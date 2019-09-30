«Пришли отомстить»: Двое мужчин, вооруженные автоматом, устроили погром в ресторане на северо-западе Москвы

Полицейские ищут двух мужчин, которые утром в понедельник устроили погром в ресторане «Мерси Баку» на улице Свободы (это Южное Тушино, северо-запад Москвы).

- В 7:18 в дежурную часть поступило сообщение, что двое неизвестных вошли в помещение ресторана на улице Свободы, 55 и угрожая предметом, похожим на оружие, причинили ущерб имуществу заведения, нанесли одному из сотрудников телесные повреждение, - прокомментировали этот инцидент в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Между тем, источник в правоохранительных органах уточняет, что в руках у одного из нападавших был... автомат. Незваные гости сначала побили посуду, а затем избили администратора. Впрочем, от госпитализации мужчина сам отказался.

Отметим, что «Мерси Баку» позиционирует себя как ресторан азербайджанской и русской кухни.

- По предварительной информации, накануне один из нападавших отдыхал в ресторане и после потасовки между гостями его выставили на улицу, - сообщил «Комсомольской Правде» источник. - Он был очень недоволен, как с ним обошлись, поэтому под утро, когда посетителей уже не было и оставался только персонал, вернулся с другом, чтобы отомстить.

Итак, неизвестных ищут.

В полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Хулиганство». Отметим, что погромщикам, махавшим автоматом, светит до 5 лет тюрьмы - такой срок можно получить за хулиганство, совершенное с применением оружия.