На заседании Общественного совета при Минэнерго России обсудили проект энергетической стратегии на период до 2035 года

Заседание Общественного совета при Министерстве энергетики России прошло в Общественной палате РФ 24 сентября 2019 г. Провел заседание председатель правления и президент ПАО Сбербанк Герман Греф. На повестке дня стояло рассмотрение обновленного проекта энергетической стратегии Российской Федерации на период до 2035 года.

Во время заседания активно обсуждались перспективы энергетики России на рынке. Министр энергетики России Александр Новак в своем докладе отметил, что нужно пользоваться новыми трендами, новыми способами производства и доставки ресурсов энергетической отрасли. И это необходимо отразить в проекте энергетической стратегии, сообщает Ассоциация “Эра России”.

Глава министерства особо отметил, что в процессе развития энергетики страны необходимо повышать доступность энергии для потребителей России и удерживать лидирующие позиции на мировом рынке. При этом в неукоснительном приоритете должны остаться вопросы открытости энергетической политики министерства.

Также глава Минэнерго отметил, что необходимо внедрять интеллектуальные приборы учета, грамотно управлять спросом и повсеместно внедрять распределенную генерацию. Его горячо поддержали все заседавшие. Заместитель министра Павел Сорокин представил членам заседания обновленный проект энергетической стратегии РФ.

Он отметил, что для осуществления диверсификации необходим новый подход к отрасли энергетики. Необходима стабилизация при добыче ресурсов, которая может обеспечить хорошие инвестиции и улучшение технологий. “Мы должны использовать углеводы, как источник инвестиций отраслевого заказа”.

Кроме того, он затронул монетизацию нефти и газа, сделал акцент на росте производства сжиженного природного газа и нефтехимии, что может обеспечить желаемую доступность нефтепродуктов для населения. Обещал повышение предсказуемости налогообложения и уповал на повышение экспорта энергетический продуктов страны.

Председатель Герман Греф, закрывая заседание, отметил, что для повышения инвестиционной привлекательности данной отрасли нужно разработать и внедрить четкую систему поддержки эффективности соответствующих компаний. По его глубокому убеждению важными вопросами в энергостратегии и в нефтепереработке являются именно инструменты поддержки.