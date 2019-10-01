Суворовец, который в тайне перезахоронил Сталина и ушел от ФБР

Передо мной выпускник первого набора Московского суворовского. Ему 84, а он сидит с прямой спиной. Это про них когда-то говорили: детство и юность в сапогах. Но на самом деле все завидовали успешной карьере суворовцев, которая была недостижима без той жизненной закалки. А она была до металлического звона: после Великой Отечественной войны кадетские и суворовские училища заменили сиротам родителей. А многим даже живых, которые сутками пропадали на службе или часто меняли гарнизоны.

МАЛЬЧИШКИ С ВАСИЛЬКОВЫМИ ПОГОНАМИ

- А как прошло ваше детство?

Все завидовали успешной карьере суворовцев, которая была недостижима без той жизненной закалки

- Шла Великая Отечественная война. Моя семья, отец, мама, младший брат Олег и я в это время проживали в Тбилиси. Отец в звании бригадного комиссара служил в крупнейшем военном госпитале Закавказского фронта. Так сложилась его судьба. Его не пустили на фронт. В 1937 г. он совершенно необоснованно был арестован. Находился под следствием, 4 февраля 1940 г. был освобожден, полностью реабилитирован и направлен служить на Кавказ. Служил комиссаром во 2-ом Орджоникидзевском пехотном училище. Когда началась война, был назначен комиссаром сводных госпиталей, которые выводились из района боевых действий в Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки. А в середине 1942-го г. был назначен комиссаром военного госпиталя в Тбилиси. Я в это время с мамой и младшим братом тоже находился в Орджоникидзе. С последним эшелоном автомашин, который прошел по Военно-грузинской дороге 8 августа 1942 г. эвакуировались из Орджоникидзе в Тбилиси. После нас Военно-грузинская дорога была разбомблена немецкой авиацией. Было много жертв. В Тбилиси в 1943 г., когда мне было 8 лет, я пошел школу. В 1944 г. окончил 1-й класс грузинской школы, говорил и писал на грузинском языке. В конце 1943 г. по дороге в школу во дворе одного из школьных зданий я вдруг увидел мальчишек в черной форме. В октябре 1943 г. в Тбилиси было открыто Нахимовское военное училище, которое находится сегодня в Петербурге. Моя дорога в школу пролегала мимо училища, и я был очарован играющими во дворе мальчишками. В свои 9 лет стоял, вцепившись в решетку, смотрел на этих ребят и завидовал. Мама мне категорически заявила, что никакого моря мне не видать, и нахимовцем я не никогда не буду.

- Так как же вы попали в Суворовское училище?

- Вдруг весной 1944 г. в Тбилиси во время весенних каникул появились мальчишки с васильковыми погонами – суворовцы Кутаисского суворовского военного училища МВД, которое в последующем было переведено в Ленинград. А летом появились ребятишки в красных погонах. Тогда началась моя самая настоящая атака на родителей: хочу быть суворовцем. Папа сделал все, чтобы я поступил в суворовское военное училище. Горький был родиной матери, папа в свое время служил в Горьком, я там родился. 28 ноября 1944 г. я переступил порог Горьковского суворовского военного училища.

- Место все-таки очень серьезное, строгое, не жалели, когда оказались вдали от семьи?

- Единственные слезы, которые я пролил в Горьковском СВУ, это были слезы в первую ночь, когда лег спать впервые в отрыве от семьи. Больше – никогда не жалел, что я стал суворовцем. Началась интересная, насыщенная событиями жизнь: построения, занятия, игры. 9 лет я проучился в Суворовском училище. И я прямо скажу: все, что во мне есть хорошего - все это Суворовское военное училище.

ВОСПИТАННИКИ ГРАФОВ

- Суворовское училище ведь создавалось в первую очередь для детей, чьи родители погибли на фронте или сражались на фронте. Это ощущалось в общей атмосфере, как-то делились?

Владлен Анатольевич Гурковский родился 9 мая 1935 г.

- Нет. Никто у нас не выделялся, никто никого ни в чем не упрекал. У нас были люди разных национальностей. У меня был хороший друг – Боря Золко, еврей. Он сейчас в Израиле. Приезжал ко мне неоднократно после окончания училища. Перед тем, как ехать в Израиль, он ночевал у меня на даче. Были несколько ребят из блокадного Ленинграда. Все знали, что у меня есть отец, мать. Я приглашал друзей домой. Летом 1953 г., когда окончили училище, весь взвод собрался у меня дома, чтобы отметить выпуск из училища. Несмотря на тесноту, все 28 суворовцев пришли. Никто не тыкал пальцем, что у меня есть отец. Не было никакой розни, расслоения.

