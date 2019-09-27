Алексей Воробьев снимется вместе с Малковичем в голливудском проекте

В официальном пресс-релизе названы имена 6 звезд, которые станут героями нового сериала от создателя «Офиса» Грега Дениелса. Среди них Джон Малкович, Стив Керелл и Алексей Воробьев, известный за океаном как Алекс Сперроу.

Алексей сыграет военного летчика и по совместительству возлюбленного главной героини.

— Сниматься с такими партнерами — честь для любого актёра, но самое забавное, что я чуть не опоздал на свой первый съёмочный день, — поделился Алексей Воробьев. — Началось с того, что меня пригласили на пробы, когда я успел уже улететь из Лос-Анджелеса, поэтому снимать их пришлось самому, прямо в музыкальной студии в Стокгольме, где я в этот момент писал музыку. А новость о том, что меня утвердили, я получил уже в Москве, позавчера, когда снимал как режиссёр клип на свою новую песню.

Закончив съемку, практически с площадки помчался в аэропорт — съемки Space Force начинались уже на следующий день! Все было рассчитано точно по секундам — 13 часов полёта, я приземляюсь и на следующее утро уже выхожу на съемочную площадку! Но не тут-то было. Одному из пассажиров стало плохо, и наш самолёт совершил экстренную посадку в Исландии. Вместо 13 часов полет длился больше суток, и на съемку я успел просто чудом! Иначе и быть не могло, ведь мой герой — военный пилот, — смеётся Алексей.

А в начале сентября Воробьев закончил съемки в итальянской части международного кинопроекта «Селфимания», где его партнёршей стала европейская звезда Катерина Мурино, известная нашим зрителям по фильму «Казино Рояль».

Space Force выйдет на экраны во второй половине 2020 года.