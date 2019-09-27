На небе вспыхнет грандиозная красная звезда

В 2022 году, совсем скоро, на небе вспыхнет огромная красная звезда, объявил миру американский профессор Ларри Мольнар. На несколько недель она затмит все остальные звезды, а потом пропадет. Вместе с ней нашу планету накроет поток жесткой космической радиации, так что есть шанс немного посветиться вместе с этой звездой. Самое главное: это первый случай, когда ученые предсказали появление новой звезды заранее.

Но по порядку. В созвездии Лебедя есть крошечная звездочка без имени, но с номером - KIC 9832227. Простым глазом вы ее не увидите, но сфотографировать сможете. Возьмите любой фотоаппарат с более-менее приличным объективом (не мыльницу), и чтобы можно было сделать выдержку 10-20 секунд. Идеально подойдет зеркальная камера. Поставьте ее на штатив и наведите на созвездие Лебедя. Найти это созвездие проще простого. Если выйти около полуночи на улицу и посмотреть на юг, вы обнаружите гигантский треугольник из ярких звезд. Это так называемый осенне-летний треугольник. Левая верхняя звезда почти в зените – главная звезда созвездия Лебедя. Нацельте камеру на нее, если у объектива широкий угол захвата, точность наведения не нужна. Поставьте максимальную чувствительность. За 10 секунд звезды не успеют на кадре сильно смазаться из-за своего суточного движения, и все получится. Правда, в Лебеде колоссальное количество звезд, это очень богатое светилами созвездие, и выделить нужную на фотографии будет непросто. Если захочется, вам в помощь интерактивные карты неба, которых полно в интернете. А можно просто распечатать фото и повесить на стенку – вот, мол, оттуда ждем светопреставления.

Чем примечательна эта звездочка? Не так давно заметили, что она меняет свой блеск. Ну меняет и меняет, в мире звезд стабильность, как у нашего Солнца, скорее исключение. Тревожит ее по каким-то причинам, дело житейское. Но один американский студент понял, в чем причина колебаний, и нарыл одну странность. Звезда меняет свой блеск, потому что на самом деле их… две. Более тусклая вращается вокруг более яркой и затемняет ее. Такое не редкость, недалеко от Лебедя, в созвездии Персея, есть яркая звезда Алголь, за миганием которой вы можете следить простым глазом. Но тут штука была в том, что период вращения звезды-спутника быстро уменьшается. Сейчас он составляет всего 11 часов. То есть за земные сутки звезда успевает мигнуть дважды. Представляете, одна громадина вращается вокруг другой так быстро? Упадет! И в самом деле, Мольнар подсчитал, что с 2021 по 2023 годы звезды сольются.

Случится колоссальный ядерный взрыв, который бессмысленно сравнивать с хиросимами или чернобылями. Свет взрыва окажется едва ли не самым ярким в нашей Галактике. Люди выйдут на улицу, поднимут головы, а там сверкает громадная красная звезда! Такого шоу на нашей памяти еще не было. Как вы понимаете, на самом деле взрыв давно случился, просто свет еще не долетел. Когда? Во II веке нашей эры, когда в Риме правил император Марк Аврелий, оставивший после себя проникновенную исповедь под названием «К самому себе». Вот сидел он, писал, и не знал, что Галактика наша по швам трещит.

Конечно, вместе со сверхновой на Землю обрушится и радиация. Защищаться от нее фольговой шапочкой бессмысленно, жесткие частицы пронзят вас вместе с шапочкой, как игла бумагу, и остановятся глубоко под Землей. Насколько это опасно? Кто знает. В Средние века и в древности сверхновые вспыхивали, но никто не помер. С другой стороны, многие геологические процессы глубочайшей древности ученые связывают именно со сверхновыми, например, колоссальные вымирания древних организмов. Посмотрим! Скорее всего, это будет красиво и безопасно.

А еще есть вероятность, что ничего не будет. Недавно группа американских ученых раскопала наблюдения блеска звезды начала «нулевых» годов и обнаружила, что звезда-спутник падает не так быстро, как кажется. И все-таки эти звезды почти соприкоснулись, ситуация взрывоопасная, и что-то непременно произойдет. Может, даже не в 2022 году, а завтра. Следите за Лебедем (заодно научитесь немного разбираться в звездах).