60 лет главной жилищной революции: Хрущевки вышли на пенсию, но остаются в строю

Квартиры наконец должны стать доступными, для чего в год надо строить не менее 120 млн квадратов жилья… Дворы обязаны быть приятными для глаз, людям нужны не только стены, но и где погулять-посидеть на лавочке за их пределами… И надо резко повышать рождаемость, а то нас ждет демографическая яма…

Нет, это не цитаты из нынешних нацпроектов. Просто очень похожие задачи наша страна уже решала. 60 лет назад, в 1959 году, в СССР было построено рекордное количество жилья. Потом, в 1960 — рекорд был побит еще раз.

Есть мнение, что именно Хрущеву удалось совершить небольшую социальную революцию. Так ли это, разбираемся с экспертами.

МАЛЕНЬКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Это потом над хрущевками стали смеяться и придумывать анекдоты от армянского радио — мол, Хрущев соединил ванну с туалетом, но так и не смог соединить пол с потолком (ирония над тотальной экономией пространства). На рубеже 50-х и 60-х все выглядело немного по-другому.

- Дед погиб на фронте, бабка осталась с двумя детьми в бараке. Комната 14 метров, печка, удобства во дворе, примус в коридоре. Когда дали квартиру с отдельной кухней и с ванной, это казалось апофеозом счастья и полной победой коммунизма. Бабушка часто рассказывала, как готовы были целовать каждый угол и благодарили небеса, партию и правительство за тёплый туалет, газовую плиту и горячую воду, - вспоминает моя знакомая.

- В хрущевках все было по минимуму. Пятиэтажка - потому что подсчитали, что при такой высотности можно сэкономить на лифте, потолки уменьшили до 2,5 метра, санузел совмещенный во всех квартирах, вход в дом под лестницей. Но это была своя отдельная квартирка с полным набором помещений и удобств — свой санузел, маленькая, но своя кухонька, - рассказывает архитектор Алексей Кротов, автор проектов реконструкции хрущевок.

На одной из популярных фотографий тех лет — молодая пара играет в шахматы на диване в своей новой квартире. Не где-нибудь в парке, в компании еще тридцати человек. Позже появились другие популярные фото: молодая женщина дарит мужу электробритву, семья радуется новокупленному холодильнику.

Уже в наши дни Хрущева обвинят в том, что он устроил «мелкобуржуазную революцию»: люди стали думать больше о себе, а не о стране.

МАМА, ПАПА И ДВОЕ ДЕТЕЙ

- 80% жилья в хрущевках делалось двухкомнатным, - отмечает Алексей Кротов. - Рассчитывали на маму с папой и двоих детей. Такой тогда виделась полноценная ячейка советского общества: двое работающих в состоянии содержать двоих детей, и у них достаточно жилплощади - 42-44 кв. м. на четверых.

Граждане в основном были не против. На начало 60-х приходится демографический взрыв. (В 1960 в РСФСР родилось около 2,8 млн человек, в 1961 — 2,7 млн. Для сравнения в 2017 в России — около 1,7 млн). Возрождение «частнособственнических инстинктов» привело к росту отраслей промышленности, работающих именно на бытовые нужды. По сравнению с 1940 годом к 1965-му продажа мебели выросла в 12 раз. Холодильники «ЗИЛ» производства 60-х у некоторых и сейчас до сих пор стоят по домам: давно раритет, но ведь работают!

Увеличилась и продолжительность жизни: в 1926-1927 годах она составляла у нас 44 года, то в 1960-1961 годах уже 70 лет. Конечно, по большей части это связано с прекращением войн и репрессий, но, как считают исследователи, улучшение условий жизни и теплый туалет тут тоже сыграли свою роль.

