Секрет людей-магнитов раскрыли медики

Джеми Китон (Jamie Keeton) — рекордсмен (Guinness World Record) Книги рекордов Гиннесса, удивительные способности которого принесли ему прозвища «человек голова-банки» (Can Head) и «реальный представитель людей Х» (real-life X-Men), вновь привлек к себе внимание. Привлек тем, что объяснил, почему у него такая необычная голова — притягивает различные предметы. В том числе и банки, конечно.

Уникум любит прогуляться, делая вид, что ничего особенного не происходит.

По словам уникума, которые приводит The Daily Mail, секрет притяжения раскрыли ему медики. Они убедили Джеми, что тот больной. Что страдает редчайшим кожным заболеванием, в результате которого его поры превращаются в крошечные насосы — создают разрежение. За счет этого разрежения контактирующие с кожей предметы и притягиваются. То есть, природа его силы — пневматическая.

Понять природу странного притяжения помог человек голова-банки .

Ученые не исключают, что пневматика Джеми Китона как-то связана с температурой его тела — она хронически повышена и не опускается ниже 37,8 градусов Цельсия. Но объяснить, в чем именно тут связь, пока не могут. Равно как и не понимают, почему с каждым годом уникум «присасывает» всё более тяжелые предметы.

Рекордсмену исполнилось 47 лет. Способность притягивать головой предметы он обнаружил у себя в 7 лет. Долго скрывал — боялся, что засмеют. Но однажды понял, что таким образом можно зарабатывать деньги — зарабатывать головой. Что и начал делать, участвуя в различных шоу. Ныне доход «человека голова-банки» составляет в среднем 8 тысяч долларов в неделю. Он давно не переживает, когда над ним смеются. Наоборот.

На "гастролях" в Китае.

Джеми считает свою болезнь уникальной - мол, только его голова присасывает банки и даже бутылки. Размышляет над тем, как назвать свой недуг. Может быть, пневмокземой? Или более благозвучно — кожно-баночный синдром?

Голова Джеми всасывает всё что попало - хоть бумажные стаканчики.

Но похоже, что «человек голова-банки» все-таки не одинок. У него явно есть коллеги из числа весьма многочисленного «сообщества» так называемых «людей-магнитов». Ведь и они демонстрируют способность что-нибудь к себе притягивать. Разница только в том, что «магниты» не догадались приставлять банки и бутылки к головам — лбам и лысинам, а увешивали свои тела в основном ложками, вилками и утюгами. Что выглядело не столь эффектно и большой славы не приносило.

"Люди-магниты" специализируются на ложках.

Если, притягивая предметы, люди не фокусничают и как-то обходятся без клея «Момент», то их способности и в самом деле могут быть основаны на пневматике. Значит,, и «люди-магниты» и «человек голова-банки» - одного, что называется, поля ягодки. Их секрет у них один — во всасывающих порах.