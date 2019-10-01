Ну ты и фрукт: ДиКаприо, Дроздов, Мадонна и другие звездные веганы

Не все знают о том, что 1 октября отмечается Всемирный день вегетарианства. С одной стороны, веганство - это мода, с другой - жизненный путь и философия, например, для буддистов и йогов. Кстати, между вегетарианцами и веганами есть разница. Первые могут себе позволить продукты животного происхождения (молочку, яйца и мед), а веганы отказывают себе даже в этом. В их рационе только овощи, фрукты, орехи, пророщенные зерна, злаки. Правда, и те, и другие стараются не носить одежду и обувь из меха и кожи.

Мотивы, побудившие человека стать веганом, могут быть разными. Попробуем классифицировать звездных «травоядных».

ЙОГИ

Мадонна еще в подростковом возрасте начала отказываться от мяса. Но, увлекшись духовными практиками, стала строгим веганом.

Том Круз также полностью отказался от мясаФото: EAST NEWS

Буддист Ричард Гир, как и положено приверженцу его веры, отказался от мяса еще 30 лет назад. Он выступает в защиту животных и финансирует кампанию в поддержку исчезающей породы лошадей. Сайентолог Том Круз также полностью отказался от мяса.

Ричард ГирФото: EAST NEWS

Телеведущий Николай Дроздов тоже йог. Но дело не только в этом. Николай Николаевич 40 лет вел передачу «В мире животных» - ну как можно есть своих же героев? Поэтому в его рационе нет ни рыбы, ни мяса. Он сидит на фруктовых салатах, топинамбуре, злаковых.

Николай Дроздов не для того так долго жил в мире животных, чтобы их есть. К тому же банан вкуснее!Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Йогой увлекаются Валерия и Екатерина Волкова. Обе полностью отказалась от всех видов мяса.

ЗАЩИТНИКИ ЖИВОТНЫХ

Брэд Питт очень любит животных, поэтому мяса не ест. Но куда ему в этой любви до Леонардо ДиКаприо! Лео стал вегетарианцем с юности. Он всю жизнь подкармливал бездомных кошек, открывал собачьи приюты, выкупал детенышей диких животных, предназначенных для охоты, защищал жирафов и китов. Он обратил в свою веру Гвинет Пэлтроу, которая уже больше 20 лет не ест мяса, «посеял» зерна веганства в партнерше по «Титанику» Кейт Уинслет, которая стала убежденной защитницей животных. Еще в юности стал вегетарианцем Питер Динклэйдж (карлик Тирион Ланнистер из «Игры престолов»). Ума Турман также отказалась от мяса в детстве, поскольку животных считала друзьями.

Ричард ГирФото: EAST NEWS

СТРЕМЯЩИЕСЯ ПОХУДЕТЬ

Многие отказываются от мяса, чтобы сбросить лишний вес. Например, актриса и фотомодель Инна Гомес после родов поправилась на 12 кг. Вегетарианство, а точнее, правильное питание помогло ей вернуть стройность. Анастасия Волочкова приучена к овощному меню с детства, она же балерина. Мясные блюда она давно заменила супчиками со шпинатом. Брутальные мужчины от балерин не отстают. Бобслеист Алексей Воевода перешел на растительную пищу, устав от борьбы с лишним весом.

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ВПЕЧАТЛИТЕЛЬНЫЕ

Звезда триллера «Джокер» Хоакин Феникс, поехав в детстве с отцом на рыбалку и увидев трепыхающегося на крючке карася, так разволновался, что после этого перестал есть все живое. Певица Линда не ест мяса больше 30 лет, потому что в детстве видела, как вспарывали ножом живых баранов. Похожую картину лицезрела в деревне Ольга Шелест. Когда ей было десять лет, на ее глазах барана привязали к дереву и... С тех пор Ольга не ест мяса.

Натали ПортманФото: EAST NEWS

В детстве Натали Портман побывала на медицинской конференции, где ставили эксперимент над живым цыпленком, что заставило ее навсегда отказаться от животной пищи. Детскую травму пережил и актер Алек Болдуин. Его отец держал теленка, а когда стало ясно, для чего, Алек пережил шок и с тех пор мяса не ест. Похожая история была у Памелы Андерсон, которая в подростковом возрасте увидела, как ее отец разделывает куриные тушки. Теперь она выступает в защиту животных и пропагандирует растительную пищу.

Памела Андерсон в рамках программы «Будьте людьми и становитесь вегетарианцами», расчертила свое тело на зоны - «грудка», «ребрышки», «лопатка», «огузок» и т. д., намекая на то, что мы ничем не отличаемся от тех, кого едим.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

НОТА ПРОТЕСТА

Одно дело - просто не есть мяса, другое - поднять свои убеждения над головой как знамя и пойти в атаку на инакомыслящих. Ким Бейсингер - яростная противница жестокого обращения с животными и последовательная вегетарианка. Она выходит на демонстрации к Белому дому с плакатами: «Фуа-гра - это варварство». Джаред Лето открыто осуждает людей, которые носят одежду из кожи, меха и других материалов, которые изготовлены из животных. Ну и само собой мяса не ест вот уже четверть века.

Брижит Бардо уже тридцать лет борется за защиту прав животныхФото: EAST NEWS

Периодически проводит «мясные забастовки» Брижит Бардо. Уже тридцать лет французская кинозвезда борется за защиту прав животных. ББ призывает отказаться от мяса «хотя бы на несколько дней».

У нас, кстати, тоже есть свои активисты - например, певица Наталья Ветлицкая, которая, правда, живет в Испании. Вместе с дочерью она протестует против охоты и говорит, что, если бы ей дали власть, она запретила бы употреблять животных в пищу.

КТО ЕЩЕ

Пол Маккартни веганом «служит» почти 40 лет. Путь к растительной пище ему открыла жена Линда. В рамках своей кампании Meatless Mondays он агитирует всех хотя бы по понедельникам обходиться без мяса. Наталия Орейро пришла к вегетарианству больше 20 лет назад. Ее рацион состоит из чечевицы, сыра тофу и черного риса. Почти четверть века назад полностью отказалась от мяса Ирина Безрукова. Лариса Вербицкая 20 лет не ест мяса. А как выглядит! Другая неувядающая красотка, певица Лайма Вайкуле, не ест мяса с самого детства, а теперь практикует полное голодание. Ольга Будина называет себя полувегетарианкой: она не ест мяса, но не отказывается от морепродуктов и рыбы. Виктор Пелевин следует примеру Льва Толстого, который большую часть жизни был вегетарианцем, поскольку считал, что воздержание от животной пищи - это вклад в нравственную жизнь. Дженнифер Лопес полностью отказалась от молока, яиц и других продуктов животного происхождения.