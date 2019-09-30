Птенцы одного гнезда?

В недавних протестах за освобождение так называемых «узников» по «московскому делу» активнейшее участие приняли собратья по цеху одного из обвиняемых – актера Павла Устинова. Напомним, в понедельник 30 сентября суд заменил ему реальное наказание в виде лишения свободы на условный срок. В защиту Павла Устинова, и не только его, вышли в пикеты артисты, как малоизвестные для российской публики, так и достаточно популярные. Они же призывали к участию в митинге 29 сентября, да и сами были замечены на проспекте Академика Сахарова в ходе акции.

Однако, как оказалось, по крайней мере, часть из них объединяет не только общая политическая позиция. Выяснилось, что, как минимум, 11 задействованных в агитации активных протестов представителей актерского цеха объединены еще и в агентстве актерского менеджмента THOMAS AGENCY. В картотеке агентства всего 15 актеров, и, по совпадению или нет, 11 (или 12 - по другим сведениям) из них носили плакаты, записывали обращения и иные видеоролики. В том числе, Максим Виторган и его дочь Полина, Александра Бортич, Екатерина Вилкова, Виктория Исакова, Ирина Горбачева, Евгений Цыганов, Никита Кукушкин, Клавдия Коршунова, Илья Маланин и Анастасия Пронина.

11 задействованных в агитации активных протестов представителей актерского цеха объединены еще и в агентстве актерского менеджмента THOMAS AGENCY.

Никаких данных о самой этой компании, кроме контактов двух менеджеров и адреса электронной почты в публичном доступе на сайте компании более нет. Да они, по большому счету, и не требуются для неформальной структуры, которая занята трудоустройством подопечных, переговорами о суммах гонораров артистов и т.д., в диапазоне от ролей в фильмах и сериалах до съемок в рекламных роликах.

Кстати, накануне в сети уже всплывала информация о крупных гонорарах, полученных музыкантами и прочими исполнителями за выступления на предыдущей согласованной акции протеста все на том же проспекте Академика Сахарова. И некоторые эксперты уже говорят, что нынешняя единодушная поддержка фигурантов «московского дела» со стороны артистов могла иметь своей причиной не только их политическую позицию, но и другие побудительные мотивы. Впрочем, подчеркивают они, в этом нет ничего предосудительного. На их взгляд, реклама того или кандидата или политического явления ничем в данном случае не отличается от рекламы жвачки или прокладок.