2019-09-27T17:03:17+03:00
Экономика

Европейский политик призвал снять санкции против России

По его мнению нынешняя политика запада зашла в тупик, а будущее – за сотрудничеством со странами ШОС
Ольга БОББ
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V Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 25 по 27 сентября. Фото: пресс-служба ФорумаV Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 25 по 27 сентября. Фото: пресс-служба Форума
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Болгарский политик и экономист Румен Гечев призвал ослабить или снять экономические санкции против России, а также признал кризис в европейской экономике из-за «Брекзит». Об этом депутат Национального собрания Болгарии заявил в Уфе на юбилейном форуме малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС.

- Проблемы возникают из-за искусственных санкций против России. США пытаются таким образом транслировать свои проблемы на ЕС и Россию. Нет другого решения, кроме как снять санкции против Москвы. И тогда возникнет больше возможностей для обмена технологиями и инвестициями, - подчеркнул Гечев.

Болгарский политик уточнил, что выход Британии из Евросоюза сильно ударит по западной экономике.

- Британия – это 15% ВВП Европы и мы уже видим негативные эффекты. А напряжение будет только нарастать. Евроэкономика растет всего на 1% в год и это очень медленно, все прогнозы сугубо пессимистичные. Реальность будет довлеть над экономикой Евросоюза и западу придется повернуться в сторону стран БРИКС – России, Китая и Индии. Именно там появятся новые возможности для инвестиций, - отметил Румен Гечев.

Напомним, пятый Форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС проходит в Уфе с 25 по 27 сентября. В работе Форума участвуют более 2600 человек из 52 субъектов Российской Федерации, а также более 200 человек из 31 страны мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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