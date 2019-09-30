Экозащитники ходят по квартирам, а потом с карт москвичей деньги пропадают

Пока весь мир обсуждает шведскую школьницу Грету Тунберг, эту новую Жанну д'Арк от экологии, в Москве тоже активизировались защитники природы. Правда, они не устраивают «пятниц протеста» и не громят политиков с трибун. Действуют куда прозаичнее, но при этом не менее настойчиво.

- К нам пришла девушка лет 25, - рассказала «КП» жительница района Северный Наталья. - Представилась, что из Гринписа. Спросила: «Вы же поддерживаете программу утилизации мусора?» Ну, поддерживаю. Задаю встречный вопрос: «Вы деньги просить будете?» - «Нет, что вы! Я просто рассказать…»

«НУЖНО ВНЕСТИ ВАШИ ДАННЫЕ»

Гостья начала рассказывать общеизвестные вещи: почему нужно сортировать мусор, какой вред наносят свалки и тому подобное.

- Я стояла и кивала, - говорит Наталья. - Потом она протянула мне ламинированный листок с коротким описанием нескольких программ Гринписа. Там было указано, какие пожертвования я могу внести - 1000 рублей, 2000, 2500. Я хмыкнула: мол, вы же говорили, что денег просить не будете. «Так это же добровольно!» Я протягиваю этот листок девушке, а она якобы не обращает на это внимания и продолжает тараторить. Мне кажется, это какой-то приемчик психологического программирования. Самый внушаемый и воспитанный человек так и будет стоять с этой бумажкой, слушать.

Затем девушка из Гринписа сказала: «Я вам покажу, куда деньги можно пожертвовать, если вдруг надумаете. Там нужно данные вашей банковской карты вбить…»

- Давайте, - говорю, - я потом все обдумаю.

- Нет, - отвечает. - Я вам лучше сама подскажу.

- Да не собираюсь я ничего платить!

В очередной раз протягиваю листок с расценками на пожертвование. Она на него не смотрит и демонстративно не берет. Я уже психую, отпускаю этот листок, он падает в подъезде на пол. Закрываю дверь. А эта странная девица какое-то время продолжает звонить и кричать, что мы недоговорили…

ЛЕДИ В ЗЕЛЕНОМ

Сообщение о визите «человека из Гринписа» Наталья выкладывает в чат жилого комплекса. Там начинают валиться комментарии других жильцов. Оказывается, по подъездам ходят сразу несколько девушек в зеленом. И алгоритм у всех один.

«Одна моя соседка, знаю, пожертвовала им 2 тысячи рублей», - пишет участник форума.

- Про размер пожертвований я прочитала уже позже в интернете, - продолжает Наталья. - Я думала, пожертвование разовое. А в сети много жалоб, когда люди через таких же просителей списывали деньги со своей карты, а через месяц деньги снимались снова.

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

«ПРЯМОЙ ДИАЛОГ»

Кто же эти сборщики пожертвований? Мошенники, прикрывающиеся именем известной организации?

Звоню пресс-секретарю российского офиса Гринписа Константину Фомину. Рассказываю ситуацию.

- Наши представители действительно работают с населением, - говорит Фомин. - Гринпис существует только на пожертвования неравнодушных людей, поэтому мы доносим до всех желающих информацию о наших программах. Этот проект называется «Прямой диалог». Наши волонтеры обычно работают в местах большого скопления людей - у станций метро и ТЦ. По домам ходят реже. Они одеты в зеленые брендированные накидки. И у них обязательно с собой ID-карта с номерами наших телефонов и планшет, через который можно оформить пожертвование. (Напомним, Наталья уверяет, что девушка предлагала сделать все в ее же, Натальином, телефоне, без планшета. - Авт.)

- Согласитесь, что многим может показаться опасным непонятно куда вбивать номера банковских карт и другие персональные данные.

- В планшетах у волонтеров специальная программа, в которой все личные данные пожертвователей в безопасности, а безотчетно принимать пожертвования наличными запрещено законом.

Итак, по московским квартирам в данном случае ходят вовсе не мошенницы, а легальные представители Гринписа. Но вот методы их работы, если честно, смущают. К чему настойчивое предложение оформить все через банковскую карту в гаджете, если на самом деле на сайте организации все это можно сделать без посторонней помощи? Почему волонтеры странным образом забывают упомянуть, что деньги будут списываться каждый месяц?

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Дмитрий ЛЕСНЯК, юрист по защите прав потребителей:

- На законодательном уровне нет никакого запрета на хождение людей по квартирам с предложением каких-либо товаров и услуг. Этим и пользуются многочисленные мошенники, о которых постоянно пишут в прессе (продажа всякой чепухи по завышенным ценам, установка газовых и водопроводных счетчиков частными компаниями, маскирующимися под городские службы и так далее. - Авт.). Поэтому в данном случае все зависит от человека, которому предлагают внести пожертвование, - насколько он будет внимателен. Он ведь имеет полное право уточнить, например, на что идут эти деньги, на целые программы или просто содержание офиса организации. В программе, которая установлена на планшетах волонтеров, предположу, содержится в том числе многостраничный договор оферты, в котором прописаны все но - эту часть у нас как раз обычно никто не читает… Но если человек вбил свою карту, согласился на платеж и подтвердил это, с точки зрения закона здесь все правильно.