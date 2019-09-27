Замдиректора конфедерации индийской промышленности: «Торговля с Россией – это не только танки»

Товарооборот между Россией и Индией может вырасти в два раза благодаря геополитической ситуации. Об этом на V юбилейном форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС рассказал заместитель директора Конфедерации индийской промышленности Маниш Кумар.

- Нам важно учиться у стран ШОС и БРИКС, в том числе у России, - подчеркнул гость из Дели. – В нашей конфедерации 9 000 прямых членов и 300 000 компаний-партнеров из 130 стран. Все это – малый и средний бизнес, который сотрудничает со странами Шанхайской организации. И мы не стоим на месте, а развиваемся, причем все эти санкции против России и геополитическая ситуация вообще только помогают нам всем расти. Сейчас наша двусторонняя торговля превышает 10 млрд долларов США, но эти цифры можно удвоить в два раза. В первую очередь, за счет новых технологий в сфере здравоохранения, искусственного интеллекта и робототехники. Наша торговля – это не только танки и тяжелая промышленность.

По словам Маниша Кумара, Индия уже наладила первые контакты с современными центрами России. Так, делегация из Дели и других городов недавно посетила Сколково и Иннополис.

- Мы подписали меморандум о создании систем, в которых можно будет строить свой современный бизнес. Ведь предпринимательство – это не прихоть, а необходимость. Нужный для нас шаг в сторону экономического благополучия. Нам надо расширяться, привлекать малый и средний бизнес, и вместе с Россией, Китаем и другими странами мы обязательно будем это делать, - подчеркнул индийский промышленник.

Напомним, Уфа принимает Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС пятый раз подряд. С 25 по 27 сентября в форуме приняли участие более 2800 человек из России и еще 31 страны мира.