Георгий Бовт: Андропов вряд ли принял бы в Кремле Грету Тунберг

ПОЧЕМУ ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАИСКИВАЛ ПЕРЕД ПРЕЗИДЕНТОМ США

- Здравствуйте, Георгий Георгиевич.

- Здравствуйте.

- С чего начнем? Я между парочкой Зеленский-Трамп и девочкой Гретой Тунберг колеблюсь.

- Мне кажется, девочка омерзительна. Давайте с нее не будем начинать.

- Давайте с Зеленского и Трампа. Как бы вы оценили всю эту комедию, которую ломали вокруг разговора Зеленского и Трампа? И, самое главное, каковы ее результаты для Трампа, для Зеленского, для Байдена, который тоже фигурирует в этой истории? Вообще, конечно, есть в этом ирония судьбы. Зеленский, продюсер комедийных сериалов, стал вот таким соучастником политической комедии.

- Ну, он не был продюсером этого сериала. Этот сериал будет далеко не комедийным, может быть, и для него тоже. Он попал, как говорится, как кур в ощип. Причем, в разговоре с Трампом он выглядит довольно унизительно. Он откровенно заискивает перед американским президентом. Походя сдает своих европейских друзей-покровителей Макрона и Меркель, говоря, что они плохо заботятся об Украине и вообще потакают Москве. В общем, кроме Америки, у Украины друзей больше нет. Я думаю, что, когда они соберутся за столом в нормандском формате, то Зеленскому припомнят эти его выпады.

Что касается самого разговора, то, конечно, шуму вокруг него очень много подняли демократы, но, если внимательно почитать эту стенограмму, там юридически трудно подкопаться. То есть, Трамп просит Зеленского провести расследование против Байдена. Но вот так напрямую он не говорит, что, если ты не проведешь расследование, то я лишу Украину финансовой помощи. Наоборот, он говорит так витиевато, что, дескать, Америка очень добра к Украине и вообще должна быть какая-то взаимность, но вот у меня есть две просьбы. И одна из просьб как раз касательно Байдена – расследовать, что там делал его сын, почему Байден так настаивал на увольнении генпрокурора Шокина в 2016 году. Более того, увольнение генпрокурора было условием предоставления как раз помощи Украине в 1 млрд. долларов. Так что это на самом деле Байден применял финансовые рычаги, а вовсе не Трамп.

Георгий БовтФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Американский минюст уже прокомментировал разговор между Трампом и Зеленским и сказал, что нарушения в репликах Трампа не прослеживается. То есть, получается, Байден здесь проиграл. Или не так однозначно все?

- Сейчас начнут копать другие документы. Но ведь что случилось с этим разговором с Зеленским? Его прослушал и записал некий сотрудник разведки США, который написал рапорт, что, по его мнению, президент пытался вовлечь иностранное государство в будущую избирательную кампанию, шантажируя его деньгами. Представьте себе, что вот сотрудник ФСО российского вдруг написал бы рапорт своему начальству, а заодно в ФСБ, о том, что президент нарушил закон. Потом это еще опубликовали в газетах. Можете себе представить этот бред? Но вот он в Америке, однако, случился.

Честно говоря, я не припомню не только в истории Америки, но и, пожалуй, и в истории других государств, чтобы действующий спецслужбист, не перебегая, скажем, в Россию или Китай, например, оставаясь на родине, при этом стучал на президента.

Теперь с Трампом вообще ни о чем нельзя говорить ни по телефону, ни наедине – потому что это потом будет опубликовано.

Трамп просит Зеленского провести расследование против Байдена. Но вот так напрямую он не говорит, что, если ты не проведешь расследование, то я лишу Украину финансовой помощиФото: REUTERS

- Получается, это хуже импичмента. Трампа делают «хромой уткой».

- Да они ставят под удар всю исполнительную власть США. И будущих президентов. С ними тоже нельзя будет разговаривать ни о чем конфиденциально. Нужно будет все время иметь в виду, что тебя записывают и что это может быть слито. Демократы же пытались в свое время добиться расшифровки разговоров Трампа и Путина в Хельсинки. Еле отбились.

- Спецслужбы пытаются самостоятельно играть против Трампа, против республиканцев на стороне демократов?

- Вообще спецслужб в Америке 17 штук всяких разных. Очевидно, что большая часть американского истеблишмента играет против действующего президента. И откровенно занимается саботажем его деятельности. Его считают дураком, непрофессионалом и вообще выскочкой, который случайно попал в Белый дом. Многие его просто не уважают. Поэтому так много утечек из его администрации. Они чуть ли не каждую неделю происходят там. В общем, президентство у него такое довольно бурное.

- Георгий Георгиевич, давайте теперь о будущем самого Зеленского поговорим. И что будут делать упомянутые уже Макрон и Меркель?

