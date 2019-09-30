7 правильных привычек современного мужчины

Производящий клубы табачного дыма Шерлок Холмс выглядит сегодня явным анахронизмом. Как и задиристый ветреный Д'Артаньян, чья жизнь представляет собой череду дуэлей и вереницу женщин. Все эти атрибуты прошлого сейчас только мешают настоящему мачо наслаждаться жизнью и добиваться успеха. Попробуем сформулировать заповеди современного настоящего мужчины.

1. Тренируйся каждый день

Вас посещал соблазн провести всю жизнь на диване у телевизора? Гоните прочь это искушение! Потому что малоподвижный образ жизни - злейший враг представителей сильного пола. Физиологи подсчитали: чтобы сохранять себя в хорошей форме, мужчине необходимо как минимум 150 минут в неделю тренировок средней интенсивности (быстрая ходьба, подвижные игры). Либо 75 минут в неделю интенсивных кардионагрузок, бег и плавание - лучшие из них. При этом и в том и в другом случае дважды в неделю необходимы силовые тренировки: гантели, подтягивания, отжимания, работа с весами на тренажерах. Такой режим, по утверждениям медиков, даст вам возможность до самых преклонных лет оставаться мужчиной во всех смыслах этого слова.

2. Поддерживай постоянный вес

Носить пивной живот уже не модно. Группа исследователей из Гарварда изучила истории болезни 44 354 мужчин и пришла к выводу, что оптимальный вес - это один из пяти ключевых показателей, по которому можно предсказать продолжительность жизни. Чтобы сохранить «золотое сечение», держите индекс массы тела в диапазоне от 18,5 до 24,9. Этот индекс рассчитывается просто: массу тела в килограммах надо разделить на рост в метрах, возведенный в квадрат. Если ваш вес 80 кг, а рост 1,8 метра, то 80 надо будет разделить на 3,24. Получится 24,69 - в принципе неплохой показатель.

3. Избавься от вредных привычек

Не пытайтесь копировать образ жизни Джеймса Бонда. Недавно ученые подсчитали количество спиртного, которое принимает на грудь суперагент, и пришли к выводу, что с таким режимом ежедневных возлияний он неизбежно должен стать хроническим алкоголиком. Курение и алкоголь, по мнению ученых Гарвардского университета, наряду с лишним весом входят в пятерку главных факторов, провоцирующих серьезные проблемы со здоровьем. Табак - это «крестный отец» онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, он считается причиной преждевременной смерти каждого четвертого курильщика. Увлечение алкоголем также может спровоцировать целый букет болезней, а кроме того, эффективно сокращает жизнь, поощряя рискованное поведение. Настоящий джентльмен ограничится двумя бокалами вина или 100 граммами крепкого спиртного – на выходных.

4. Читай книги

Да-да! Именно книги. Во-первых, это тренирует интеллект и расширяет кругозор. А во-вторых, потому что ваш смартфон - это плохое чтение. Мы берем в руки гаджет, чтобы ответить на деловые сообщения, проверить почту, посмотреть новости. Все это вызывает стресс. Психологи из Университета штата Коннектикут провели ряд экспериментов и обнаружили, что у человека повышается уровень кортизола - гормона стресса, даже когда мобильный телефон попадает в поле зрения его глаз. А чтение книг, наоборот, снижает уровень нервного напряжения на 68 процентов. Такого эффекта не дает ни прогулка на свежем воздухе, ни прослушивание спокойной мелодичной музыки.

5. Цени отношения с людьми

Основополагающий фактор человеческого счастья был описан в исследовании, которое длилось более 75 лет. Ученые Гарвардского университета на протяжении этого времени отслеживали судьбы 456 бедных людей из Бостона и 286 выпускников Гарварда 1939 - 1944 годов. Из года в год эти люди проходили медицинское обследование и заполняли подробные анкеты. Среди участников проекта, кстати, оказался и президент США Джон Кеннеди. Ученые пришли к неожиданному выводу: здоровыми и счастливыми нас делают хорошие отношения с людьми, которые нас окружают. У личностей с сильными социальными связями шансы на продолжительную жизнь увеличиваются на 50 процентов. Верные друзья, понимающие близкие и любимая женщина - это главное, что у вас есть в жизни.

6. Путешествуй!

Ничто так не помогает перезагрузить мозг, как смена обстановки. Как говаривал Анатоль Франс: «Иногда день, проведенный в других местах, дает больше, чем десять лет жизни дома». Каждое путешествие - это маленькая жизнь. Ты видишь иной уклад жизни, сталкиваешься с незнакомой культурой, знакомишься с новыми людьми. Такой опыт выдергивает тебя из сонного болота под названием «зона комфорта», меняет образ мыслей, расширяет внутренний мир, ломает стереотипы и в конечном счете делает тебя немного другим человеком. Вояж в дальние страны или близкие, но нехоженые места - это одна из тех вещей, на которые настоящий мужчина не должен жалеть деньги.

7. Сбрось скорость на дороге

В эпоху автомобильного бума грамотная культура вождения - это неотъемлемая черта поведения настоящего мужчины. Садясь за руль, вы берете ответственность не только за свою жизнь, но и за безопасность пассажиров, пешеходов и других водителей. Сегодня гонять по дорогам города, игнорируя дорожные знаки, сигналы светофоров и здравый смысл – это верный способ прослыть безответственным и не уважающим себя и окружающих человеком, с которым нельзя иметь никаких дел. Пропустить соседнюю машину при перестроении в твою полосу, соблюдать установленный скоростной режим, быть внимательным к пешеходам - такие же неотъемлемые составляющие культурного кода, как уступать место беременным женщинам в общественном транспорте. Причем, соблюдать правила дорожного движения нужно четко и без лишних интерпретаций. Например, если на дороге стоит знак «Ограничение максимальной скорости 60 км/ч», то максимальная скорость движения должна быть именно 60, а не 80, 76 или даже 61 км/ч. Это сохранит жизнь и здоровье тебе, твоим близким и другим участникам дорожного движения.