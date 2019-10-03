Моя любовь по имени Россия

Вы даже не представляете, какую трудную задачу поставили перед нами и перед членами жюри, дорогие читатели. Выбрать лучшие работы из почти что 1200 фотографий, присланных на конкурс, было очень, очень трудно!

Мы заметили: с каждым годом снимков приходит все больше. И каких снимков... Удивительных, чувственных, талантливых, уникальных, ярких, наполненных светом и любовью к Родине. Так что вместо обычных 12 победителей жюри выбрало 15! (См. «Выбор профессионального жюри».)

А пока напомним, какие были правила у четвертого совестного фотоконкурса «Комсомольской правды» и компании «Росгосстрах» «Россия, я люблю тебя!».

Лидер народного голосования. Фото «Закат в Севастополе» Михаила Жуковского из Мытищ.

Принять участие мог каждый желающий - и профессионал, и любитель, и даже человек, который раньше никогда не занимался фотографией. Можно было присылать нам снимки, сделанные любыми устройствами - от профессионального фотоаппарата до обычного телефона.

Хорошо, что вы, дорогие читатели, не забывали о главном условии конкурса: чтобы, разглядывая снимок, было понятно, что это именно наша Россия. И чтобы появилось желание отправиться в дорогу, своими глазами увидеть запечатленное на кадре чудесное место.

Победителем четвертого фотоконкурса «Россия, я люблю тебя!» становится Сергей Ковяк.

- Это конец марта, - рассказывает о фото автор. - Дело было в провинциальном патриархальном городке Епифань Тульской губернии. Таких городков в России тысячи… А вот гуси в Епифани особенные. Танцующие! Фото 59-летнего Сергея Ковяка из Новомосковска Тульской области «Гуси танцуют» становится обладателем главного приза от «Комсомольской правды» и «Росгосстраха»: сертификата на двоих на поездку в любую точку нашей страны.

Поздравляем!

Руководитель департамента по связям с общественностью ПАО СК «Росгосстрах» Андрей БИРЮКОВ:

«Народный фотоконкурс «Россия, я люблю тебя!» мы с «Комсомольской правдой» проводим уже четвертый год в канун

6 октября - Дня страховщика и дня рождения нашей компании. Около 1200 присланных со всех концов нашей Родины работ просто поражают как высокопрофессиональным исполнением, так и собственно запечатленными уникальными и очень близкими каждому россиянину прекрасными мгновениями жизни.

Выбирать победителей было не просто сложно, а на грани невозможного. Даже не все члены жюри голосовали единогласно. По крайней мере у меня на высшую позицию реально претендовали как минимум пять фотографий. В этой связи хотел бы особо выделить работу Елены Белозоровой, которая поймала необычное природное явление - радужное гало вокруг Солнца над Онежским озером в Вытегорском районе Вологодской области. Кадр получился просто фантастическим! Елена получит дополнительный поощрительный приз от компании «Росгосстрах».

Конкурс вновь подтвердил свою значимость как для его участников, так и читателей «Комсомолки», среди которых и миллионы наших клиентов, десятки тысяч сотрудников нашей компании, которая уже без малого 100 лет работает на огромном пространстве от Калининграда до Камчатки.

Огромное человеческое спасибо всем участникам!»

Журналист, гендиректор радиостанции «Говорит Москва» Владимир МАМОНТОВ:

«В России разом и ночь, и день. Северное сияние и крымская радуга. Тихий Плес и железный улей Москвы. В ее степях кипит ковыль, а горы безмятежно плывут в зеркалах озер. В ней есть храм Покрова на Нерли. Она простор, небо, свет. А остальное мы исправим».

Шахматист Анатолий КАРПОВ:

«Впечатления от конкурса превосходные! Я много где бывал и в России, и в мире. И, посмотрев фотографии читателей «Комсомолки», еще раз убедился, как слабо мы знаем красоты своей страны и совсем не умеем преподносить их остальному миру... Скажем, в Петропавловске-Камчатском можно увидеть три геометрически безупречные сопки. Каждая не хуже, чем Фудзияма. Только про японскую достопримечательность слышал весь мир, а про камчатские сопки в лучшем случае тысячи. Или, например, каждый знает, что Нил - самая длинная река в мире. Но даже Нижний Нил в Каире выглядит игрушечным по сравнению с нашими могучими реками: Амуром, Леной, Енисеем, Обью... Спасибо за доставленное удовольствие!»

Художник Никас САФРОНОВ:

«Как сказал некогда Иван Бунин: «Человека делают счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать». Путешествие - единственная вещь, покупая которую, становишься богаче...»

Заместитель главного редактора «КП» Леонид ЗАХАРОВ:

«У меня есть любимый тост - «За волшебный мир путешествий!» И мне хочется произнести его всякий раз, когда я вижу работы участников нашего конкурса. Путешествуйте, господа! У нас очень фотогеничная страна».

Летчик-космонавт Сергей ВОЛКОВ:

«Подошел к завершению уже традиционный конкурс «Россия, я люблю тебя!». Как обычно, замечательные фотографии, глядя на которые понимаешь, как разнообразна наша страна и как много мест еще нужно увидеть воочию. Давайте путешествовать по России и любоваться ее красотой!»

ТОП-5 НАРОДНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Все присланные в редакцию снимки мы разместили на сайте «Комсомольской правды» kp.ru. Каждый желающий мог зайти и проголосовать за фотографию, которая пришлась по душе. Итак, кто же победил с точки зрения нашего народного жюри?

1-е место. Фото «Закат в Севастополе» Михаила Жуковского из Мытищ сделано в июне этого года. За него проголосовало 2871 человек. Поздравляем Михаила Игоревича!

