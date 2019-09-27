Какие риски несет Парижское соглашение российской экономике?

В понедельник Россия приняла Парижское соглашение, которое определяет рамки многостороннего сотрудничества в связи с изменением климата после 2020 года. Документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым. Комитет Государственной Думы по энергетике провел «круглый стол» на тему «Парижское соглашение: экономико-правовые аспекты влияния на ТЭК».

ПАРНИКОВЫЕ ВЫБРОСЫ СНИЗИЛИСЬ ВДВОЕ

По мнению экспертов, Россия ведет себя климатически ответственно, что в очередной раз подтверждается принятием Парижского соглашения.

«Сегодня 44% выбросов парниковых газов в мире производят всего четыре страны – Китай, США, Индия и Бразилия. На долю России, идущей в этом списке пятой, приходится всего 3% эмиссии, - отметил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный. - При этом наша страна является мировым лидером по снижению выбросов с показателем 49% с 1990 по 2017 годы. Для сравнения, Евросоюз, занимающий второе место в рейтинге, за этот же период сократил выбросы парниковых газов на 24,5%».

Сегодня 75% выбросов парниковых газов в России приходится на четыре отрасли – электрогенерацию, нефтегазодобычу, транспортный сектор и металлургию. Во всех секторах, кроме транспорта, происходит заметное снижение общих объемов выбросов. Основными драйверами изменения генерирования парниковых газов в России выступают изменение структуры ВВП, сдвиги в структуре топливного баланса и повышение энергоэффективности. Общий энергобаланс страны является «чистым»: в нем доминирует природный газ, атомная энергия и гидроэнергетика. Кроме того, Россия вносит существенный вклад в глобальное снижение эмиссии парниковых газов, распространяя по миру безуглеродные технологии – например, в области атомной энергетики.

Первый заместитель председателя комитета Сергей Есяков озвучил список наиболее спорных вопросов, связанных с принятием соглашения. Среди них – потенциал соглашения как инструмента влияния на мировую климатическую политику, механизмы, предлагаемые документом, их обязательность, эффективность и риски для российской экономики и энергетики, корректность применяемых систем оценки выбросов, необходимые изменения в законодательную базу страны. Депутат отметил важность учета позиции ТЭК при принятии решений, с учетом его вклада в ВВП и бюджет страны.

СТАВКА НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ ЖИЛЬЕ

Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики России Анастасия Бондаренко обратила внимание на важность принятия соглашения: оно даст нашей стране возможность влиять на принятие решений по климату в мировом масштабе и участвовать в механизмах устойчивого развития. При этом российская доктрина энергетической безопасности указывает на недопустимость ущемления интересов стран-производителей энергоресурсов при реализации международной климатической политики. Россия будет четко отстаивать свои интересы на всех площадках.

Также представитель Минэнерго перечислила меры, уже введенные для снижения негативного влияния на климат. В их числе повышение энергоэффективности (наибольшим техническим потенциалом в этом плане обладают жилые здания, производство электроэнергии и промышленность), внедрение наилучших доступных технологий, расширение применения газомоторного топлива, повышение уровня утилизации и полезного использования попутного нефтяного газа, развитие лесного хозяйства и так далее.

Также она обратила внимание аудитории на проект федерального закона «О государственном регулировании выбросов парниковых газов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», разработанный Минэкономразвития. Документ сыграет ключевую роль в реализации задач в области климатической политики. Проект должен законодательно оформить регулирование общественных отношений, возникающих при осуществлении деятельности, приводящей к выбросам в атмосферу и к поглощению из атмосферы парниковых газов. Он предусматривает квотирование выбросов парниковых газов, установление разрешений на выбросы парниковых газов для юридических лиц, введение сбора за выбросы сверх разрешенных объемов, внедрение механизма оборота единиц сокращения выбросов. Позиция профильных органов власти, и компаний ТЭК и экспертов по нормам, содержащимся в проекте, разнятся. В связи с этим Анастасия Бондаренко предложила комитету как можно скорее сформулировать и направить в правительство свои рекомендации, сформированные с учетом представителей ТЭК, пока проект находится в стадии согласования. Это необходимо для учета интересов энергетической отрасли на начальной стадии.

