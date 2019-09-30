В стране не хватает мощностей для утилизации мусора

Генеральный директор Российского экологического оператора (РЭО) Буцаев Денис выступил с докладом на плановом заседании коллегии Министерства природы и экологии РФ, состоявшемся 19 сентября 2019 года. Ключевой темой заседания был вопрос о реализации национального проекта "Экология" в 2019 году, которым он непосредственно занимается.

Прежде всего, уместно вспомнить, что РЭО ведет оперативный мониторинг по ряду показателей, относящихся к качеству оказываемых услуг в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и финансовой стороны в этом вопросе. И в своем докладе гендиректор поднял остро стоящий вопрос о нехватке мощностей для утилизации мусора, сообщает газета РБК.

В ходе мониторинга выявилось, что стране не хватает предприятий для переработки и утилизации 1 млн.т мусора. И это, не смотря на то, что в текущем году планируется ввести в эксплуатацию еще на 6,7 млн.т мощностей по переработке и 1,4 млн.т - по утилизации его. В связи с этим была проведена работа по идентификации объектов, с помощью которых было бы возможно заместить эту потребность.

Буцаев Денис заверил, что "достижение целевого показателя по утилизации возможно". Также, он отметил, что при анализе состояния региональных операторов по созданной РЭО системе, 20 РО оказались в красной зоне. И в настоящее время им оказывается особо пристальное внимание: ведется постоянный контроль и оказывается поддержка.

Ранее уже сообщалось, что региональные операторы, которые в ответе за переработку коммунальных отходов, столкнулись с рядом трудностей. И не могут в полной мере выполнять планы мусорной реформы, начавшейся в 2019 году. В частности, эти трудности связаны с созданием схемы с обозначенными местами образования свалок и методов их утилизации.

Также были выявлены нестыковки в мероприятиях проекта федерального значения: "Комплексный план по обращению с отходами". Например, в него не включен план мероприятий по снижению общего объема отходов к 2024 г. Поэтому необходимо этот план составить совместно с профильным департаментом Министерства природы и экологии.

Генеральный директор заверил, что организация разработает инвестиционную программу развития отрасли по обращению с отходами. И представит ее на утверждение уже в первом квартале 2020 года. Было отмечено, что количество бытового мусора, отправляемого на переработку, судя по итогам 2019 года, должно вырасти с 7% до 12%. А утилизация с 3% до 7%.