Другое дело, были у нас несколько старших ребят 1933 г. рождения, которые над нами пытались взять вверх, но одному из них устроили «темную», его потом отчислили из училища. «Темную» устраивали тем, кто не соблюдал правила суворовского общежития. Об этом пишут суворовцы в своих воспоминаниях, как об эксцессах, которые иногда тоже случались.

Первое время учиться было очень тяжело. Уровень требований был высоким, ни делалось никаких скидок. До 8 класса у меня были тройки по русскому языку, по математике. Но уже 8-й класс я закончил без троек. А 9-й я закончил отличником. Мне очень хотелось получить грамоту с портретом А.В. Суворова, которую вручали суворовцам-отличникам. Училище я окончил с серебряной медалью.

10 лет Гурковский был командиром взвода Кремлевского полка.

- У Вас впечатляющая карьера. Вы думаете основа была тоже заложена в училище?

- Конечно. Все, действительно, было заложено там. У меня в течение полутора лет офицером-воспитателем был воспитанник Нижегородского графа Аракчеева кадетского корпуса Григорий Алексеевич Шелехов, да и другие командиры, участники Великой отечественной войны, приложили руку к тому, чтобы мы выросли достойными офицерами.

- Суворовское училище во времена СССР было символом муштры, запугивания шкодливых школьников. Как Вы считаете, это так?

- Не было никакой муштры. Была строевая подготовка, вырабатывавшая стройность, осанку, дисциплину. В последующем в Московском Краснознаменном военном училище им. Верховного Совета РСФСР меня стали привлекать к участию в почетном карауле. Я стоял в почетном карауле в марте 1955 г. во время похорон у гроба маршала Говорова в Колонном зале Дома Союзов. Рядом со мной стояли члены Правительства: Г.М. Маленков, В.М. Молотов, Л.М.Каганович. Напротив меня стояли Н.С. Хрущев, К.Е. Ворошилов. Вообще, во время торжественных мероприятий в дни 23 февраля, 8 марта, 7 ноября, около 20 курсантов привлекалось к несению службы в почетном карауле. Я был в их числе.

- Что давалось труднее: учеба или распорядок дня?

- Уже в марте начиналась подготовка к параду в День Победы 9-го мая. Бывало тяжело: поднимают в 4-5 утра, завтрак, тренировка в Алабино. Но, это не муштра. Муштра была в Первом кадетском корпусе, созданном по указу Анны Иоанновны в 1732 г. Там офицеры-воспитатели проводили каждый день строевую подготовку по 5-6 часов. Анна Иоанновна запретила это, сократив занятия строевой подготовкой до 1-2-х часов. А после парада у суворовцев старших рот в течение учебного года практически нет строевой подготовки. А младшим классам приходится осваивать азы строевой подготовки. Без этого не может быть командир.

Фидель Кастро приехал в Советский Союз в апреле 1963 года

Я больше скажу, когда я пришел служить в Кремлевский полк комендатуры Московского Кремля, меня часто отмечали при инспекторских проверках как хорошего строевика. Основы строевой выправки были заложены в Суворовском училище. Вот вам и муштра. Потом тоже понадобились люди в почетный караул. Я стоял в почетном карауле у трибуны Мавзолея в дни 7 ноября и 1 мая. В эти дни 1-й пост снимали. Ты стоишь, подъезжает Министр обороны, идет на трибуну Мавзолея В.И. Ленина, сходишь с поста, открываешь калитку, он мимо тебя проходит, отдаешь воинскую честь. У меня есть фотография, где я стою в калитке Мавзолея В.И. Ленина, и мимо меня на Красную площадь проходят Фидель Кастро, Брежнев, Хрущев. Фидель Кастро приехал в Советский Союз в апреле 1963 года, и вот 28 апреля того года он вышел на Красную площадь , к трудящимся г. Москвы

- Все равно бывает, наверное, что в таких заведениях, несмотря на всю строгость, мальчишки проказничают?

- Если вспомнить те годы, когда я учился в суворовском училище, то основное нарушение дисциплины состояло в том, что многие суворовцы курили, чтобы казаться старше. Были и самовольные отлучки, за что строго наказывали.

Я БЫ НЕ СДАЛ ЕГЭ

- Сейчас следите за судьбой своего родного училища?

