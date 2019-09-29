Ушел из жизни автор первого и последнего советского сериала Вячеслав Пьецух

После продолжительной болезни ушел из жизни писатель и философ русской жизни Вячеслав Пьецух. Он родился в первый послевоенный год. Окончил исторический факультет Московского государственного педагогического института, десять лет отработал учителем в школе, преподавая французский язык.

Первая известность пришла в 80-х годах, когда журнал "Сельская молодежь" опубликовал рассказ "Декабрьская революция". "Было время текстов, когда 5-10 страниц, отпечатанных на машинке, делали человеку известным", - вспоминал писатель Григорий Каковкин.

Успех закрепили сборники рассказов "Веселые времена", «Предсказание будущего», «Центрально-Ермолаевская война». Написанные прекрасным языком, туго замешанные на российском реализме пополам с фантасмагорией, - они привлекали читателя, в том числе, неожиданно пессимистическими мыслями о судьбе и сущности России:

"Русская жизнь развивается в узком диапазоне от плохо до очень плохо. Нами правят в лучшем случае неучи, в худшем - идиоты".

"Генеральная наша экономическая программа - не убогая производительность труда и не кризис неплатежей, а безнравственность, которая при случае перемелет в ничто самое благое начинание и порыв".

Сам Пьецух придумал обозначение жанра своих произведений, называя их «ироническим реализмом». Парадокс: имя его всегда было на слуху, но вот особенно модным писатель никогда не был.

- Как-то грустно пошутил, что, судя по тиражам его книг, у него есть "свой читатель", но этого самого читателя с книгой Пьецуха в руках он ни разу не видел, - вспоминает кинокритик Леонид Павлючик.

Может быть, это происходило от того, что большая часть его книг была написана в непривычном для нас жанре эссе. Однако, видимо по этой же причине, его проза очень привлекала зарубежных филологов, защитившим "по Пьецуху" не одну диссертацию. Тем не менее нельзя сказать, что крупные произведения автора проходили незамеченными. Например, по роману "Новая московская философия" в 1992 году был снят мини-сериал "Квартира", по поводу которого пресса шумно радовалась: "Наконец-то и у нас появился свой сериал!" На протяжении семи серий жильцы коммуналки делили жилплощадь, освободившуюся после таинственного исчезновения одной из обитательниц. Причем, одну из лучших ролей - пенсионера Фондервякина, который очень заботится о своих банках с соленостями, сыграл Вячеслав Невинный. Коллеги характеризовали писателя как язвительного и ироничного человека, любителя выпить, мастера гуляний, подробностями которых писатели потом долго делились друг с другом. С возрастом, - с грустью констатировал Пьецух, из его жизни ушли женщины и алкоголь, "без которого вредно на Руси", а место друзей заняла медицина.

Пьецух много работал с молодежью. В частности, был мастером семинара прозы на Форумах молодых писателей в Липках. В клубном пиджаке, с неизменной сигарой, он выступал мэтром и даже совсем юные участники семинара относились к нему с пиететом. К тому времени по ТВ прошла широкая реклама его "нового романа Вячеслава Пьецуха "Дурни и сумасшедшие. Неусвоенные уроки родной истории".

Впоследствии некоторые рекомендации молодым авторам вошли в повесть "Исповедь дуралея" с главным героем, неудачливым литератором Сукиным.

Как и многие русские романтики, Пьецух стремился в деревню.

"Уезжать из города надо чем дальше, тем лучше. Вообще спасение России - в деревне. Все разберутся по деревням, так, чтобы правительству было бы труднее народ достать", - мечтал он, но, в отличие от коллег, действительно воплотил мысли в дело: оставил Москву и поселился под Тверью близ колхоза со смешным названием "Сознательный". "Я писатель старательный из совхоза сознательный", - шутил про себя. После того как свои исследования загадочной русской души Пьецух получил высшую литературную Новую Пушкинскую премию, наши журналисты ездили к нему в гости на интервью, в котором писатель высказал несколько неожиданных мыслей, например, о том, что не любит Россию и что всегда жалел диссидентов.

Одно из последних выступлений Пьецуха перед публикой, состоялось в 2016 году в фестивале "Окно в Европу". Писатель рассказал о том, что в последнее время занимается "внимательным отношением к своему коту", что одним из главных открытий последних лет для него стала манная каша и что за последние годы хорошая литература исчезла, а вместо нее осталась "живопись, очень похожая на литературу".