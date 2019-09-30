2019-09-30T11:55:42+03:00
Происшествия

«Пришли отомстить»: Двое мужчин, вооруженные автоматом, устроили погром в ресторане на северо-западе Москвы

По предварительной версии, одного из нападавших накануне выставили из заведения после потасовки
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Неизвестным погромщикам грозит до пяти лет тюрьмы.Неизвестным погромщикам грозит до пяти лет тюрьмы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Полицейские ищут двух мужчин, которые утром в понедельник устроили погром в ресторане «Мерси Баку» на улице Свободы (это Южное Тушино, северо-запад Москвы).

- В 7:18 в дежурную часть поступило сообщение, что двое неизвестных вошли в помещение ресторана на улице Свободы, 55 и угрожая предметом, похожим на оружие, причинили ущерб имуществу заведения, нанесли одному из сотрудников телесные повреждение, - прокомментировали этот инцидент в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Между тем, источник в правоохранительных органах уточняет, что в руках у одного из нападавших был... автомат. Незваные гости сначала побили посуду, а затем избили администратора. Впрочем, от госпитализации мужчина сам отказался.

Отметим, что «Мерси Баку» позиционирует себя как ресторан азербайджанской и русской кухни.

- По предварительной информации, накануне один из нападавших отдыхал в ресторане и после потасовки между гостями его выставили на улицу, - сообщил «Комсомольской Правде» источник. - Он был очень недоволен, как с ним обошлись, поэтому под утро, когда посетителей уже не было и оставался только персонал, вернулся с другом, чтобы отомстить.

Итак, неизвестных ищут.

В полиции проводят проверку. Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Хулиганство». Отметим, что погромщикам, махавшим автоматом, светит до 5 лет тюрьмы - такой срок можно получить за хулиганство, совершенное с применением оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
МИД России может ответить США ответными визовыми мерами
На борту самолета с горящим двигателем был министр туризма Гоа
В Россию возвращается «бабье лето»: температура превысит норму на 4 градуса
В Америке найден затонувший более 100 лет назад «корабль-призрак»
Электронные права: Водительское удостоверение можно будет предъявлять со смартфона
Сбербанк снизит ставки по ипотеке до 7,3 процентов
Россияне назвали субъективным «порогом бедности» 12,5 тысяч рублей на одного человека
В Московских аэропортах отложили 40 рейсов из-за погоды
Посольство России в Осло опровергло информацию о спецназе в Норвегии
Российская армия получила модернизированные танки Т-90М
На церемонию прощания с Жаком Шираком приедут лидеры 80 стран
«Садовская Аравия размером с континент»: Наследный принц объяснил, почему не поучилось отразить атаки на НПЗ
Российский спецназ замечен в Норвегии
Украинский шоумен пожаловался, что в магазинах Львова с ним говорят на русском
Каждый второй россиянин работает под музыку
В России с ноября может подорожать «молочка»
Написавший жалобу на Трампа осведомитель попросил федеральную защиту
В Госдуме назвали «дешевой игрой» требование демократов США обнародовать стенограмму переговоров Путина с Трампом
Глава новой украинской делегации в ПАСЕ: отказываться от диалога с Россией неправильно
В Новой Зеландии разбился небольшой самолет, погибли два человека