- Когда я окончил училище им. Верховного Совета и узнал, что суворовское училище переехало в Москву, я сразу приехал в него. Окружили суворовцы, я пообщался с ними. Моя жена Кира Петровна 13 лет преподавала в Московском суворовском училище английский язык. А с ней я познакомился ещё, когда учился в 8-м классе Горьковского СВУ. Поженились в 1958 г. С тех пор и живём вместе. Посещая Суворовское училище я встречался со своими преподавателями. Одним из них был преподаватель физики Сергей Фролович Петрушков. Мы его часто навещали, когда он был на пенсии. У нас были любимые преподаватели по физподготовке Борис Николаевич Корякин, Евгений Васильевич Веселов, Николай Тарасович Чеботкевич. Мы с ними общались, уже став подполковниками, полковниками. Мы приходили в училище выступали перед суворовцами, делились своими воспоминаниями.

При работе в США важно было не уходить открыто от преследования, а заставить ФБР сделать ошибку.

Осенью прошлого года я принял решение подарить Московскому суворовскому училищу свою библиотеку и артефакты, относящиеся к жизни А.В. Суворова и суворовским военным училищам. В общей сложности это около 500 книг и различных артефактов. Передача книг состоялась 24 ноября 2018 г. в день рождения А.В. Суворова. До настоящего времени я продолжаю пополнять библиотеку.

- Что изменилось за эти 75 лет?

- Мне кажется, суворовцы стали более образованными, с более широким кругозором. Да, мы много читали, занимались спортом, активно участвовали в самодеятельности. Когда я сейчас общаюсь на встречах с суворовцами, я вижу хорошо воспитанных, дисциплинированных ребят. Они задают много интересных вопросов. Мы телевизора тогда не знали. У нас не было гаджетов. А сейчас все пользуются услугами новой техники. И это здорово. По своему интеллекту, образованности, считаю, они ушли вперед от нас тогдашних. Я бы, наверное, не сдал сегодняшнее ЕГЭ.

- А преподавать?

- Когда начальником училища был генерал-майор Александр Михайлович Касьянов, однажды он пригласил меня рано утром на построение училища, чтобы я рассказал о вреде наркотиков. Я сказал ребятам, что у нас не было этого зелья. Мы даже не знали об их существовании. Объяснил, что не стоит портить здоровье, ломать свою жизнь и жизнь близких. Если ты поступил в суворовское училище, то будь образцом для всех.

- Быть кадетом Суворовского училища – это также престижно, как тогда?

- Я лично считаю, что это очень престижно, потому что этот человек идет служить на верность Отчизне. Он себя посвящает этой жизни. На территории училища существует галерея Героев Советского Союза и Героев России, выпускников училища. Кто-то из них погиб. Ныне жив, здоров Сергей Шаврин - Герой Российской Федерации. Неоднократно принимал участие в боевых действиях и специальных операциях в Чечне. Кто-то проявил себя в Афганистане. Горьковское суворовское училище окончило 620 человек. Из них 8 генералов, один генерал-полковник – Геннадий Кочкин, Генерал-майор Толя Егоров, с которым я учился в одном взводе, был дежурным офицером Генерального штаба. В выпуске из Горьковского СВУ– академик Академии наук СССР Александр Мартыненко, Народный артист Российской Федерации, солист театра оперетты Герард Васильев. А. Мартыненко, топограф по образованию, непосредственный участник разработки крылатых ракет, лауреат Государственной премии. Среди выпускников – 8 докторов и 25 кандидатов наук. Есть среди нас ликвидаторы чернобыльской аварии: Владимир Карташевский, Владимир Литвинов. Они одними из первых прибыли в Чернобыль.

-В чем секрет такой значимости на протяжении многих лет кадетских корпусов?

- Чем у нас занимаются в учебных заведениях? Что делает школа? Учат. А насчет воспитания? Воспитанием там не занимаются. А в суворовском училище, кадетском корпусе – это и образование, и воспитание, это привитие всех качеств, которые должны быть у защитника Родины. Нас учили служить Отечеству и добиваться своей цели в жизни. Вот в чем дело.

В кадетском корпусе занятия закончились, пообедали, отдохнули и идет дополнительное образование. Это история кадетских корпусов, история Отчизны, физическая подготовка, фехтование, танцы, уроки музыки. Мазурка, вальс, полонез. В кадетских корпусах идет образование параллельно с воспитанием.

- Как такая дружба крепкая возникает. Почему именно у суворовцев это так сильно?

