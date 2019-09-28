Зависаешь в соцсетях и интернете? Готовься лечить нервное истощение

Недавнее исследование, проведенное Американской ассоциацией психологов, свидетельствует: постоянный «серфинг» в интернете плохо влияет на здоровье. Более половины исследованных американцев пожаловались, что прочитанное в сети вызывает у них тревогу, стресс, апатию и даже бессонницу. Кто бы сомневался!

Каждый десятый житель планеты как минимум один раз в час заглядывает в смартфон, чтобы, не дай бог, не пропустить какие-нибудь важные новости (и проглатывают при этом тонны информационного мусора).

Понятно, что в современном мире невозможно вести образ жизни информационного отшельника. Но можно ли минимизировать ущерб, который наносится нашей психике?

Шок-видео лишает сна

- Способ подачи информации значительно изменился за последние 15 - 20 лет, - отмечает Грехем Деви, профессор психологии в Университете Сассекса, Великобритания, и главный редактор журнала Journal of Experimental Psychopathology. - Сегодня информация в интернете слишком визуализирована.

Речь идет в том числе о видеороликах, которые можно просмотреть на смартфоне. Видео, снятые свидетелями происшествий, бывают настолько ужасающими, что могут вызвать симптомы острого стресса - проблемы со сном, перепады настроения, агрессию или даже посттравматическое расстройство.

Повышение уровня стресса и тревоги - это повод для того, чтобы ограничить информацию, поступающую извне. Иначе это грозит привести к нервному истощению и срывам. Более того, такое психологическое воздействие вызывает и физиологические нарушения в организме. Например, гормон кортизол, выделяемый при стрессе, может повысить риск воспалительных реакций при ревматоидном артрите, обострить сердечно-сосудистые и другие заболевания.

Зачем мы это смотрим?

Но что притягивает людей к шокирующим видеороликам?

- Это нас развлекает, - объясняет профессор Деви. - Мозг человека больше привлекает то, что его пугает и тревожит. Есть психологический феномен: плохие впечатления запоминаются лучше, чем хорошие.

Наш мозг привлекает негативная информация, так как он запрограммирован на обнаружение угрозы для того, чтобы вовремя устранить ее.

- Поэтому бывает так сложно сосредоточиться на всем позитивном и игнорировать негатив, - отмечает Лоретта Бреунинг, профессор из Университета Калифорнии и автор книги «Привычки счастливого мозга». - Создатели интернет-контента пользуются этим, «сгущая краски». И если, листая ленту новостей, вы начинаете тревожиться, то, возможно, это именно то, чего они хотели добиться, чтобы подсадить нас на чтение их сообщений.

Крис Петерс, профессор Университета Ольборга в Копенгагене, считает: важно не количество поглощаемой нами информации, а то, какое влияние она оказывает на нашу жизнь и отношения с близкими. Если замечаете, что новости из смартфона или планшета мешают вам общаться с родными или друзьями, ухудшают самочувствие, надо просто изменить свои отношения с интернетом.

Как не стать психом

Вот правила информационной безопасности от профессора Деви и его коллег:

1. Если от сводки новостей вам стало не по себе, начались тоска, депрессивное настроение - сделайте перерыв. Послушайте любимую музыку, выполните комплекс упражнений, наконец, еще раз просмотрите видеоролик, вызывающий у вас положительные эмоции, - смешное видео из сети, видео с собственных торжеств и т. п.

2. Отучайтесь от привычки постоянно проверять хронику. Отключите на смартфоне или компьютере оповещения о новых постах в соцсетях или переведите их в беззвучный режим, сделайте так, чтобы они не всплывали поверх остальных окон. Проверяйте соцсети не чаще одного раза в день, причем ограничьте себе время, допустим, не более получаса на все про все.

3. Желательно проверять соцсети и читать новости в первой половине дня. Например, в полдень или полчаса перед обедом. Если это неудобно или невозможно и приходится переносить просмотр страничек в сети на вечер, по крайней мере не делайте это прямо перед сном. Заканчивайте листать смартфон как минимум за час до сна.