«Пока не похолодает, в школу не пойдем!»: Итальянские дети вышли на улицу с плакатами против глобального потепления

Речь юной активистки на заседании ООН произвела мощный эффект на европейскую молодежь, дала повод для вдохновенной «движухи». Засуетились политики, есть о чем спорить публицистам, а школьники просто получили потрясающий «флаг», размахивая которым, можно спокойно пропускать школу.

В Италии сегодня на центральных площадях в 160-ти крупнейших итальянских городах уже в 9 утра было не протолкнуться. Там собрались тысячи и тысячи молодых люди от 10 до 20 лет, самые что ни на есть тинейджеры с миссионерским блеском в глазах и остроумными плакатами.

На них говорилось об экологической катастрофе, об украденном будущем, с требованиями типа «меньше цемента, больше зелени» и прочими эко-лозунгами, с убедительными цифрами и фразами на грани фола типа «Мама, что ты сделала?», «Вернемся в школу, лишь когда похолодает», «Убиваете землю, а думаете о деньгах», «Легкие планеты разрушены», "Будем изучать прошлое, лишь когда у нас будет будущее" и прочее. Молодежь, как и свойственно молодым, весело смеялась, все были крайне довольны организованным мероприятием. Прокатилась волна флешмобов с посадкой деревьев.

До выступления Греты в ООН такие пятничные забастовки во имя спасения планеты пытались провести дважды, в марте и в мае, но собиралось очень мало народу — 10-20 человек, и в основном это были взрослые люди. А теперь зеленым удалось вывести на площади без всякого нажима огромное количество самого активного и бодрого населения — школьников и студентов. Вместо школы и института они пошли тусить на площади.

Министр образования Лоренцо Фиорамонти предложил «считать обоснованным отсутствие учеников», ведь они мобилизовались ради благого дела «против изменения климата». И даже выпустил циркуляр для школ и колледжей, в котором просит фактически не включать этот день в число пропусков, которые может иметь учащийся в течении года.

Критически высказался президент Национальной ассоциации директоров школ Антонелло Джанелли, мол, ничего хорошего нет в том, чтобы пропускать школу. «Повод всегда можно найти, сегодня пойти на экологическую забастовку, завтра - против насилия в отношении женщин или против голода во всем мире. А влияет это лишь на то, что в результате дети пропускают школу и не учатся. И мы не можем на это повлиять». Однако, не все директора школ его поддерживают. Есть и такие, кто решили оседлать волну, и сами выводят учеников на площади с транспарантами своих школ. Директор средней школы Горация в Риме объявил конкретно в своей школе «чрезвычайную климатическую ситуацию». Генуэзский университет тоже поддержал забастовку.

Сами молодые довольно дерзко отвечают в своих инстаграмах на обвинения в том, что они пропускают учебу логическими рассуждениями в духе «нет смысла готовиться к завтрашнему дню, если его у нас крадут сегодня», «нет смысла учиться, ведь никто не слушает ученых, которые уже получили образование» и прочее.

Накануне эко-забастовки от как бы школьников страны в правительство поступили такие требования: увеличить количество средств для школ и университетов на исследование экологических инноваций, сделать школы более устойчивыми на случай землетрясений, ввести больше образовательных программ, освещающих трагические последствия использования ископаемого топлива, не применять дисциплинарные санкции к тем школьникам и студентам, кто пропускает уроки ради участия в экологических программах, объявить чрезвычайную ситуацию в области климата (и сегодня об этом объявил муниципалитет Рима).

Министр окружающей среды Серхио Коста (партия «Движение Пять звезд») в ответ на забастовку школьников объявил, что правительство представит свой экстренный экологический указ уже 3 октября.

Законодатели в качестве реакции на эко-движение должны также отменить субсидии на ископаемые виды топлива, сделать шаг в сторону «декарбонизации экономики» и установить климатическую справедливость для самых незащищенных народов (звучит красиво, но никто, кажется, не в курсе, что это значит).

По словам организаторов, всего сегодня в мире в эко-шествии поучаствовало более 4 миллионов человек.