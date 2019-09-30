Видеообращение детских онкологов к руководству Минздрава, которое было обнародовано в понедельник, 30 сентября, снова заставило говорить о проблемах крупнейшего в России онкологического центра имени Блохина. После смены руководства, летом 2019 года, НИИ с незавидной регулярностью попадает в новости. Всякий раз поводом становились жалобы на нового главного врача - Светлану Варфоломееву. «Новая метла», «притрутся, надо подождать» - говорили эксперты. Но кажется, на этот раз ситуация зашла в тупик.

Сразу 26 сотрудников, в числе которых рядовые врачи, заведующие отделений и заместители главврача заявили о массовом увольнении. Отнести заявления в кадровую службу они грозятся в том случае, если Минздрав не выполнит их требования.

- Мы требуем отстранить вновь назначенное руководство Института детской онкологии. Мы требуем обоснованно и прозрачно распределять заработную плату сотрудникам, провести аудит строительства новых корпусов, которое ведется уже 15 лет, - говорится в открытом видеообращении.

Врачи детского онкоцентра имени Блохина угрожают массовым увольнением.

В качестве доказательств врачи привели расчетные листы сотрудников. Если верить документам, неугодные руководству медики получают меньше 15 тысяч рублей, когда как зарплаты любимчиков доходят до полумиллиона рублей в месяц.

- Под давлением руководства уволился основатель первого в нашей стране отделения трансплантации костного мозга профессор Георгий Менткевич. Именно под его руководством проводились сложнейшие операции, - рассказала Наталья Субботина, детский онколог. - Мы больше не можем это терпеть.

Одним из первых на видеообращение отреагировал пресс-секретарь президента Владимира Путина.

- Надеемся , что Минздрав примет необходимые меры и разберется в сложившейся ситуации, - заявил Дмитрий Песков.

Новое руководство пришло в институт Блохина летом 2019 года. НИИ детской онкологии и гематологии возглавила Светлана Варфоломеева. По словам врачей, именно она создала в институте напряженную обстановку. Специалисты утверждают, что новое руководство вынуждает их массово увольняться. В августе руководство центра официально сообщило о массовом сокращении сотрудников.