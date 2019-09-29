Вера Брежнева похвасталась роскошной фигурой в спортивном белье

Вера Брежнева – обладательница безупречной фигуры, на которую ее поклонники готовы любоваться вновь и вновь. В Инстаграме 37-летняя певица порадовала подписчиков новым снимком, на котором она позирует в спортивном белье. Артистка приняла участие в фотосессии для известного бельевого бренда Etam: Вера нарядилась в черные леггинсы и укороченный топ. Спортивное белье подчеркнуло все изгибы ее женственной фигуры.

Наверняка, глядя, на Веру, многие подписчицы отложили в сторону булочки и задумались о покупке абонемента в спортзал. По крайней мере, в комментариях поклонники и поклонницы восхищаются невероятной формой звезды и ее силой воли, помогающей сопротивляться с гастрономическим соблазнам.

ververa Главное, что нужно тренировать ежедневно - любовь к себе и чувство юмора the best daily work out is loving yourself -#girlspower @etam

Певица дружит со спортом и регулярно тренируется в спортзале: Вера предпочитает фитнес и беговую дорожку. Несколько раз в неделю она занимается йогой, а самое любимое упражнение звезды – планка. Кроме того, добиться желанной стройности ей помогает строгая диета: даже в отпуске Брежнева не позволяет себе ничего лишнего. Во время отдыха на Мальдивах певица публиковала снимки своего обеда. Обычно днем она перекусывала салатом: маленькая тарелка с миниатюрной кучкой зелени. Неудивительно, что певица такая стройная – она практически ничего не ест.

Кроме французского бренда нижнего белья Вера Брежнева рекламирует еще и несколько известных марок одежды. Последняя неделя выдалась для певицы особенно насыщенной. Она отправилась в Париж на Неделю моды, где посетила несколько показов. В Инстаграме певица рассказывала о своей поездке и демонстрировала наряды, в которых она появлялась на парижских дефиле.

На одном из показов Веру заметили сидящей рядом c симпатичным мужчиной: фотографиями с ним Брежнева поделилась в Инстаграме. Фолловеры тут же приписали Вере роман с обаятельным незнакомцем. Выяснилось, что импозантный мужчина – глава совета директоров Etam Group Лоран Милькиор. Французский миллионер явно оказывал Брежневой особые знаки внимания, поскольку на показе она сидела рядом с ним. К слову, Брежнева была далеко не единственной отечественной звездой, приглашенной на показ Etam: на дефиле в Париже побывали Мария Кожевникова, Лена Летучая, Ингрид Олеринская, Анастасия Мыскина. Но именно Брежневой французский миллионер демонстрировал свое особое расположение.

Глава известного бренда нижнего белья Etam на Парижской Неделе моды окружил себя прекрасными женщинами: с одной стороны - французская супермодель Летиция Каста, с другой - Вера Брежнева. Фото: Инстаграм.

Вера замужем за композитором и продюсером Константином Меладзе, но ее супруг не любит светскую жизнь. Константин предоставляет своей красавице жене полную свободу, и на всех вечеринках и светских приемах Вера появляется без него. Певица рассказывала, что муж безгранично доверяет ей, а она никогда не дает ему повода усомниться в своей верности.