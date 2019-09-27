Почему не стоит бояться покупки квартиры в новостройке – мнение экспертов

При этом эксперты уверяют в надежности всех схем, которые есть на рынке сегодня. Безопасно ли сейчас покупать квартиры в новостройках и как при этом защищаются права людей, разбирались в «КП».

С 1 июля 2019 года строительные компании могут привлекать средства дольщиков только с использованием счетов эскроу. Но есть и исключения. Например, если строительная готовность объекта составляет не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия – не меньше 10%, то девелопер может завершить проект по прежней схеме. При этом критерии, при которых он может это сделать, определены постановлением правительства РФ.

«Благодаря утвержденным критериям, у застройщиков появилось дополнительное время, чтобы переход на проектное финансирование был плавным. Также переход на новые рельсы сформирует главные, с точки зрения покупателей, условия работы застройщиков – надежность и конкурентоспособность», - рассказал директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов. По его словам, это повысит уровень доверия потребителей к отрасли, а на рынке останутся только те застройщики, которые готовы проявлять гибкость и развивать свой бизнес, согласно новым правилам.

На 24 сентября на территории России строится 118,2 млн кв. м. жилья, из них по 88,2 млн кв. м. разрешено привлечение средств дольщиков. При этом объем проектов, по которым застройщиками предусмотрено использование счетов эскроу и проектного финансирования составляет 18,4 млн «квадратов», а 70,7 млн кв. м. – это проекты, по которым получено заключение о соответствии критериям правительства и деньги людей могут привлекаться без использования специальных счетов.

В обоих случаях покупатели квартир защищены, говорят в один голос эксперты рынка жилой недвижимости. В первом – через обязательные взносы застройщиков в компенсационный фонд в размере 1,2% с каждого ДДУ, во втором случае речь идет о «броне» в виде банков, на счетах которых хранятся деньги дольщиков до момента сдачи дома в эксплуатацию.

Риски у покупателей квартир у застройщиков, которые работают с проектным финансированием ниже, чем раньше, например, в сравнении с периодом до октября 2017 года, пока не начал функционировать Фонд защиты прав дольщиков, считает председатель Комитета по строительству «Опоры России» Дмитрий Котровский.

«Надежно потому, что банки, принимающие средства граждан имеют рейтинг А-. Эти банки входят в систему страхования АСВ. Это значит, что в любом случае, и, если застройщик прекратит существование, и банк, у которого по разным причинам может быть отозвана лицензия ЦБ, гражданин сможет получить денежные средства в эквиваленте равному номиналу покупки, но не более 10 млн рублей через АСВ», - рассказал собеседник «КП».

В случае возникновения проблем у застройщика человек получает те самые деньги, которые он вложил в стройку при подписании договора долевого участия. «По новой системе денежные средства дольщика на счет эскроу вносятся после регистрации договора участия в долевом строительстве. Срок действия счета эскроу не может превышать более чем на 6 месяцев заявленного застройщиком срока ввода в эксплуатацию многоквартирного дома», - уточнил финансовый директор «Сити-XXI век» Дмитрий Соболев.

Как заявила 24 сентября глава Центробанка Эльвира Нибиуллина на встрече с президентом России Владимиром Путиным, на данный момент право работать по новой схеме с привлечением счетов экскроу и проектного финансирования имеют 95 уполномоченных банков. При этом реально работать с этой схемой хотят 39 кредитных организаций.

Сегодня в тройке лидеров по предоставлению девелоперам банковского финансирования такие кредитные организации, как Сбербанк, ВТБ и Банк ДОМ.РФ.

Гендиректор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко поделился мнением, что схема строительства домов с использованием счетов эскроу дает покупателям твердые гарантии и максимально возможную степень защиты на этапе строительства.

«Более надежным остается разве что только покупка уже готового жилья. Если раньше дольщик оставался один на один с застройщиком, то с введением нового механизма интересы всех участников долевого строительства так или иначе представляет банк», - объяснил Алексеенко.

По его словам, при возникновении проблем у объекта, банк будет стараться как можно быстрее решить вопрос, так как содержание недостроя на балансе банка не выгодно.

«В будущем число проектов, перешедших на новые правила, будет только расти. Для потребителя это несомненный плюс и дополнительные гарантии», - считает управляющий партнер «Векторстройфинанс» Андрей Колочинский.

Эксперты отмечают, что сегодня на рынке остались только работающие схемы по защите прав граждан, покупающих жилье в новостройках. Раньше же люди несли свои деньги напрямую застройщику, который мог использовать эти средства без контроля, как ему хотелось.

«Все мы были свидетелями резонансных случаев, когда выявлялось нецелевое расходование средств, в результате появлялись обманутые дольщики, а застройщики попросту банкротились», - напомнил директор по продажам «ИНТЕКО» Павел Лепиш.

По словам Алексеенко из РАСК, многочисленные банкротства застройщиков ранее были связаны, в том числе с тем, что у строительных компаний практически отсутствовали альтернативные источники финансирования, кроме средств дольщиков и каких-то своих денег. На кредиты в банках шли не все.

Получалось, что деньги людей привлекались на один дом, а на них застройщик завершал строительство другого, возможно, в другом проекте. Отчасти именно этим объясняется, то, что среди заявителей в делах о банкротстве так мало банков. Таким образом, если продаж не было, то стройка вставала: были срывы сроков, договоры подряда не оплачивались, появлялись просрочки по аренде земли и налогам. Все это приводило к уходу компании с рынка.

Сегодня же, если у застройщика нет собственных денег и не хочется идти за кредитом в банк, у него не получится начать проект.

Ситуация на рынке новостроек серьезно изменилась, резюмировал Лепиш, новые правила призваны повысить доверие граждан к процессу покупки квартиры и сделать отрасль более прозрачной.