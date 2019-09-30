2019-09-30T11:39:19+03:00
Происшествия

"Дети были в восторге от щенка". Москвичка купила на Садоводе смертельно больную собаку, которая умерла через несколько дней

У пса нашли тяжелое инфекционное заболевание
Наталия ЕРОШКИНА
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Щенок сразу после покупки на рынке "Садовод".Щенок сразу после покупки на рынке "Садовод".
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Елена со своими тремя детьми в субботу 14 сентября заехала на рынок "Садовод" за покупками. Проходя мимо птичьего рынка, один из малышей заметил очаровательных щенков. Не успела Елена моргнуть глазом, как дети уговаривали маму завести четвероногого питомца. Решение было принято, семья выбрала 2-месячного щенка карликового пуделя. За нового любимца заплатили 15 000 рублей и поехали домой. Два пес был игрив и ласков, а потом стал стремительно угасать.

— Я отвезла его к ветеринару, там поставили диагноз "короновирусная инфекция, энтерит" - очень заразное и тяжелое инфекционное заболевание. Я надеялась спасти девочку, отвезла её в Красногорск в стационар, там ей ставили капельницы. Но врачи предупредили, что шансов почти нет. В результате она умерла через два дня. Денег мне никто не вернул, хотя я звонила этой женщине, которая продала. Хотела хотя бы предупредить, у неё же ещё щенки. Жалко очень, это как маленький малыш. Дети очень переживали, им всего 12, 8 и 5 лет, они очень близко к сердцу принимают,— рассказала Елена Kp.ru.

Так щенок стал выглядеть, когда ему стало хуже.

Так щенок стал выглядеть, когда ему стало хуже.

Заводить собаку женщина не передумала, но теперь решила, что будет подходить к этому делу основательно: брать привитого щенка из питомника, а не с рук на птичьем рынке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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