В Москве скончался мировой рекордсмен по парашютному спорту

27 сентября ночью на востоке Москвы скончался подполковник ВДВ Раевский Валерий Васильевич. Смерть застала офицера дома на 83 году жизни.

"Около 4 утра в дежурную часть поступило сообщение о том, что в своей квартире на улице Саянская скоропостижно скончался Заслуженный парашютист-испытатель СССР Раевский Валерий Васильевич. В результате осмотра установлено, что смерть наступила от естественных причин. Тело Валерия Васильевича направлено в морг при городской клинической больнице №15" - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Валерий Васильевич Раевский — испытатель парашютно-авиационной техники, Заслуженный парашютист-испытатель СССР, Мастер спорта СССР международного класса, подполковник ВДВ. Провёл испытания многих парашютов и парашютных систем различного назначения. Участвовал в установлении 14 мировых парашютных рекордов. Совершил 5615 парашютных прыжков (из них 2534 — испытательных). В 1985 году Раевскому одному из первых в стране было присвоено почетное звание «Заслуженный парашютист-испытатель СССР».

Имеет медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР», медаль «За безупречную службу», а также орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» III степени.