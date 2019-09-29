«Ощущения, будто влетел в кирпичную стену»: Как Познер и другие звезды победили рак

Пока стервятники кружат над головой одной известной актрисы, питаясь кривотолками, околесицей и просто фантазиями в ожидании худшего, «КП» вспоминает известных персон, поборовших тяжелейший недуг. Мужеству этих людей стоит позавидовать: они не жаловались, не собирали денег публично, не исповедовались на камеру, а просто взяли и разобрались с опухолью, как с вареным раком — аккуратно извлекли, монотонно вскрыли и без лишних эмоций удалили лишнее.

Владимир Познер: «Я был в нокауте»

Телеведущий с тремя паспортами, загорелый и улыбчивый Владимир Познер, всегда хорошо одетый дедушка с дорогими часами, не производит впечатление человека, который мог умереть и проходил курсы химиотерапии. Однако беда постучалась в дом в начале 90-х. Во время обследования в одной из клиник США врачи выявили у Познера злокачественную опухоль в 1993 году, когда ему было 59. Хорошо, что на ранней стадии.

- Я помню момент, когда мне сказали, что у меня рак, - признавался Познер, став послом международной программы «Вместе против рака». - Было ощущение, что я на полном ходу влетел в кирпичную стену. Меня отбросило, я был в нокауте. Это воспринималось как смертный приговор. У нас в России до сих пор еще не всегда озвучивают такой диагноз, считая, что человека надо жалеть. Не жалеть его надо, а настраивать на борьбу. Мы ведь можем бороться!

Познер был против операции, хотел лечиться без хирургического «радиоактивными пулями», но затем приехал со слайдами к известному в США хирургу профессору Патрику Уолшу, директору Johns Hopkins Brady Urological Institute. Тот сказал, что нужна операция и гарантировал — да, дословно! — что все будет в порядке. 13 апреля 1993 года Познеру удалили опухоль. Курсов химиотерапии или радиотерапии Владимиру Владимировичу не назначили. Он восстановился сам.

- Я не ходил по улицам с плакатом «У меня рак» и не считал нужным всем об этом рассказывать, - вспоминает ведущий. - И с близкими было мало разговоров на эту тему. Они помогали мне очень обыкновенным отношением к происходящему. Тот факт, что у меня был рак, позволяет мне говорить: посмотрите на меня, я болел 20 лет назад и являюсь примером того, что эту болезнь можно преодолеть, если вовремя поймать ее и сделать все необходимое, Если считать, что рак – что-то посланное сверху, тогда с этим ничего нельзя сделать и медицина бесполезна? Это неправильно. И медицина не бесполезна, и рак – не наказание. Надо внутренне сказать себе и своей болезни: а вот нет! Не дождешься!

Теперь Познер по-прежнему ведет авторскую передачу, сайт, дает мастер-классы, снимает с Иваном Ургантом документальные проекты и не против посмаковать красное сухое в любимой Франции или США.

Юля Волкова: «У меня не было голоса»

Кто бы мог подумать, что в веселой и миниатюрной «татушке» Юле Волковой столько мужества! Пропавшая с радаров после распада группы «t.a.Tu» певица никогда не бравировала победой, но три года назад сделала неожиданное признание.

- В 2012 году во время обследования у меня обнаружили онкологию, - рассказала «Известиям» Волкова. - После необходимых анализов врачи подтвердили у меня рак щитовидной железы. Во время операции по удалению опухоли мне повредили голосовой нерв. Когда я очнулась после наркоза, то должна была заговорить, но у меня просто не было голоса, я лишь шептала. Это был самый критический момент в моей жизни.

Восстановившись, Юля записала четыре сингла, снялась в нескольких фильмах и продолжает воспитывать дочь Викторию (15 лет) и сына Самира (11 лет).

Юрий Николаев: «Мир почернел»

Бессменный ведущий «Утренней звезды», а потом и «Достояния республики» Юрий Николаев узнал о недуге в 2007 году. Все начиналось с аневризмы аорты.

- Когда совсем припекало, шел к ребятам со «скорой», которые дежурили на площадке, они выручали, кололи обезболивающее, - говорил ведщий. - Кроме них и моей жены никто не знал, что я перенес операцию. Через некоторое время Лена как человек обстоятельный сказала: «Пойдем в поликлинику, сделаем еще одну проверку». Я отнекивался: «Да нет времени, завтра съемки». «Это займет всего полдня». Лена (жена Элеонора) настояла. На следующий день поставили новый диагноз — рак».

Николаев уверял, что поначалу «мир почернел». Ведь от мамы, умершей от рака, он знал, что диагноз вызывает шок и заставляет замыкаться в себе. Однако не отчаялся и начал борьбу. Через пять лет после операции случился рецидив, потом еще один. Теперь Юрий Александрович регулярно проверяется, в декабре ему исполнится 71 год.

- Лена всегда помогала, поддерживала, выхаживала, - хвалил жену Николаев. - Как-то вспомнила, что двадцать лет назад я с группой артистов ездил на концерт в Чернобыль, чтобы поддержать тех, кто участвовал в ликвидации аварии. Тогда один из врачей мимоходом произнес: «Вам это еще откликнется». Может быть, он был прав, а возможно, такова воля Божья - каждому послать свое испытание.

Телеведущий настаивает на том, что выжить ему помогла помощь близких и вера. Он воцерковлен и верит, что Бог дал ему силы справиться с недугом: «Да, мне страшно, но жить-то надо. Я хочу жить».

Борис Корчевников: «Была одна мысль — лучше подготовиться к смерти»

Артист и телеведущий, глава телеканала «Спас» испытывал проблемы со слухом, но это не казалось критичным. Борис Корчевников работал в эфире со слуховым аппаратом, а во время телефонных интервью просил собеседников говорить громче. Но позже выяснилось, что проблема залегает гораздо глубже — у актера обнаружили опухоль в голове. К счастью, доброкачественную. В 2017 году в эфире передачи «Прямой эфир», посвященной онкологическим заболеваниям, Корчевников заявил, что тема ему близка.

- Подумал, что теперь смогу жить полноценно, - объяснил ведущий. - Потому что именно тогда, когда мы думаем, что можем умереть, мы начинаем жить полной жизнью. У меня была одна мысль: лучше подготовиться к смерти, к встрече с Богом. Я точно понимал, что Он не заберет меня раньше, чем положено, чем я буду к этому готов. У меня было большое количество дел, которые я не успел закончить, реализовать здесь, и мне следовало поторопиться.

В 2015 году Корчевникову сделали трепанацию черепа. Через короткий промежуток времени он вышел в эфир, продолжив вести исповедальное шоу «Судьба человека». Курсы терапии не могли не сказаться на здоровьи актера — пострадал гормональный фон. Он поправился на 14 килограммов, что нельзя было не заметить в кадре. Мало кто понимал, в чем проблема, поэтому в инстаграме и комментариях над Борисом зло насмехались.

- Мне приходилось читать про себя столько недоброго: как я разжирел, - вспомнил Корчевников. - Хватало сил относиться к этому с улыбкой. Я бы в принципе с этим бы не справился, если бы на самом деле болел. Я работал, работаю и все слава Богу. Здоровье мое неидеальное после операции, но бывают истории намного хуже, и нет ничего в моем организме, что меня бы делало нетрудоспособным.