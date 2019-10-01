«Совсем никому не нужен? Пусть этот мальчишка будет нужен нам!»

Чаще всего вопрос об усыновлении поднимает женщина. Но не всегда. Например, Сергей Ким из Владивостока смог убедить свою супругу взять двоих ребят из детского дома. Многодетный папа ведет блог, в котором рассказывает о своем опыте.

«Причин не брать ребенка у нас нет»

Когда мы взяли первого ребенка, нашим кровным детям - Веронике и Олегу - было 5 и 7 лет. За два года до этого я попал на семинар, на котором усыновитель делился своим опытом. Мероприятие произвело на меня глубокое впечатление и заставило по-новому посмотреть на этот вопрос.

После этого семинара я приехал домой и сказал жене: «Надя, нам нужно взять ребенка». Супруга не была готова к такому заявлению. «Какого ребенка? Зачем? У нас уже есть дети», - ответила она.

Мы обдумывали этот шаг долго. Я читал много статей об усыновлении, изучая этот вопрос. Однажды мы решили сесть и окончательно все обсудить, чтобы больше не оставаться в неопределенности.

Я предложил пойти от обратного и проговорить, почему мы не можем взять ребенка. Мы рассмотрели все аспекты нашей жизни, вопросы жилья и доходов, и оказалось, что причин не брать ребенка у нас нет.

Конечно, были страхи. Самым главным - опасение, что мы не сможем полюбить приемного ребенка, как своего. Но мы подумали: ведь люди заводят кошек и собак, которые не способны их обнять или поговорить с ними, а они их любят и даже, бывает, подписывают на них завещание. Так неужели мы не сможем полюбить живое человеческое существо?

Да, мы боялись генов. Но, исследовав вопрос, я понял, что нет генов наркомана или алкоголика, а есть воспитание, с помощью которого можно корректировать человеческое поведение. Если ребенок останется в детском доме, высока вероятность того, что он станет алкоголиком, а если попадет в семью, то у нас есть шанс вырастить из него достойного человека.

Нашей главной мотивацией было изменить жизнь ребенка, дать ему то, чего у него нет, - любовь и заботу.

Родные дети помогли Коле и Руслану почувствовать себя желанными в этом большом доме. Фото: Семейный архив

«Стало так стыдно, что решили познакомиться»

Я думал, придем в опеку, а нам выведут целую кучу детей на выбор. В реальности оказалось, что все хотят здоровых маленьких девочек и мальчиков, поэтому таких детей нет, а есть много ребят с особенностями развития, с инвалидностью.

Нам предложили мальчика, которому был год и десять месяцев, без братьев и сестер, его мама написала отказ. Внешне на фото он не очень мне понравился, но сотрудница опеки сказала: «Вам надо с чего-то начинать, поэтому стоит поехать и познакомиться». И добавила, что у мальчика - расщелина твердого и мягкого неба («волчья пасть»). Мы с женой опешили.

- Не будете знакомиться? - спросила сотрудница опеки.

И тут нам стало так стыдно, что мы решили знакомиться.

…Вышел маленький мальчик, нам дали полчаса, чтобы с ним пообщаться. У нас ничего не екнуло, и мы не ощутили в то мгновение, что это наш ребенок. Нам сказали, что у нас есть десять дней на размышление.

Попрощавшись с Колей, первые 15 минут в машине мы молчали. А потом начали обсуждать, разбираться, почему мы не можем его взять, и снова пошли от обратного.

Стали изучать, как лечится «волчья пасть», и выяснили, что операции по этому диагнозу делают, и в нашем городе в том числе. Есть проблема, что мы ничего не почувствовали по отношению к ребенку. Но, когда мы приносили из роддома кровных детей, я тоже ничего не чувствовал поначалу, и все чувства рождались лишь в процессе общения с ними. И мы решили, что привыкнуть и полюбить ребенка постепенно возможно.

Но больше всего нас задели за живое слова сотрудницы опеки, которая рассказала, что за все время в детском доме Колю никто ни разу не смотрел и не брал на него направление, потому что он - инвалид.

- Если он никому не нужен, Надя, давай он будет нужен нам, - сказал я жене.

Все десять дней мы ходили с ним на встречи, чтобы подружиться, а Коля капризничал и не хотел с нами дружить...

Вот так мы взяли первого ребенка.

«Отказывался есть и бросался тарелками»

Когда Коля оказался у нас дома, сначала он был послушным мальчиком и делал то, что ему говорили. Потом началась адаптация, когда он отказывался есть и бросался тарелками. Расщелина в небе мешала ему питаться, и ему, и нам было сложно. Зато он быстро поладил с детьми, которые его очень хорошо приняли.

Через три месяца мы сделали ему операцию в самой лучшей клинике Владивостока. Операция прошла сложно, у Коли открывалось кровотечение, и он два раза был в реанимации.

Все это время жена Надя находилась с ним, и это стало очень важным временем для их сближения.

До этого больше времени с Колей проводил я, так как у меня более гибкий график, чем у моей супруги. Я купал мальчика, приучал к горшку, играл с ним, потому что он лучше шел на руки именно ко мне.

