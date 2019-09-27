Алексей Воробьев снимется вместе с Малковичем в голливудском проекте
В официальном пресс-релизе названы имена 6 звезд, которые станут героями нового сериала от создателя «Офиса» Грега Дениелса. Среди них Джон Малкович, Стив Керелл и Алексей Воробьев, известный за океаном как Алекс Сперроу.
Алексей сыграет военного летчика и по совместительству возлюбленного главной героини.
— Сниматься с такими партнерами — честь для любого актёра, но самое забавное, что я чуть не опоздал на свой первый съёмочный день, — поделился Алексей Воробьев. — Началось с того, что меня пригласили на пробы, когда я успел уже улететь из Лос-Анджелеса, поэтому снимать их пришлось самому, прямо в музыкальной студии в Стокгольме, где я в этот момент писал музыку. А новость о том, что меня утвердили, я получил уже в Москве, позавчера, когда снимал как режиссёр клип на свою новую песню.
Закончив съемку, практически с площадки помчался в аэропорт — съемки Space Force начинались уже на следующий день! Все было рассчитано точно по секундам — 13 часов полёта, я приземляюсь и на следующее утро уже выхожу на съемочную площадку! Но не тут-то было. Одному из пассажиров стало плохо, и наш самолёт совершил экстренную посадку в Исландии. Вместо 13 часов полет длился больше суток, и на съемку я успел просто чудом! Иначе и быть не могло, ведь мой герой — военный пилот, — смеётся Алексей.
А в начале сентября Воробьев закончил съемки в итальянской части международного кинопроекта «Селфимания», где его партнёршей стала европейская звезда Катерина Мурино, известная нашим зрителям по фильму «Казино Рояль».
Space Force выйдет на экраны во второй половине 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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