2019-09-28T01:27:04+03:00
Звезды

Внук рэпера Снуп Догга прожил всего десять дней и умер на руках отца

Малыш скончался в больнице
Ольга ЛИБГАРДТ
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Фото: instagram.com/snoopdoggФото: instagram.com/snoopdogg
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У рэпера Снуп Догга в семье случилось страшное горе. Его старший сын потерял новорожденного ребенка. Малыш Кай прожил всего десять дней и умер в больнице.

25-летний сын музыканта Корд Бродус рассказал о трагедии в блоге. Он оставил трогательное сообщение в память о Кае. "Спасибо вам за все соболезнования. Мой сын сделал все, что ему нужно было сделать за свои 10 дней здесь, на Земле. Он умер у меня на руках. И это ощущение энергии никогда не покинет меня. Кай хочет, чтобы все вы знали, что он отлично справляется там, на небесах. Мой сын Кай принес в этот мир столько любви и позитива, что его энергии хватит на всех нас. Давайте все дорожить жизнью и теми, кого мы любим, пока мы здесь. Спасибо тебе", - написал актер.

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Безутешный отец с сестренкой Кая
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Причину и детали смерти малыша сын рэпера не раскрыл. Сам Снуп Догг пока не прокомментировал тяжелую утрату.

Снуп Догг на похоронах внука. Фото: instagram.com/snoopdogg

Снуп Догг на похоронах внука. Фото: instagram.com/snoopdogg

Поклонники выразили ему свои соболезнования. Фанаты восприняли утрату, как свое личное горе. Более тысячи пользователей соцсети искренне посочувствовали родным хип-хоп исполнителя.

Снуп Догг - псевдоним Келвина Бродуса-младшего. Музыканту 47 лет. Во время учебы в средней школе он попал в банду. Отсидел шесть месяцев в тюрьме за хранение наркотиков. Его музыкальная карьера началась в 1992 году после знакомства с продюсером Dr. Dre.

ИСТОЧНИК KP.RU

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