- Когда вы проживете 9 или 7 лет бок о бок, ты чувствуешь, эту руку, эту помощь, мы сроднились. Суворовцы – это военная каста. В лучшем смысле этого слова. Суворовец – это военная косточка. Потом - это звание навсегда. У меня, когда я служил в разных местах, у меня было прозвище суворовец

- Вы служили в Московском Кремле. Как вы там оказались, и как прошла служба?

- После окончания Московского Краснознаменного военного училища им. Верховного Совета РСФСР в числе 15 выпускников училища получил назначение в Комендатуру Московского Кремля. 10 лет я был командиром взвода Кремлевского полка. Он тогда так назвался. Сегодня это Президентский полк.. Командир взвода отвечает за подготовку и обучение солдат, несение караульной службы. Тогда солдаты служили по 3 года. Всякое было за годы службы в полку. В то время в полку было 52 взвода. По итогам инспекторской проверки в 1957 г. мой взвод занял 50 место. По одной простой причине. Во время марш-броска на 5 км. старослужащий солдат рядовой Барышев, который бежал рядом со мной, порекомендовал несколько спрямить маршрут. В результате неудовлетворительная оценка по физической подготовке и соответствующее место...

Что такое нелегал в середине 70-х годов прошлого столетия? Это – Штирлиц, человек, который живет по чужим документам в чужой стране, а работает на свое государство.

- Как дальше складывалась ваша служба?

- В 1966 г. меня перевели из Кремлевского полка в штаб 9-го Управления КГБ СССР. По итогам инспекторской проверки 1965 г. взвод, которым я командовал, стал лучшим взводом в полку. Проходя службу в Комендатуре Кремля заочно окончил институт иностранных языков. В этом мне помогла моя жена Кира. Пять лет отучился в инязе. Учиться было очень сложно. Но я справился. В 1967 г. получил диплом преподавателя английского языка. В то время это было очень важно, так как в 1960 г произошло сокращение армии. И мне необходимо было иметь гражданскую профессию. Мне в полку говорили, зачем мне нужна эта специальность. Предложили должность командира роты, но я из-за учебы в институте отказался.

ПЕРЕЗАХОРОНИЛ СТАЛИНА

- Вы участвовали в перезахоронении Сталина. Интересны ваши персональные впечатления, что испытывали. Сталин- фигура неоднозначная.

- Моя мама вообще, не могла слышать имя Сталина. 1937 г., папа – в зените. Он носит на петлицах два ромба. Это генерал-лейтенант. И вдруг его арестовывают. Мне тогда было два с половиной года. Маму считали женой врага народа и соответственно так к ней и относились. Два с половиной года отец находился под следствием, ничего не было известно о нем в течение этих лет. Как тут относиться к Сталину?

- Но вы же поступили в училище при Сталине...

- Припев Гимна Горьковского суворовского училища звучал так: «Мы Сталина сыны, мы правнуки Суворова». Этот гимн мы поем с 1945 г. И как я должен относиться к Сталину, когда нас воспитывали под именем Сталина 9 лет? В 1949 г., когда Сталину исполнилось 70 лет, мне поручили зачитать поздравительное письмо Сталину от имени суворовцев. В 1949-1950 гг. в газете «Правда» была специальная колонка, в которой публиковались все поздравления, направленные Сталину от кого бы то ни было. В день похорон Сталина 9 марта 1953 года, я был в выпускной роте. С открытой машины на территории Суворовского училища мне поручили выступить в связи с кончиной Сталина. Проходя службу в Комендатуре Кремля, ну это, видимо судьба такая, я столкнулся с вопросом перезахоронения Сталина. Вот Вам цепочка. Как тут будешь относиться?

- А что у Вас за функция была в связи с перезахоронением?