- Вообще, конечно, замечательно, что они узнали, что про них говорит Зеленский. Но никогда не узнают, что про них говорит Путин в узком кругу. Поэтому в данном случае котировки российского президента в их глазах, я думаю, выросли. Обычно политические лидеры довольно циничны – я не говорю сейчас конкретно кто – я говорю, что вообще они довольно циничны и в узком кругу позволяют себе всякие выражения и формулировки, которые вообще не предназначены для сторонних ушей. И Зеленский-то говорил с Трампом, он же не говорил на всю публику, естественно, поэтому он сильно раздосадован, что были опубликованы слова обоих президентов, а не только Трампа. Зеленский там выглядит, на мой взгляд, не очень хорошо. Он как-то немножко унижается, немножко заискивает, хочет понравиться совершенно явно Трампу.

Демократы же пытались в свое время добиться расшифровки разговоров Трампа и Путина в Хельсинки. Еле отбилисьФото: REUTERS

- Называя Трампа великим учителем.

- Да. А мы ж не знаем, что он Меркель говорил и что он Макрону говорил. Макрон, надо сказать, который принял Зеленского на высшем уровне еще до того, как его избрали, думал, что он его вообще куратор от Европы, он его всячески тащил, он его, можно сказать, ввел в европейский свет. Он приложил неимоверные усилия, чтобы помочь Зеленскому. А тут такая… подстава. Конечно, вслух ему никто никаких упреков произносить не будет – ни Макрон, ни Меркель, они вежливые люди, воспитанные…

- Макрон и Меркель вежливые люди?

- Да, конечно. Но они ему это припомнят. Наконец Зеленский показал, какова цена его демократическим всяким высказываниям. Потому что он же сказал, что 100% будет мой человек в генпрокуратуре. А как же независимость судебной власти, простите? Фактически он говорит Трампу открытым текстом, что во главе генпрокуратуры будет его марионетка. Некрасиво.

- Может, вообще лучше на высшем уровне все переговоры расшифровывать, а расшифровки выкладывать? А что, пусть демократически избранные главы государств показывают народу, как они заботятся о народе в переговорах на высшем уровне. А еще лучше – проводили бы их в прямом эфире! А, Георгий Георгиевич?

- Здорово. Я помню только один случай в истории, когда сгоряча люди, захватившие власть, обещали уничтожить всякую тайную дипломатию и быть открытыми и честными перед всем миром. Но и те долго не продержались. Фактически ни дня не продержались. Помните, такая партия была большевиков – РКП(б). Вот она это обещала. Но как-то не срослось. Все-таки дипломатия подразумевает некое количество тайн. И, если это все вываливать наружу, как грязное белье, то лучше никому не будет.

- Так, может, если вываливать наружу, то белье будет не грязным, а мы будем стараться как-то его меньше пачкать-то? Нет?

- Тогда невозможны никакие договоренности, потому что если их сделать публичными, они никогда не будут осуществлены.

- А, вот оно что!

- Конечно. Если переговариваться друг с другом только путем пресс-релизов, тогда надо Машу Захарову сделать главой министерства иностранных дел и пусть она в Фейсбуке проводит открытую гласную внешнеполитическую нашу линию.

Наконец Зеленский показал, какова цена его демократическим всяким высказываниямФото: REUTERS

- Относительно открытости. Вот Лукашенко открыто заявил о готовности Минска помочь в восстановлении инфраструктуры Донбасса. Что скажете, Георгий Георгиевич?

- Мне кажется, что вообще идея про белорусских миротворцев хорошая. Потому что это не натовские войска. Все-таки Белоруссия пользуется некоторым доверием Москвы – и это лучше, чем ничего. Но мне кажется, что все-таки пока Кремль не готов пойти на это так вот, без всяких условий. Какие-то условия, мне кажется, должны быть озвучены.

- А у нас сообщение пришло: «Что скажет Батька, когда по его миротворцам будут стрелять украинские воины?»

- Я не думаю, что украинцы будут стрелять в белорусов. В силу того, что Белоруссия проявляет к Украине довольно дружественный подход. Но у Минска и дружественные отношения с Москвой пока что, так что тут весьма интересный сюжет. Киев, кстати, пока никак не отозвался на инициативу Лукашенко.

- Сейчас Киеву, видимо, и не до Лукашенко…

- Я думаю, что Зеленский долго будет приходить в себя после публикации разговора с Трампом. Все-таки складывается политическая неопытность.

Мне кажется, что, если бы Трамп решил с Путиным разговор свой опубликовать, не дай бог, конечно, он бы как-то дал понять. Потому что все-таки, как-никак мы бывшие сверхдержавы, еще с советских времен…

- А, может быть, разговоры Путина с Трампом выдержаны в формулировках и как-то так они языком эзоповым умеют выражаться в общении друг с другом, что и без каких-то конкретных слов становится понятно все, что хотят сказать друг другу два джентльмена?

