А что сделал ты для сохранения родного языка?

Директор Института языкознания РАН, член жюри Всероссийской премии за сохранение языкового многообразия «Ключевое слово» Андрей Кибрик:

- Так сложилось, что люди любят разнообразие. Нам нравится жить в мире, где растет много цветов и деревьев, где обитает множество животных. Казалось бы, для чего их сохранять?! Пусть по всей планете растет одно дерево. То же касается языков: если природа или бог распорядились так, чтобы языков было много, пусть они все живут и развиваются. Да, невозможно заставить человека говорить на том языке, на котором он говорить не хочет. Но можно его заинтересовать, создать условия для того, чтобы он изучал родной язык.

Федеральное агентство по делам национальностей и издательский дом «Комсомольская правда» продолжают принимать заявки на участие в премии «Ключевое слово». Ее цель - сохранение языкового богатства и разнообразия народов, проживающих на территории России.

«Ключевое слово» - это общероссийский конкурс лучших реализованных проектов в языковой сфере. Он призван обратить внимание общественности на необходимость сохранения языкового многообразия в нашей стране, отметить особый вклад ученых, педагогов, общественных деятелей и просто неравнодушных россиян в наше общее уникальное наследие.

В составе жюри «Ключевого слова» люди, посвятившие свою жизнь служению искусству, культуре, слову.

В этом году победителей определят в следующих номинациях:

* «Лучший мультимедийный проект». Присуждается за проекты, выполненные с использованием цифровых технологий опубликованные в СМИ или размещенные в сети Интернет в 2018-2019 годах.

* «Лучший издательский проект». Присуждается за учебные пособия, исторические исследования, публицистические и художественные произведения, популяризирующие языковое многообразие.

* «Лучший научный проект» - за опубликованные научные труды.

* «Лучшая социальная инициатива» - за проекты по сохранению языкового многообразия, реализованные социально-ориентированным бизнесом.

* «За сохранение малых языков» - за реализованные проекты, направленные на сохранение малых языков Российской Федерации.

* «За особые заслуги». Присуждается за деятельность по сохранению языкового многообразия в России и продвижение русского языка и языков народов нашей страны за рубежом.

* Cпециальная номинация «Социально ответственный бизнес» - для компаний, реализующих проекты по сохранению и развитию языкового многообразия народов России.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

Подробности по адресу www.kp.ru/daily/27026.7/4089194/