2-е место. «Павильон «Геология» на ВДНХ на закате». Яркое, эмоциональное фото Руслана Тохтиева из Москвы набрало 2497 голосов.

Руслан Тохтиев, Павильон «Геология» на ВДНХ на закате».

3-е место. «Площадь Скорби», автор Даша Медведева, Волгоград.

Даша Медведева, «Площадь Скорби».

- Площадь Скорби - самое драматичное место на территории Мамаева кургана в Волгограде, - рассказывает Мария. - На ней скульптура скорбящей матери, которая держит на руках погибшего сына. Этот памятник воплотил в себе горе всех матерей и жен, не дождавшихся с поля боя своих мужчин. Неподалеку от скульптуры находится небольшой бассейн «Озеро слез», символизирующий горе целой страны, потерявшей в Великой Отечественной войне более 20 миллионов человек.

За снимок отдали свои голоса 1720 человек.

4-е место. «Карелия во всей красе» Александра Крутова из Москвы. 1634 голоса.

Александр Крутов, «Карелия во всей красе».

5-е место. «Облака над святыней». За фото проголосовали 1253 человека.

Нина Воробьева, «Облака над святыней».

- Я часто смотрю на небо и люблю фотографировать облака, особенно когда они отражаются в воде, создавая вокруг гармонию и необыкновенную красоту, - рассказывает автор Нина Воробьева (Омск). - В Омской области есть много удивительных мест, которые привлекают мое внимание. Одно из них - святыня - Ачаирский Крестовый женский монастырь, на территории которого в начале ХХ века был открыт источник минеральной воды. Это очень красивое и благодатное место, где ты ощущаешь невероятную тишину и покой. Температура воды здесь равна температуре человеческого тела и держится круглый год, не понижаясь даже в самые лютые сибирские морозы. Это ли не чудо!

Все победители получат приятные призы от «Комсомольской правды» и «Росгосстраха»!

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЖЮРИ

А вот чьи работы отметило наше профессиональное жюри.

• Ирина Заколдаева, Москва. «Остров Койоносаари. Ладожское озеро. Карелия». Фото сделано 5 сентября этого года.

Ирина Заколдаева, «Остров Койоносаари. Ладожское озеро. Карелия».

• Михаил Токмаков, Воронеж. «Мимолетная радуга светлой летней северной ночью в высокогорной тундре Лапландского заповедника на Кольском полуострове».

Михаил Токмаков, «Мимолетная радуга светлой летней северной ночью в высокогорной тундре Лапландского заповедника на Кольском полуострове».

• Елена Белозорова, Вологда. «Гало».

Елена Белозорова. «Гало». Онежское озеро в Вытегорском районе Вологодской области.

- Онежское озеро в Вытегорском районе Вологодской области поражает частым появлением над ним редких оптических явлений. Как, например, это радужное гало вокруг Солнца. Снято со штатива на длинной выдержке, поэтому быстро движущиеся облака размылись в эффектные лучи. Вся эта красота длилась всего минут 10, но я успела ее поймать, - рассказала автор.

• Василий Яковлев, Екатеринбург. «Водопад Скорбеевский. Ночь на полуострове Рыбачий, Мурманская область».

Василий Яковлев, «Водопад Скорбеевский. Ночь на полуострове Рыбачий, Мурманская область».

• Виталий Климов, Калининград. «Ингушетия, заповедник Эрзи».

Виталий Климов, «Ингушетия, заповедник Эрзи».

- Без особой надежды встал в 4 часа утра и поехал искать удачную точку съемки, - рассказывает автор. - Поднялся на высокою точку, а с нее открывается восхитительный рассвет.

• Михаил Гассиев, Владикавказ. «Двойная радуга после дождя над Владикавказом».

Михаил Гассиев, «Двойная радуга после дождя над Владикавказом».

• Рим Сахапов, Старый Оскол. «Звездопад в окрестностях Старого Оскола».

Рим Сахапов, «Звездопад в окрестностях Старого Оскола».

• Наталья Бабайцева, Волгоград. «Родина-мать зовет!».

Наталья Бабайцева. «Родина-мать зовет!»

• Дмитрий Филиппов, Москва. «Закат, снятый со смотровой площадки ЦДМ в самом центре российской столицы».

Дмитрий Филиппов, «Закат, снятый со смотровой площадки ЦДМ в самом центре российской столицы».

• Юрий Притиск, Новочебоксарск. «Когда снится шторм...». Кадр сделан во время шторма в Севастополе (Любимовка).

Юрий Притиск, «Когда снится шторм...». Кадр сделан во время шторма в Севастополе (Любимовка).

• Борис Пучков, Владимир. «Церковь Покрова на Нерли». Владимирская область, лето 2019 г.

Борис Пучков, «Церковь Покрова на Нерли».

• Светлана Крат, Железногорск. «Горный Алтай. Меандры Чуи с Красной горки».

Светлана Крат. «Горный Алтай. Меандры Чуи с Красной горки».

• Андрей Кинас, п. Крутинка, Омская обл. «Закат на озере Байкал».

Андрей Кинас, «Закат на озере Байкал».

• Иван Головин, Сочи. «Кавказский тур на фоне горы Сахарный Псеашхо».

Иван Головин, «Кавказский тур на фоне горы Сахарный Псеашхо».

От всей души поздравляем победителей! Им в подарок достанутся памятные призы от «Росгосстраха» и «Комсомольской правды».

Все присланные в редакцию снимки мы разместили на сайте «Комсомольской правды» kp.ru