«УГЛЕРОДНЫЙ СБОР»

Советник Департамента международных организаций МИД России Инна Романченко подчеркнула, что при подготовке к принятию соглашения Россия отстаивала приоритеты национальной политики в сфере энергобезопасности, энергоэффективности, с учетом возможностей и приоритетов развития российской экономики.

Руководитель проектного офиса Минприроды России по реализации федерального проекта «Чистая страна» Вадим Петров подчеркнул, что Россия не просто способна легко достичь целевых показателей договоренностей и выполнить взятые на себя обязательства, но и уже обогнала по снижению выбросов все остальные страны, участвующие в нем. По мнению министерства, участие в соглашении окажет позитивное влияние на экономику страны через ускорение технологической модернизации, увеличение доли несырьевого экспорта и повышение энергетической эффективности. Также принятие соглашения поможет привлечь иностранные инвестиции в российскую экономику и развития «зеленых» технологий. Однако соглашение содержит и риски для российской экономики, связанные с предполагаемыми механизмами введения «углеродного сбора», системы торговли квотами и создания «безуглеродных зон». Суть их в том, чтобы облагать дополнительными пошлинами или налогами со стороны мирового сообщества экспорт продукции, произведенной в странах с низким уровнем регулирования выбросов. Такие механизмы могут нанести ущерб экономикам, в структуре экспорта которых преобладает продукция ТЭК. Кроме того, опасения вызывает отсутствие единой системы и методологии оценки масштабов выбросов.

ЗАРАБОТАЕТ ЛИ МЕХАНИЗМ?

Представители компаний ТЭК и отраслевых экспертных институтов, рассказали о той работе, которая ведется отраслью в части снижения выбросов, а также высказали серьезные опасения, связанные с предлагаемыми и самим Соглашением, и разрабатываемым законопроектом механизмами. Среди них квотирование выбросов парниковых газов, установление разрешений на выбросы парниковых газов для юридических лиц, введение сбора за выбросы сверх разрешенных объемов, внедрение механизма оборота единиц сокращения выбросов. Участники дискуссии выражают сомнения в потенциальной эффективности этих механизмов. При этом такая конструкция регулирования с квотированием и сборами за выбросы парниковых газов создает неопределенность для инвесторов, ограничивая возможность продвижения планов по расширению и созданию новых производств в ключевых отраслях экономики, включая ТЭК. Это, в свою очередь, будет препятствовать обеспечению темпов экономического роста на уровне выше среднемирового и реализации Национальных проектов. При этом существуют более «мягкие» меры снижения количества выбросов парниковых газов, требующие меньших затрат на единицу сокращения выбросов, но обладающие значительным потенциалом.

Также представители ТЭК заявили о важности взвешенного подхода к развитию в России так называемой безуглеродной генерации и замещении ею традиционной энергетики. Наша энергетика и так может считаться едва ли не самой низкоуглеродной, доля ВИЭ с учетом гидроэнергетики и атома в ней достигает 37%. Кроме того, регионы существенно различаются по экономически обоснованному потенциалу сокращения выбросов парниковых газов. Эффективное развитие ВИЭ-генерации возможно лишь некоторых территориях. При этом снижения выбросов парниковых газов можно достичь путем расширения использования самого экологически чистого из традиционных топлив – природного газа, запасы которого в нашей стране огромны. Потенциал кроется в дальнейшей газификации регионов России, расширении применения газа в качестве моторного топлива и, в перспективе, применении метановодородных технологий.

По итогам встречи экспертов будут сформулированы рекомендации в адрес профильных органов власти. Парламентарии полагают целесообразным первым делом разработать стратегию климатической политики в связи с принятием Парижского Соглашения, затем – систему оценок, и лишь потом приступать к созданию конкретных законодательных актов с учетом возможностей и задач российской экономики и энергетики.