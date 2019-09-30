2019-09-30T02:05:11+03:00
Звезды

Страшно гламурно: 53-летняя Рената Литвинова прошла по подиуму Парижской Недели моды без прически и макияжа

Стилисты модного дома Balenciaga подобрали для актрисы образ а-ля натюрель [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Рената Литвинова стала одной из звезд Парижской Недели моды.Рената Литвинова стала одной из звезд Парижской Недели моды.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Рената Литвинова стала одной из звезд Парижской Недели моды: актриса приняла участие в показе модного дома Balenciaga. Вместе с супермоделью Беллой Хадид 52-летняя звезда российского кино представила весенне-летнюю коллекцию всемирно известного бренда. Рената прошла по подиуму в черной накидке и полупрозрачном платье.

Стилисты модного дома подобрали Литвиновой очень необычный образ: на подиум она вышла без прически и макияжа, словно только что из душа. Единственное, что сделали визажисты – подчеркнули ее скулы, как у Анджелины Джоли в фильме «Малифисента». Получилось оригинально, но актриса сразу стала выглядеть старше своих лет.

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Снимками и видеороликами с показа Рената поделилась в Инстаграме.

- В показе моего выдающегося друга Дэмны - снова новая эпоха в Balenciaga - всегда новый и первый. Браво! – написала актриса.

Участие Ренаты в Парижской Неделе моды объясняется просто: она давно знакома с креативным директором модного дома Balenciaga Демной Гвасалия. Грузинский дизайнер работает в компании c 2015 года. Рената – его давняя поклонница и клиентка. Видимо, дизайнер посчитал, что внешность Литвиновой как нельзя лучше подходит для его новой коллекции.

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В показе моего выдающегося друга Дэмны - снова новая эпоха в @balenciaga - всегда новый и первый) браво! In the show of my outstanding friend Demna - again a new chapter at @balenciaga - always new and first) bravo ! @demnagvasalia love ! @bfrndbfrnd - bravo!
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Ренате не впервой участвовать в модных показах. Актриса вдохновляла многих отечественных дизайнеров и не раз становилась не только зрительницей, но и моделью. Но до мировых подиумов дело никогда не доходило. И участие Ренаты в Парижской неделе моды можно считать ее международным дебютом.

Вместе с Литвиновой на модных показах часто появляется ее дочь Ульяна. Девушка выросла редкой красавицей и тоже не раз снималась для глянца и участвовала в дефиле. 18-летняя Ульяна Добровская, как и мама, поклонница модного дома Balenciaga и не пропускает ни один показ.

С отцом девушки бизнесменом Леонидом Добровским Литвинова развелась в 2007 году. Дочь после развода осталась с мамой. Супруги прожили вместе шесть лет. Дочь Литвиновой уже несколько лет учится во Франции: девушка закончила школу в Париже, а теперь получает высшее образование. Для своей наследницы Рената купила квартиру в одном из престижных районов французской столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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