- Вопрос о перезахоронении Сталина возник в конце работы XXI съезда КПСС 30 октября 1961 г. Указания о перезахоронении Сталина получил лично начальник 9-го Управления КГБ СССР генерал-полковник Николай Степанович Захаров. Н.С. Хрущев дал указание обеспечить полную секретность мероприятия по перезахоронению. Никаких корреспондентов, никаких фото, ничего не должно быть. Были даны указания коменданту Кремля Андрею Яковлевичу Веденину, командиру Кремлевского полка Федору Тимофеевичу Коневу. А.Я. Веденин поручил командиру полка выделить офицеров, которые понесут гроб и солдат для рытья могилы. 31 октября 1961 г. в день перезахоронения И.В. Сталина я заступил на службу помощником начальника караула по охране зданий Правительства СССР. Под охраной караула находился и Мавзолей В.И. Ленина, территория у Кремлёвской стены. Передо мной была поставлена задача отследить все мероприятия, которые будут проходить в рамках подготовки к перезахоронению и докладывать начальнику караула. Я посетил Мавзолей В.И. Ленина. На тот момент саркофаг с телом Сталина уже вывезли с того места, где он лежал, и переместили в лабораторию. Пошел на Красную площадь посмотреть, что там происходит. Все шло нормально, никаких эксцессов. В Кремле зашел в столярную мастерскую. Там готовили гроб. Никаких свинцовых прокладок, как некоторые писали, ничего подобного не было. Обыкновенные сосновые струганные доски. Зашел в клуб, там было расстелено огромное полотно, красными буквами было написано Ленин, и два солдата черной краской закрашивали белое полотно. Оно должно было быть прикреплено к Мавзолею В.И. Ленина после перезахоронения.

- Обстановка была нервной?

- С 20.00 начальник караула поручил мне находиться в районе места перезахоронения. Вскоре туда подошел заместитель начальника 9-го Управления КГБ СССР генерал-майор Владимир Яковлевич Чкалов. Он попросил меня никуда от него не отходить, поскольку мог понадобиться в любую минуту. И действительно через некоторое время он подозвал меня и попросил найти машинистку и срочно отпечатать пять экземпляров акта о перезахоронении И.В. Сталина, проект которого принес ему один из офицеров Комендатуры Кремля. Направился с этим актом в здание Правительства. У входа в здание встретил Коменданта здания Ивана Дмитриевича Кромкина. Сказал ему о данном мне поручении. Пошли, заходим в кабинет, сидит статная красивая женщина, уже в возрасте, которая, наверняка работала еще при Сталине. Мы попросили ее отпечатать акт. И.Д. Кромкин стал расспрашивать меня, как идёт подготовка к перезахоронению. Я рассказал, что всё под контролем, там находится заместитель начальника 9-го Управления В.Я. Чкалов, начали подъезжать члены Правительственной комиссии по перезахоронению И.В. Сталина. В это время машинистка напечатала первую закладку, и вдруг разорвала и выбросила ее в корзину, вторую – туда же . Это ведь не компьютер, а надо все напечатать без ошибок. Только пятая закладка была отпечатана без ошибок. Я бегом к генералу, отдаю ему акт. Он спрашивает, где я пропал. Объяснил ситуацию, он только покачал головой.

- Все делалось ночью?

- В 22.00 часов было назначено перезахоронение. Восемь офицеров Кремлевского полка вынесли гроб через боковой вход в Мавзолей В.И. Ленина. Из этих восьми офицеров, по крайней мере, один сегодня жив. Это Николай Панченко. Так получилось, что он был единственным из офицеров, кто вошел в лабораторию. В тот момент там находились комендант Мавзолея, его заместитель, начальник столярной мастерской, Председатель комиссии по перезахоронению И.В. Сталина Николай Михайлович Шверник, начальник личной охраны и Николай Панченко. Н.М. Шверник дал команду коменданту Мавзолея снять с кителя И.В. Сталина Золотую звезду Героя Советского Союза, срезать золотые пуговицы. Всё это было сдано в орденское хранилище Верховного Совета СССР.

Закрыли гроб. И вдруг не оказалось гвоздей, чтобы заколотить крышку гроба. Быстро нашли гвозди. Офицеры полка взяли гроб на плечи. Впереди процессии шел Н.М. Шверник. С двух сторон его поддерживали офицеры личной охраны. Я стоял на пути процессии и все четко видел. Н.М. Шверник с трудом передвигался. Он плакал. Подошли к могиле. Как положено, гроб на веревках спустили в могилу. По русскому обычаю присутствовавшие на перезахоронении бросили на гроб по три горсти земли. Могилу закопали. На неё положили бетонную плиту. Через несколько лет поставили бюст. В тот момент, когда опускался гроб, на Красной площади началась плановая репетиция парадного расчёта военной техники, как бы символически, отдавая дань генералиссимусу.

- Все прошло в полной тайне?

- На перезахоронении присутствовало 25-30 человек. Были слухи, что с Красной площади выгоняли народ. Ничего подобного не было. В 18.00 площадь закрыли для посетителей в связи репетицией парада. Ни одни посторонний человек к месту перезахоронения не проник. Населению стало известно о перезахоронении И.В. Сталина 1-го ноября. Пока я находился на службе в Кремле, и после этого в течение многих лет я никому ничего о перезахоронении И.В. Сталина не рассказывал.