Мы никому не говорили, что берем ребенка до того, как Коля появился у нас. Это, с одной стороны, вызвало волну непонимания, а с другой стороны - открылось, что многие наши знакомые хотели пойти на этот шаг, но не решались.

Наш пример многих мотивировал, и в моем кругу несколько семей пополнились детьми из системы. Так мы, почти ничего не делая, устроили в семью несколько ребят.

Приморье без сирот

Когда мы забирали Колю из детского дома, я ощущал боль: мы взяли одного, а 120 детей остались там. Это не давало мне покоя, и в результате я и мои сподвижники создали организацию, которая называется «Приморье без сирот», стали организовывать фотовыставки, давать интервью. Рассказывая о нашей истории, мы привлекали все больше внимания к этой проблеме.

Если говорить о вопросе усыновления в общем, я считаю, что не все должны брать детей, но очень важно, чтобы у каждого человека было правильное к этому отношение.

Ненормально, когда в районной поликлинике врач кричит на вас просто за то, что вы взяли приемного. Ненормально, если в садике поссорились дети, а во всем, не разобравшись, обвиняют ребенка из детского дома. Ненормально, когда на тебя косо смотрят соседи, подозревая, что ты либо сумасшедший, либо за приемных детей платят много денег.

«Дети взяли Руслана за руки и увели в свою комнату»

…Однажды мы увидели в Инстаграме фото восьмилетнего Руслана из другого региона, который остался без семьи. Я стал репостить фото мальчика, сообщать знакомым, но отклика никакого не было. Сами мы тогда усыновлять не планировали, но внезапно поняли, что нужно что-то делать.

Когда мы приехали к Руслану знакомиться, он сказал, что к приемным родителями идти не хочет - у него есть мама.

Опека стала настаивать, чтобы мы его не забирали, так как они планировали вернуть его в семью. Мы вернулись во Владивосток ни с чем. Но через несколько месяцев оказалось, что Руслана никто так и не забрал.

- Если вы готовы к тому, что мама будет вмешиваться в его воспитание, то приезжайте за ним, - сказали нам в опеке.

Мы попросили их поговорить с мальчиком, спросить, помнит ли он нас. Руслан сказал, что да и что он готов к нам переехать, и мы отправились в дорогу.

Когда мы вернулись с ним домой, подошли наши дети, взяли Руслана за руки и увели в свою комнату, так что несколько часов мы просто его не видели, пока они с ним играли и знакомились. Я очень благодарен своим детям за то, как они помогли Руслану пройти адаптацию.

«Пришла мысль о старости»

Сейчас у нас четверо детей: три мальчика и одна девочка, и все они очень дружны. Коля у нас самый жизнерадостный человек в семье и тем самым преподносит мне глубокий урок. Это ведь ребенок, от которого с рождения отказалась мама, который два года провел в доме ребенка и никому не был нужен, но не потерял способности радоваться этому миру и всегда улыбаться. А Руслан у нас очень целеустремленный и готов добиваться своих целей.

Когда мы с супругой только шли к приемной семье, одним из решающих факторов стала мысль о старости. Я осознал, что мне будет печально, когда я буду подводить итоги и пойму, что не смог изменить жизнь хотя бы одного ребенка, имея на это возможности.

Если вы задумывались о принятии ребенка, может быть, не стоит откладывать?

Марина ГЛАЗКОВА, Благотворительный фонд содействия семейному устройству детей-сирот «Измени одну жизнь» (changeonelife.ru)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Стало известно, на сколько вырастет материнский капитал

В следующем году выплату за второго и последующих детей проиндексируют.

После Нового года сумма материнского капитала увеличится на 3,8%. Это значит, с 1 января 2020-го он будет составлять 466 617 рублей. Сообщил об этом премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

- На эти выплаты в проекте бюджета России заложено 316 миллиардов рублей, - пояснил глава Кабинета министров.

Медведев отметил, что социальная помощь станет «более адресной», а социальные выплаты будут увеличены. Поводом для этого, по словам премьера, станет рост доходов и расходов внебюджетных фондов.

Сертификаты на получение материнского капитала выдают в Пенсионном фонде.

Напомним, программа материнского капитала входит в Федеральный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Она была принята 12 лет назад, и за все эти годы выплаты получили уже более девяти миллионов семей нашей страны (Cм. «Цифры»).

Есть несколько основных способов использовать сертификат. Деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, на получение образования, формирование накопительной пенсии или на покупку лекарств и медтехники для детей с инвалидностью. С начала 2018 года для малоимущих семей, в которых родился второй ребенок, стала возможной регулярная ежемесячная выплата на карточку.

Чтобы получать маткапитал в виде ежемесячных выплат, есть два условия. Главное - доход каждого члена семьи, включая новорожденного, не должен превышать 1,5-кратный прожиточный минимум региона (с 2020 года - 2-кратный). Закон распространяется только на вторых детей, рожденных после 1 января 2018 года.

Если семья попадает под оба эти условия, со счета материнского капитала на карту мамы будет каждый месяц выплачиваться сумма, равная детскому прожиточному минимуму.