2019-09-27T12:53:27+03:00
Происшествия

Убийцу настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря нашли в колонии

Рецидивист уже отбывал тюремный срок за аналогичное преступление
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Осужденный был срочно этапирован из Саратовской области, где отбывал наказание, в МосквуОсужденный был срочно этапирован из Саратовской области, где отбывал наказание, в МосквуФото: Оперативная съемка
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Следователями СК России с оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России задержали подозреваемого в убийстве настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря города Переславля-Залесского игумена Даниила.

- Резонансное и дерзкое преступление было совершено утром 7 июля 2016 года. Злоумышленник проник в келью священнослужителя и нанес ему множественные колото-резаные ранения, которые оказались смертельными. Следователями СК России было возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Ход работы по раскрытию убийства взят на контроль руководством МВД России. Более трех лет оперативники, следователи и эксперты-криминалисты проводили системные мероприятия, направленные на установление личности преступника, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователями и сотрудниками ГУУР МВД России была проведена масштабная работа по проверке причастности к преступлению более трех тысяч лиц.

- В числе проверяемых были лица из окружения игумена, наркозависимые, ранее судимые, в частности, за преступления на объектах религиозного культа, а также иные категории лиц. Со всеми ними был проведен комплекс следственных действий. Также изучены заключения более 430 судебных экспертиз. В результате следствием получены сведения о возможной причастности к преступлению 31-летнего жителя Владивостока Александра Авдеева, который в августе 2018 года был приговорен к 6 годам лишения свободы за аналогичное преступление. Он сознался в содеянном и сообщил, что убийство игумена Даниила совершил с целью хищения денежных средств из монастырской кассы, - рассказала о ходе следствия официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Осужденный был срочно этапирован из Саратовской области, где отбывал наказание, в Москву.

- Сегодня сотрудниками ГУУР МВД России совместно с представителями СК России осуществлен выезд в Ярославскую область, где проведена проверка показаний фигуранта на месте. Во время допроса Авдеев рассказал обстоятельства совершенного им убийства игумена Даниила, пояснив, что похитил денежные средства в размере миллиона, которые потратил на личные нужды. Его показания объективно сошлись с ранее полученными на месте убийства доказательствами, - отметили участники расследования.

Убийцу настоятеля Свято-Троицкого Данилова мужского монастыря нашли в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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