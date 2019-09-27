Как миллионеры из «Дома-2» зарабатывают на ток-шоу: скандальная изнанка телевидения

Звезды «Дома-2» супруги Виктория Романец и Антон Гусев стали частыми гостями телепроекта «На самом деле». Скандальная парочка постоянно подкидывает продюсерам шоу полукриминальные сюжеты из своей жизни. Только за последние месяцы они выясняли отношения на глазах всей страны три раза: сначала с домработницей, потом делали ДНК-тест, а на днях рассказали о краже сумки с 20 миллионами. Вот только их знакомые мало верят в сказки, которые выпускники «Дома-2» рассказывают на ток-шоу. Мы узнали почему звезд «Дома-2» так любят на нашем ТВ и сколько они зарабатывают на самом деле.

Версия первая - телевизионная

29-летняя Виктория Романец и 30-летний Антон Гусев в свое время хорошо пошумели в эфирах телепроекта «Дом-2». Гусев даже женился на звезде проекта Евгении Феофилактовой, у них родился сын. Потом развелся (сплетничали, что изменял жене), а вскоре закрутил роман с другой звездой «Дома-2» Викторией Романец... Ее личная была чуть менее бурной, но складывалась также в лучших традициях телепроекта «Дома-2». На шоу ребята получали ежемесячный гонорар - в среднем 60 тыс.руб. Скандальное поведение, бурные романы и выяснения отношений сделали этих героев звездами «Дома-2».

У Виктории на «Доме-2» была бурная личная жизнь. Фото: кадр ТНТ

Поэтому телезрители продолжают следить за их судьбой, хотя Вика ушла с проекта три года назад, а Антон - пять лет назад. Теперь в «Доме-2» нет таких ярких героев, как раньше. Фанаты шоу в курсе жизненных перипетий экс-героев (это возможно благодаря соцсетям), но все реже включают телевизор ради новичков.

Так вот теперь Виктория величает себя «светской львицей», а Антон «бизнесменом». Телеканалы охотятся за молодой аудиторией, поэтому приглашают «скандалистов» и делают из их рассказов настоящее шоу. А им-то не привыкать: на «Доме-2» они все это уже проходили, вот и скандалят в студии «На самом деле» так умело, что рейтинги заставляют телевизионщиков звать их вновь и вновь.

Рейтинги заставляют телевизионщиков звать героев вновь и вновь. Фото: кадр Первого канала

Весной домработница парочки Людмила жаловалась в эфире «На самом деле» на Романец и Гусеву: «Меня они неоднократно избивали, заставляли падать на коленки, из-за всякой ерунды штрафовали. Не только Виктория Сергеевна так ко мне относилась, но и ее муж». И вот уже эксперты проверяют записи видеокамер из коттеджа Гусева и Романец и выясняют, что никто не бил «бедную Людмилу». Зато в студии Гусев и сын домработницы устроили драку... Через месяц после этого сюжета Антон рассказывал о внебрачном сыне, который после проведения ДНК-теста оказался не его ребенком. А на днях Антон и Вика поведали телезрителям новую историю: якобы в кафе на встрече с бизнес-партнером у них пропала сумка, в которой было 20 миллионов рублей. Эти деньги супруги хотели пустить на развитие бизнеса: создание сети фитнес-клубов.

Теперь Виктория величает себя «светской львицей». Фото: кадр Первого канала

Пока телезрители удивлялись: откуда у бывших участников «Дома-2» такие деньги, знакомые пары хохотали у экранов телевизоров, отдавая должное фантазии Гусева и Романец.

Версия вторая - реальная

Так откуда же у парочки из «Дома-2» такие деньги? У Антона свой интернет-магазин одежды, он-лайн курсы (по диетам и тренировкам для идеального тела), периодически он занимается другими проектами. Гусев как-то хвастался друзьям, что он получает 200 тыс. руб. в месяц, а потом речь шла о 500 тысячах. Только почему-то его экс-жена Евгения Феофилактова сомневается в этом, рассказывая, что алименты сыну Антон платит небольшие - около 20 тыс. руб.

Антон и Вика уверяют, что в кафе у них украли сумку, в которой было 20 миллионов рублей.

Светская львица Виктория Романец ведет гламурную жизнь, участвует в рекламных съемках, продает рекламу в инстаграме... Больших денег на этом не заработаешь. Знакомые пары говорят, что Вика успешна, благодаря своей обеспеченной семье.

Эксперт телепроекта «Бородина против Бузовой» и реалити-шоу «Дом-2» Илья Саглиани рассказывает «КП» о закулисье истории с пропажей денег. «Не знаю откуда у Антона Гусева и Виктории Романец 20 миллионов рублей. У Вики очень обеспеченный папа, который держит отели в Украине. Может быть продали имущество? - смеется Илья. - Но, судя по тому какие у ребят были яркие пиар-истории в СМИ, то я лично не исключаю, что это хайп. Предположу, что так они решили о себе напомнить. Так как в последние годы они делают из всего шоу, я склоняюсь к этой версии».

Эксперт телепроекта «Бородина против Бузовой» Илья Саглиани с Ольгой. Фото: Instagram

К этой же версии склоняются и большинство приятелей наших телегероев. Разыграть историю перед телезрителями и продюсерами шоу можно, но своих не проведешь. Насмотревшись телешоу про домработниц и прочую красивую жизнь пары звезда «Дома-2» Иван Барзиков решил им напомнить о старых долгах. Барзиков написал в инстаграме, что одолжил один миллион рублей Романец и Гусеву для погашения кредита. На такой шаг Барзиков решился, отчаявшись получить назад деньги...

Кстати, после весеннего эфира о домработнице в социальных сетях разоблачали прислугу парочки: писали, что на телешоу они привели подставных актеров. Зачем нужны подобные телешоу Вике и Антону? Это прекрасная реклама на ТВ — возможность получить новые рекламные конракты или показать партнерам по бизнесу свою состоятельность, а может взять в долг...

Так что, из экс-участников «Дома-2» миллионершей стала пока только Ольга Бузова. Остальные «звездочки» зарабатывают прилично, но не настолько чтобы ходить в кафе с 20 миллионами рублей.