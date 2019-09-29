На зависть «недолюбленным теткам»: Волочкова показала себя в постели с любимым мужчиной

Анастасия Волочкова периодически воюет с подписчиками своего Инстаграма, оставляющими под ее постами критические комментарии. В ответ балерина обычно желает всем критикам мира и добра и говорит, что едкие замечания ее абсолютно не трогают. Но, видимо, даже ангельскому терпению Анастасии пришел конец. В эти выходные балерина всерьез задумалась над тем, чтобы отключить комментарии под своими фотографиями.

- А мне вот кажется, что надо опять отключить комментарии, - посетовала Настя. - Только решила попробовать общаться тут с людьми... Без моральных уродов, недолюбленных тёток, хейтеров и ботов, видимо моя страничка, скучна...Опрос: отключаю комменты? Так без них мило...

volochkova_art А мне вот кажется, что надо опять отключить комментарии Только решила попробовать общаться тут с людьми... Без моральных уродов, недолюбленных тёток, хейтеров и ботов, видимо моя страничка, скучна...

На зависть всем «недолюбленным теткам» Анастасия решила похвастаться идиллией в собственной личной жизни. И выложила в сториз видеоролики своего идеального субботнего утра: шикарная спальня ее особняка, солнечный свет, проникающий сквозь занавески… Анастасия запечатела себя в кровати рядом с любимым мужчиной. Правда, лица своего избранника артистка снова не показала: Волочкова сняла только его ноги под одеялом и свою руку, нежно поглаживающую бедро партнера. Снимая ролик, Анастасия снова упомянула о том, что хочет отключить комментарии и подчеркнула, что, в отличие от всех критиков, ее личная жизнь протекает в красоте и гармонии.

В Сториз Волочкова показала свою роскошную спальню и ноги любимого мужчины в постели рядом с собой.

Анастасия и ее таинственный поклонник встречаются уже почти год. Артистка по-прежнему хранит интригу и не раскрывает имя возлюбленного, как и род его занятий. Балерина уверяет, что этот мужчина настолько дорог ей, что она не хочет ни с кем делить его и предавать их отношения публичной огласке. За все это время Волочкова, обычно не скрывающая своих ухажеров, ни разу не выложила в Инстаграм снимка своего любимого. Анастасия боится сглазить свое счастье, и этого мужчину предпочитает держать подальше от посторонних глаз.

- Этот человек настолько дорог для моего сердца, что я даже не хочу его никому показывать, - рассказывала Анастасия на шоу «Секрет на миллион». - Он очень сексуальный, яркий человек, через многое прошел в жизни, пережил немало взлетов и падений, это нас объединяет. Мне с ним просто очень хорошо.

volochkova_art Сегодня я тоже просто радуюсь домашнему дню. А вы? Отключу наверно, комменты... Как думаете?

Единственное, что поведала балерина – это то, что ее любимый человек на несколько лет моложе нее. Он никогда не был женат, у него нет детей. Последние годы он ухаживал за больной мамой, которой недавно не стало. С Анастасией он живет по соседству, и их познакомили общие друзья. Артистка признавалась в Инстаграме, что даже несколько дней разлуки с любимым мужчиной причиняют ей боль: с тех пор, как они решили быть вместе, они почти все ночи проводят вдвоем.