать их лица с картотекой уголовного розыска. Устройства будут фиксировать оскорбления, нападения на бойцов, а также их ответные действия.

Новую систему показали зампреду комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александру ХинштейнуФото: Александр БОЙКО

Но для чего будет документироваться эта информация? Общение "КП" с несколькими разработчиками систем безопасности позволило сделать неожиданные вывод. Похоже, что уже совсем скоро поход на несанкционированный митинг станет равносилен лихачеству на МКАДе на скорости 150 километров в час. Ваше лицо станет тем самым регистрационным знаком, который сегодня позволяет штрафовать автолюбителей в автоматическом режиме. И скоро все будет как на дороге: вышел на несанкционированный митинг - превысил скорость, оскорбил полицейского - выехал на встречку, сбил человека - оказал сопротивление бойцу Росгвардии.

И это вовсе не значит, что пока таких видеорегистраторов нет, можно отрываться по полной программе. Цифровая запись митингов уже поступает на сервера Центра обработки данных с уличных камер, беспилотников, машин Росгвардии, и с экспериментальных видеорегистраторов, которые уже можно встретить на груди сотрудников правоохранительных органов. К накопленному массиву информации осталось лишь подключить соответствующие аналитические программы, и разослать квитанции.

Видеопоток с камеры регистратора передается Центр обработки данныхФото: Александр БОЙКО

А суммы будут немаленькие. В соответствии с 4 статьей Федерального закона № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", за участие в несанкционированной акции штраф -10 000-20 000 рублей, за организацию нелегального митинга штраф от 20 000 - 30 000 рублей, а вот за повторное нарушение данной статьи штраф до 300 000 рублей.

Кстати, скрывать лицо маской или "другими средствами маскировки" на митинге запрещено тем же законом. За это будут сразу задерживать на месте, что грозит обязательными работами до 100 часов или административным арестом до 30 суток.