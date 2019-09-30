С Луны исчез недавно прилунившийся там зонд

Индийское космическое агентство (ISRO) потеряло связь с посадочным аппаратом Vikram (Доблесть) миссии Chandrayaan-2. Случилось это несчастье 7 сентября 2019 года за несколько минут до того, как тот коснулся поверхности Луны между кратерами Манцини С и Симпелий N. Они расположены примерно в 600 километрах от южного полюса нашего естественного спутника.

Глава агентства расплакался с горя — его успокаивал сам премьер-министр Индии, наблюдавший за процессом. Обнимал и говорил: ничего-ничего, дружище, бывает, от неудач никто не застрахован...

Индийский Премьер не стал ругать главу своего космического агентства - наоборот, приголубил.

Вскоре индусы сообщили, что увидели Vikram на снимках в инфракрасных лучах, сделанных с аппарата, оставшегося на орбите. Якобы он совершил жесткую посадку, но не разбился вдребезги. А с стоит чуть наклонившись в месте, в котором и должен был прилуниться.

Однако специалисты ISRO так и не предъявили снимки, на которые ссылались. И установить с аппаратом связь у них не получилось.

Попытку отыскать Vikram — живым или мертвым — предприняли американцы, которые сфотографировали район посадки с борта своей орбитальной станции Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). 17 сентября 2019 года она как раз там пролетала. На днях снимки обширного района, раскинувшегося на 150 километров, были обнародованы. И породили почти мистическую загадку: в NASA сообщили, что индийский аппарат не обнаружен. Никаких следов не видно. Vikram словно бы исчез с поверхности Луны. Как украли.

Место предполагаемой посадки индийского аппарата.

Вид на место посадки сверху: Vikram не видать?

Энтузиасты, конечно, продолжат искать аппарат среди кратеров — они любят подобные «развлечения». Вторую попытку предпримет и NASA в начале октября, когда камера LRO - Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) — вновь окажется над местом посадки модуля Vikram.

Если бы индийский посадочный модуль не исчез, то из него выехал бы маленький 27-килограммовый луноход «Pragyan» («Мудрость») - направился бы исследовать кратеры на южном полюсе Луны, на дне которых, предположительно, имеется вода — в виде льда, конечно. Увы, проверить это, что называется, на месте пока не получится.

Орбитальный и посадочный модуль миссии Chandrayaan-2.