2019-09-30T17:16:21+03:00
Происшествия

Полицейские перехватили в Москве золото из Якутии на 100 миллионов рублей

Природный металл деформировали и продавали предприятиям как лом ювелирных изделий [видео]
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства хищения золота с рудникаСейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства хищения золота с рудника
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В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Москве обнаружено и изъято более 26 килограммов золота общей стоимостью свыше 100 миллионов рублей. Находка не случайная: на столичные ювелирные заводы стал поступать лом золото слишком высоко качества, что привлекло внимание специальных служб. Следствие по незаконному обороту золота провело Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве совместно с Управлением ФСБ России по г. Москве и Московской области.

- Было Установлено, что злоумышленники похищали на одном из предприятий на территории Оймяконского района Якутии золотосодержащее сырье, переплавляли его в слитки и вывозили в Москву для дальнейшей реализации. Затем в кустарных лабораториях, расположенных на территории столицы, золото химическим путем доводили до качества 585 пробы и реализовывали через ломбарды и скупщиков под видом принесенных гражданами переплавленных изделий, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На предприятия золото приносили в пятикилограммовых слитках.

В ведомстве отметили, что по подозрению в краже драгоценного металла были задержаны четверо сообщников. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще один заключен под стражу.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства хищения золота с рудника.

Полицейские перехватили в Москве золото из Якутии на 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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