ШКАФ ПОД ОКНОМ И ШКОЛА РЯДОМ С ДОМОМ

Несмотря на то, что в хрущевках сэкономили на всем, чем только можно, они были по-своему эргономичны. И в них были свои фишки. Как, например, специальный шкаф под окном на кухне в самых первых сериях, где зимой можно было хранить продукты (электрические холодильники тогда еще только начали появляться). В некоторых сериях было окно между кухней и санузлом. Оно служило не только для освещения. По расчетам инженеров, при взрыве газа на кухне вышибить должно было это окошко, а не стену.

Специалисты отмечают и плюсы тогдашнего нового подхода к застройке микрорайонов.

- Весь соцкультбыт находился внутри жилого массива, - поясняет Кротов. - Школа, например, располагалась так, чтобы детям по пути туда не нужно было переходить оживленные магистрали.

Учитывалась и роза ветров: дома ставили так, чтобы пространство было хорошо проветриваемым и в то же время не возникало эффекта трубы — когда параллельно стоящие коробки усиливают поток ветра (на что часто жалуются жители нынешних новостроек).

Цифра.

ИТОГО

Чему нас учат «хрущобы»

Хрущевское «экономическое чудо» продлилось недолго. После 1960 года темпы роста строительства стали падать. Граждане же ждали коммунизм, который обещали построить уже к 1980 году. Вместо этого продолжали жить, зачастую уже с повзрослевшими детьми и внуками, все в той же хрущевской двушке. И нередко ее же в 90-е на пять-шесть человек и приватизировали.

- Хрущевки дали старт механистической типовой застройке, которая убила облик наших городов, превратила их в повторяющуюся по всей стране 3-ю улицу Строителей из «Иронии судьбы». И породила много проблем сейчас, связанных с тем, что это жилье в массовом порядке морально устарело. И все же в самом подходе были свои плюсы, - подводит итоги Алексей Кротов. - Хрущевское строительство решало в первую очередь социальную задачу. Оно обеспечило большому количеству людей в разных углах страны, независимо от их статуса, примерно один уровень жизни. Кроме того, такого рода близкая к малоэтажной застройка, с большим количеством зелени во дворах и с небольшой плотностью жителей, когда в доме все друг друга знают, для многих остается более комфортной, чем современные «человейники» на тысячу квартир.

ВОПРОС РЕБРОМ

Правда ли у советских пятиэтажек вышел срок эксплуатации?

Как объясняют эксперты, «срок годности» истек у хрущевок самых первых серий. Они были рассчитаны на 25 лет (а потом должен был наступить коммунизм), но по факту простояли 50-60 лет.

- Это, в частности, московская серия К-7, ленинградская ОД, первые дома общесоюзной серии 1-335, - утверждает аналитик рынка недвижимости, руководитель проекта BN.ru Александр Усачев. - В них применена так называемая бескаркасная конструкция: несущие стены держатся только на сварных соединениях. Такие дома в принципе неремонтопригодны – дешевле снести. Столица от них в основном уже избавилась. А вот для Петербурга дома «сносимых» серий так и остались нерешенной проблемой. Что касается других регионов, то там пятиэтажек первого поколения относительно немного: столица была первопроходцем, в глубинке сразу начинали со второго поколения.

- К пятиэтажкам «первой волны» сразу было много претензий: они промерзали зимой, в них почти отсутствовала звукоизоляция. В хрущевках «второй волны» эти недостатки исправили. И они уже более крепкие. Их строили по первой категории капитальности — по тогдашнему СНИПу это означает срок службы в 100-125 лет, - поясняет Алексей Кротов. - Главная проблема с этими домами, помимо низких потолков и маленьких кухонь, - очень сильный износ коммуникаций. По нормативам, там каждые 25-27 лет должен проводиться капремонт. Большая волна этих ремонтов должна была прийтись на конец 80-начало 90-х, когда было не до того. Поэтому весь этот жилой фонд сильно запущен. Но это не значит, что единственная возможность с ним разобраться — все снести. Тем более, что в отличие от Москвы, у большинства других регионов на такие программы просто нет средств. Их вполне реально обновить, такие проекты есть.