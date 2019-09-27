Великое мужество быть няней Викой

"Шо делается, мамадорогая", - с фикативным южным гэканьем удивлялась «прекрасная няня» Вика из знаменитого в двухтысячные ситкома, сюжет которого предельно прост и знаком каждому.

Вика Прутковская, провинциалка из Мариуполя, переехавшая в Бирюлево, удачно устраивается няней в богатый дом к продюсеру Максиму Шаталину (Сергей Жигунов), влюбляется в него и к концу 6 сезона удачно выходит замуж.

Не бог весть что, однако Настя Заворотнюк, сыгравшая няню, стала знаменита на всем постсоветском пространстве. Прелесть какая дурочка, доказавшая, что глупенькими могут быть не только блондинки, она полюбилась всем. За то, что изрекала глупости с детской непосредственностью, за то, что забавно хлопала пушистыми ресницами и мутила по поводу своего возраста. Кажется, ей было около тридцати трех. Причем, все пять лет, пока шел сериал.

Заворотнюк легко могла и не сыграть "Няню". На ее роль - держитесь за стул - пробовалась Жанна Фриске и куча других не менее колоритных претенденток. Но выбрали ее и не прогадали.

Именно благодаря ей сериал "пошел" в народ и "Моя прекрасная няня" стала чуть ли не первым нашим удачно купленным и перерисованным форматом.

Актеров у нас на суровой родине хвалят скупо. А если ты актер сериала - то вообще доброго слова не жди.

Об актерских качествах Заворотнюк принято молчать. Отчасти потому, что Настя так хороша собой, что это не допускает мысли о даровании. Недаром во времена "Няни" бытовала шутка. Когда она подолгу засиживалась в гримерке, обязательно находился остроумец, чтобы сказать: "Ну конечно, были бы вы такими страшненькими, как Настя Заворотнюк, тоже бы гримировались по три часа". Шутка была бородатая, но смешная, ибо абсурдная.

А вот что принято относительно "Прекрасной няни" - так это поругать главную актрису. Причем, ругали даже те, кто с удовольствием смотрел ситком дома на кухне, перемывая тарелки. Театральные критики не упускали случая припомнить "няне Вике" ее выбор. Когда-то она играла у самого Табакова, а потом - бросила его в пользу ситкома. Да и как бросила. Играла в очередной серии, потом неожиданно вспомнила: Ой, у меня вечером спектакль. Понятное дело, спектакль сорвала. Отправила объяснительную по факсу. А когда пошла к Табакову с повинной, он ее не принял. Рассердился, сказал: "да у меня актеры с температурой сорок играют".

"Так она осталась няней из Бирюлева", - констатируют критики с вздохом, имея в виду очевидное: какой глупый выбор. Когда бы еще невеликой актрисе предложили бы сцену в театре Табакова, которую она так неразумно и легкомысленно променяла на ситком.

А ведь - как показывают эти пятнадцать лет - выбор был не такой уж и неразумный. Да и актриса Настя - совсем неплохая. Все-таки Табаков с феноменальным чутьем на таланты, бездарностей у себя не привечал.

Важно говорить человеку заслуженное при жизни. И мы говорим сейчас совершенно искренне. Заворотнюк - классная. Та же "Прекрасная няня" показала: у Насти есть точность игры. Ей хорошо даются комедийные роли. Не грубое комедиклабовское комикование, а тонкая нюансировка. Думается, она была бы звездой в советское время. По крайней мере, ее легко представить в "Кабачке 13 стульев", в комедиях вроде "Иван Васильевич меняет профессию", в ролях сродни тех, что играла Наталья Селезнева. Да и на сцене театра Сатиры и в оперетте она смотрелась бы неплохо. А еще - в отличие от большинства актрис своего поколения, Заворотнюк - не унылая. Ее поколение актрис особой жизнерадостностью не отличается. А вот Настя - обладает такой витальностью, от которой, как сказал однажды Пуаро, правда, по поводу другой героини, "зубы сводит".

Почему после "Прекрасной няни" у нее не было других отличных ролей - нужно спросить у ее продюсеров. Как бы ни бил себя кулаком в грудь Сергей Жигунов, заявляя, что он, он и именно он раскрутил Настю до состояния звезды - это не так. Фильм "Код Апокалипсиса" провалился. Дурацкой была идея заставить ее звездить, делать из нее русскую Лару Крофт. Да и вообще сама по себе задача продюсера переломить образ няни из Бирюлева - непонятна. Ведь стыдиться этой роли нечего.

Сделала ли она ошибку, променяв свое время Табакова на "Няню"?

Так сложилось время, что фронтменами нашего искусства стали ученики Олега Павловича. Миронов, Безруков, Машков... Коммерчески успешные, талантливые. Но если в других школах мы видели много талантливых девушек, то в Табаковской карусели дамы особенно не солировали. Кроме одной. "Няни Вики", конечно.

Уйдя от Табакова, она и по сей день остается табаковской актрисой. А роль в сериале, которому сегодня стукнул пятнадцать лет - оказалась не такой уж маленькой, особенно - учитывая обстоятельства жизни няни Вики.

Чем дальше продолжается вся эта история с Заворотнюк, тем очевиднее, насколько человек мужественно и достойно несет свою судьбу. Быть няней непросто. Прекрасная няня и в беде остается няней, чьи дети не должны знать о ее проблеме.

Мы очень любим няню Вику и очень ждем ее выздоровления.