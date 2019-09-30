На дом бывшего футболиста сборной России Семшова напали грабители

В квартиру бывшего футболиста сборной России по футболу Игоря Семшова забрались грабители. Все случилось ночью 29 сентября. В доме находилась супруга спортсмена, она услышала шум и вышла посмотреть, что случилось. К тому моменту домушники уже были внутри. Как выяснилось позже, они отжали пластиковое окно и спокойно забрались внутрь.

Как сообщил источник в МВД, грабителей было четверо. Лица они скрывали шарфами, потому особых примет преступников Лариса Семшова не запомнила.

- Они применили насилие, не опасное для жизни к заявительнице, - сообщили в МВД.

Оказывать сопротивление было бессмысленно – потому грабители спокойно вытащили из ее сумочки, стоящей в коридоре, 15 тысяч рублей. Из шкафа на втором этаже домушники прихватили драгоценности супругов – ювелирные украшения хозяйки дома, а также наручные часы: Burberry, Chopard, Omega, Longines. По предварительным оценкам грабители вынесли "добра" на сумму свыше миллиона рублей. В доме не установлены камеры наблюдения, которые могли бы помочь быстрее разыскать преступников. Сигнализацией спортсмен дом также не оборудовал.