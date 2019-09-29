Россиянка Анжелика Сидорова выиграла чемпионат мира в прыжках с шестом. Первой ее поздравила американка, ставшая второй

В катарской Дохе в воскресенье, 29 сентября, были разыграны медали чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом. Россиянка Анжелика Сидорова стала первой со времен Елены Исинбаевой победительницей ЧМ в этом виде программы. И премьерная для российской команды медали на ЧМ-2019 в Катаре.

В своей лучшей попытке Сидорова преодолела планку на отметке 4,95 метра. Это - лучший результат сезона в мире и личный рекорд россиянки, которая на этом турнире, как и все наши легкоатлеты, выступает в нейтральном статусе.

Второй стала Сэнди Моррис из США - 4,90 метра. Именно с ней Сидорова спорила за победу. В третьей попытке на 4,95 метра американка не смогла взять планку, а вот Анжелике покорилась эта высота. Моррис после завершения соревнований одной из первых поздравила Сидорову, тепло обняв ее. Бронза же в этом виде - у Екатерины Стефаниди из Греции - 4,85 метра.

Тройка лучших в прыжках с шестом на ЧМ-2019.Фото: REUTERS

Не обошлось без необычных случаев. Шведская прыгунья Ангелика Бенгтссон в третьей попытке на отметке 4,80 метра упала и сломала шест. Организаторы дали ей шанс повторить прыжок, т.к. она его же все-таки не совершила. И свой шест ей дала Нинон Гюйон-Ромарен из Франции. Она завершила борьбу и отдала свой инвентарь конкурентке.

Для сборной России победа Сидоровой - это первый успех с ЧМ-2013, когда последнюю весомую победу в своей карьере на мировом первенстве одержала легендарная Елена Исинбаева.