....И УШЕЛ ОТ СЛЕЖКИ ФБР

- Какие задачи перед Вами стояли, когда Вы работали в разведке?

- Однажды меня встретил на территории Кремля начальник 9-го Управления генерал-майор С.Н. Антонов и сказал, что в Управление пришло предложение направить одного сотрудника в 101-ю разведывательную школу. Сейчас это Академия внешней разведки. Я ответил, если будут рекомендовать, то пойду на учебу. Попал в самый, что ни есть самый боевой, разведывательно-диверсионный Отдел «В» при ПГУ КГБ СССР. Я секретов никаких не открываю, так как об этом отделе написаны целые тома. В тот год, когда я готовился в командировку, и полностью прошел к ней подготовку, в отделе произошла измена. В Лондоне на запад ушел сотрудник отдела Олег Лялин. И наш отдел полностью расформировали. Меня перевели в Управление нелегальной разведки. И по этой линии я находился в командировке в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке, четыре с половиной года. Что такое нелегал в середине 70-х годов прошлого столетия? Это – Штирлиц, человек, который живет по чужим документам в чужой стране, а работает на свое государство.

- Чем вы там занимались?

- Искал удобные места для закладок нелегалу или от нелегала, изымал содержимое тайников, подавал сигналы нелегалам. Все операции были очень острые, особенно учитывая то, что за мной велось постоянное наблюдение со стороны ФБР. Чтобы выполнить задание чисто нельзя было открыто скрываться от преследования, важно было заставить их сделать ошибку - потерять меня на время.

- Как сложилась жизнь после командировки?

- Занимался научной работой, защитил диссертацию. Получил степень кандидата исторических наук. С 1992 г. на пенсии. Увлекся историей кадетских корпусов России. Выпустил 5 книг, посвященных истории кадетских корпусов. В 2016 г. был принят в Союз писателей России, был удостоен Национальной литературной премии "Щит и Меч Отечества". Дочка подарила мне двух внучек, а они - пять правнуков.

В США Гурковский искал удобные места для закладок сотрудников разведки или от "нелегала", изымал содержимое тайников, подавал сигналы сотрудникам управления нелегальной разведки.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Первый звонок в училище, которое находилось сначала в Горьком, прозвучал 1 октября 1944 года. В 1956 году Горьковское суворовское военное училище передислоцировано в столицу и переименовано в Московское суворовское военное училище. Оно расположилось в Филях на западе Москвы, в помещениях, освобожденных Центральными курсами усовершенствования офицеров разведки. Основную массу обучаемых составляли сироты, воспитанники соединений и частей Красной Армии, дети военнослужащих, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны.

В 1991 году училище перебазировали на северо-восток столицы по адресу: Извилистый проезд, дом 11, где оно и находится по сей день.

Сегодня Московское СВУ - одно из ведущих военно-учебных заведений среднего образования, где работают более 100 квалифицированных преподавателей. При приеме в училище приоритет отдается, прежде всего, сиротам, воспитанникам детских домов и интернатов, детям военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Училище располагает современной учебно-материальной базой, хорошими жилищно-бытовыми условиями, двумя спортивными залами с тренажёрами, телевизионным центром, уникальным библиотечным фондом и музеем. В Московской области оборудован стационарный полевой учебный центр.

За свою историю Московское (Горьковское) СВУ сделало 70 выпусков, училище окончили более 14 тысяч человек. Среди них - министры, военачальники, губернаторы, более 80 генералов и 11 Героев Советского Союза и Российской Федерации. Около 500 человек стали видными военачальниками, академиками, профессорами, деятелями науки, культуры и искусства, а также известными спортсменами.

СПРАВКА "КП"

Владлен Анатольевич Гурковский родился 9 мая 1935 г. С ноября 1944 г. по август 1953 г. – воспитанник Горьковского суворовского военного училища. С сентября 1953 по сентябрь 1956 г. – курсант Московского Краснознаменного военного училища им. Верховного Совета РСФСР. С 1956 по 1992 г. проходил службу в Московском военного округе. Полковник разведки в отставке. Кандидат исторических наук. Член Союза писателей России. Лауреат Национальной литературной премии «Щит и Меч Отечества». Автор многих трудов по истории кадетских корпусов России.