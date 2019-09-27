«Приказываю: в туалет можно только на переменах»: в Москве уволили завуча, которая ввела в школе строгие правила

Приказ о запрете посещения туалета для учеников во время уроков, который официально выпустили в начале учебного года в московской школе №1799, взорвал социальные сети. Обнародовать его решили родители, к которым попал странный документ.

- В целях безопасности обучающихся им запрещено выходить во время уроков из учебного класса. Для посещения туалета предназначены перемены, - говорилось в приказе.

О том что ознакомились с новыми правилами и обязуются их исполнять, взяли письменное согласие со всех учителей. Кроме того, часть из них должны были следить за туалетами во время уроков.

- Детей действительно не отпускали в туалет. Дочка рассказывала, что мальчику из-за отказа учителя, стало плохо прямо на уроке. Мы не стали терпеть и пожаловались директору, - рассказал «КП» мама одной из учениц.

В четверг, 26 сентября, завуча, которая придумала новые правила, уволили.

- Этот приказ не был согласован с директором и был написан по личной инициативе завуча. По результатам служебной проверки было принято решение о прекращении трудовых отношений с этим сотрудников, - сообщили «Комсомолке» в администрации школы.

По словам родителей, сейчас запрет действительно отменили.

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