- Слушайте, мы же помним, кем был джентльмен Путин до того, как стал президентом?

- Конечно, помним.

- А кем был Зеленский до того, как стал президентом? Почувствуйте разницу!

- Да, это вам не «Стэнд ап камеди».

КТО ПРОДВИГАЕТ БЕЗУМНУЮ ГРЕТУ

- Георгий Георгиевич, давайте уже к Грете Тунберг перейдем… Вообще как такое могло случиться, чтобы 16-летнюю девочку, к тому же с достаточно неоднозначной позицией, позвали выступать в ООН? Как это?

- Она мне не симпатична. Мне кажется, что, когда там Бриджит Бардо борется за права животных, или когда Анджелина Джоли борется за права беженцев и тоже немножко за экологию – это как-то приятно смотреть. Но когда вот эта девочка начинает в такой форме агрессивной… у нее, видимо, еще есть заболевания какие-то, чисто нервные…

- А почему вы взяли, что у нее есть какие-то заболевания? Ей просто 16 лет. Вы что, хотите, чтобы она вышла и, как в 2007 году Путин свою мюнхенскую речь, что ли, произнес – так же вот она должна была выступить? Может, она так и хотела, но получилось, как у 16-летнего подростка, - нескладно.

- Ну, вы же помните такого генсека Андропова, да?

- Я чуть-чуть не успел родиться…

- А вот была такая девочка Саманта Смит, которая написала ему письмо. Она была очень миловидная американская девочка… Потом, к сожалению, трагически погибла в авиакатастрофе. И он ее пригласил сюда, эту девочку американскую, это имело большой эффект, потому что такая миловидная девочка, и старый кагэбэшник ее принял… Ну, как-то вот тепло такое немножко разлилось, да. Я не знаю, вот принял бы Андропов в Кремле Грету Тунберг? Все-таки, мне кажется, что современный человек довольно просто устроен, он любит визуальные эффекты. Бороться за такую святую идею, как экология, нужно в доступной ему форме. Это не должно быть в виде омерзительного какого-то плаката. А эта Грета Тунберг борется за экологию с таким выражением лица, которое можно публиковать на табачных упаковках о вреде курения, например…

- Вообще в биографии Греты Тунберг есть очень много всяких разных странностей.

- Уязвимость вот этого проекта – Грета Тунберг – а это именно чей-то проект, безусловно – мне видится в том, что они представляют экологический протест в виде бессмысленной акции. Потому что ведь настоящая борьба должна подразумевать какие-то конкретные действия. А так просто выходить на протест, который никто не запрещает, и просто выбрасывать пар в воздух, что ты за экологию – ну и дальше что? Даже нет никаких конкретных требований… Вот ученики там не ходят в школу по пятницам по ее призыву и участвуют в экологических акциях. Кому от этого плохо? Всем только хорошо. И против кого они выступают, тоже хорошо, потому что все видят, что это какой-то цирк и балаган. И это как-то, мне кажется, принижает экологическое движение до уровня бессмысленного перформанса. Кто этим манипулирует и кто раскручивает проект Грета Тунберг, я не знаю. Но ясно, что за это платят большие деньги, кто-то финансирует. Зачем? Это тогда свидетельство какого-то полного вырождения европейской элиты, которая вообще не понимает, что делать и она не видит противоречий в собственных действиях? Вот ради чего все это делается? Чего хотят добиться?

- Может, нас в мировых масштабах от другой какой-то отвлекают истории?

- Я не думаю, что вот так хитроумно все сделано. Я думаю, что это самодостаточный проект, который кто-то раскручивает. Вы же знаете, что, например, табачные компании, чтобы поправить свой имидж, имеют благотворительные медицинские программы, они борются с раком. Чтобы показать, что они тоже цивилизованные. И вот в рамках работы над собственным имиджем корпорации спонсируют Грету Тунберг, которая канализирует экологический протест в безопасное для них русло. Ничего из ее гневных выступлений не последует. Послушают – и разойдутся.

- То есть, с вашей точки зрения, Грета Тунберг – это проект, который должен как бы похоронить экодвижение?

- Почему? Оно не будет похоронено. Все-таки экологическая сознательность людей растет. Но она запаздывает за теми темпами, которыми мы загаживаем землю. Но оно, конечно, выше, чем в 19 веке, чем в начале 20 века. Некоторые даже раздельно сортируют мусор. Некоторые научились даже убирать за собой, когда устраивают пикник на обочине… Может, вот это было бы более содержательным, мне кажется, проектом для нашей страны… пожарил шашлыки – убери за собой.

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