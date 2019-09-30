В Москве участковая устроила сестре откровенную фотосессию в отделе полиции

Откровенные фотографии девушки в полицейской форме взорвали социальные сети. Вот белокурая красавица с модельными внешними данными позирует на столе, вот она прижимает к груди увесистые папки с уловными делами, а вот она же на четвереньках ползет по коридору участка. Пользователи социальных сетей тут же узнали место, где сделаны фотографии — Тверской отдел полиции.

В комментариях одни возмущались, мол нет места разврату в правоохранительных органах, другие — напротив засыпали красотку в форме комплиментами.

Снимки были сделаны в помещениях Тверского отдела столичной полиции.

Но если декорации для фотосессии были вполне реальными, то сама модель, как выяснилось позже, никого отношения к полиции не имеет. На фото 20-летняя студентка одного из московских вузов Алина Топилина. Как красотка попала в полицейский участок и откуда взяла служебную форму, уже выяснили.

- Ее сестра работает в этом отделе полиции участковым-уполномоченным. Не исключено, что именно она сделала эти фотографии, - сообщили «КП» собственные источники в правоохранительных органах.

На фотографиях узнали модель Алину Топилину.

Теперь участковой грозит строгое наказание вплоть до увольнения.

- По данному факту проводится служебная проверка. По ее результатам будет вынесено соответствующее решение, - заявили в главке.

Тем временем Алина уже призналась: не ожидала, что из-за фотографий случится такой скандал. Со своей страницы в социальной сети снимки девушка уже удалила.

alina_tapilina Всем хорошего вечера!

alina_tapilina Завтра буду в Киеве, кто хочет встретиться - пишите.