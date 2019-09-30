Российскому информационному агентству «Интерфакс» исполнилось 30 лет

Первому негосударственному информационному агентству России "Интерфакс" сегодня исполняется 30 лет. С круглой датой коллектив поздравил российский лидер Владимир Путин, отметив, что легендарное информагентство внесло огромный вклад в укрепление авторитета и престижа журналистики.

- "Интерфакс" всегда активно участвовал в развитии новостного рынка, внес большой вклад в укрепление авторитета и престижа журналистики, - сообщается в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Владимир Путин также подчеркнул, что "это знаменательная дата для самого агентства и для общественной жизни всей страны".

- Важно, что вы пристально следите за ключевыми изменениями и трендами в информационной работе, грамотно применяете собственные идеи, - заявил президент РФ.

Информационное агентство "Интерфакс" начало свою историю с 1989 года. Группа журналистов создала агентство, которое стало первым негосударственным каналом политической и экономической информации об СССР. "Интерфакс" является одним из ведущих агентств России.

- Интермикро, интерквадро. Это было на слуху, это было модно, это было интересно. А факс. С первых наших шагов мы были IT-компанией. По тем временам факс – это была вершина человеческой технологической мысли, - рассказал Михаил Комиссар, бессменный руководитель информагентства о том, как 30 лет назад придумал название «Интерфакс».

Редакция ИД "Комсомольская правда" присоединяется к многочисленным поздравлениям. Мы от всей души желаем коллегам творческих успехов и поздравляем их с важной датой!