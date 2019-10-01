Саманта с Катей - лучик света, и тут явилась Тунберг Грета

СЕКРЕТ НЕЛЕПЫХ КОСИЧЕК

16-летняя школьница Грета Тунберг однажды вышла с плакатом к парламенту Швеции и стала новой экоиконой. Грета, страдающая психическими расстройствами (синдромом Аспергера, обсессивно-компульсивным расстройством и селективным мутизмом), выступает на Генассамблее ООН, встречается с Папой Римским и Бараком Обамой... Она - символ мирового экодвижения. По всему миру люди поддерживают ее и выходят на протесты под лозунгом #FridaysForFuture («Пятницы ради будущего»).

Цель Тунберг - страны, подписавшие Парижское соглашение, должны снизить выбросы углекислого газа на 15%. Человечество уничтожает планету, и этому надо противостоять.

С появлением столь юного оратора возникает вопрос: как из депрессивной прогульщицы Грета превратилась в идейного лидера? Журналисты строили догадки. Одна из них: за феноменом Греты стоят ее родители: певица Малена Эрнман и актер Сванте Тунберг. Дедушка Греты - основатель теории глобального потепления. В раскрутке Греты им помогал шведский пиарщик Ингмар Ренцхог.

Политики и звезды шоу-бизнеса считают за честь встретиться с Гретой Тунберг. Не устоял и Арнольд Шварценеггер. Фото: twitter.com

- В 1992 году на конференции ООН озоновыми дырами мир пугала 13-летняя Северн Судзуки, - говорит политолог Дмитрий Солонников. - Грета - профессиональная постановка. Нелепые косички, смешная одежда. Не ясно, кто мешает индустриальному развитию других регионов, кроме Евроатлантического. По одной из версий, за Гретой стоит фирма бывшего вице-президента США Альберта Гора, торгующая квотами на выбросы углеводородов. Есть данные, что на Грете обогатились шведские фонды, ратующие за развитие зеленой энергетики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/733834" frameborder="0"></iframe> Грета Тунберг: Если вы нас подведете, я вам не прощу!.

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Приманка для молодежи

Дмитрий АБЗАЛОВ, глава Центра стратегических коммуникаций:

- Грета Тунберг верит в то, о чем говорит. Но вокруг нее люди, которые используют ее для достижения своих целей. Грету используют даже ее родители. На пике популярности ее мать выпустила книгу, ставшую бестселлером.

Тунберг и тему климатических изменений активно раскручивают политики левого толка, партия «Зеленые» в ФРГ и молодые демократы в США. Так они привлекают людей от 18 до 39 лет. Это большая часть электората, которая не ходит на выборы, но при этом социально активна. Для них вопрос экологии стоит наиболее остро.

Грету любят не за детскую непосредственность, а за то, что она говорит. Она показывает миру, что рано повзрослела из-за пренебрежения взрослых к экологии. Сложно угадать, как сложится судьба Греты. Думаю, ей стоило бы получить образование. Тогда ее речи будут не только обличительными, но и конструктивными.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734125" frameborder="0"></iframe> Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

ИЗ США - С ЛЮБОВЬЮ

Самой известной школьницей была 11-летняя Саманта Смит. После Брежнева во главе СССР встал Юрий Андропов, возглавлявший до этого КГБ. В США это назначение вызывало серьезные опасения, поговаривали о начале ядерной войны. В апреле 1983 года американская школьница Саманта Смит спросила у мамы, правда ли, что Андропов хочет начать войну. Мать предложила дочери спросить его об этом лично.

И Саманта написала Андропову письмо. Послание переправили в редакцию газеты «Правда». Там выдержки из него опубликовали с комментариями типа «посмотрите, как американские империалисты запугивают своих детей. А ведь СССР хочет мира». Не получив ответа, девочка написала советскому послу в США Анатолию Добрынину. И это сработало! Смит получила ответ от Андропова с приглашением посетить СССР.

Саманта Смит отлично чувствовала себя в «Артеке», разве что галстук пионерский не носила... Фото: Владимир МАШАТИН/ТАСС

7 июля Саманта вместе с родителями прилетела в СССР. В течение двух недель она побывала в Москве, Ленинграде и лагере «Артек» в Крыму. Девочка не делала никаких политических заявлений, да и советская сторона старалась ее не компрометировать. Поэтому пионерскую форму Саманте подарили без красного галстука.

Смит очаровала всех. В СССР в ее честь называли пионерские отряды, а позднее и улицы. Вернувшись домой, Саманта превратилась в звезду. Ее снимали в популярных ТВ-шоу. Но в 1985 году Смит погибла в авиакатастрофе. Одни обвиняли в этом КГБ, другие ЦРУ...

- Саманта Смит стала неформальным каналом связи между противоборствующими СССР и США, - поясняет «КП» политолог Андрей Манойло. - Если бы кто-то из политических лидеров решил пойти на сближение в открытую, то это было чревато. А тут детская дипломатия, способствовавшая мирному сосуществованию СССР и США.

СОВЕТСКИЙ ГОЛУБЬ МИРА

После гибели Саманты Смит фонд «Дети как миротворцы» и СССР организовали ответный визит советской школьницы в США. Выбор пал на Катю Лычеву. Она знала английский, снималась в кино, была непосредственна. Летом 1986 года Катя прилетела в Штаты, где встретилась с Рональдом Рейганом.

- Дети не могут спокойно жить на Земле, пока на ней есть ядерное оружие, - сказала она президенту США.

Катя Лычева стала нашим ответом на слова Рейгана, что СССР - «империя зла». Фото: Виктор ВЕЛИКЖАНИН и Валентин КУЗЬМИН/Фотохроника ТАСС

После ее отъезда интерес американцев к советской школьнице быстро пропал. А вот дома Катю встретили как героя. Она стала популярной, ее печатали в газетах и заваливали письмами. В народе появилась шутка: «Кто три самые известные женщины в СССР? Раиса Горбачева, Алла Пугачева и Катя Лычева».

В 1988 году Катя с родителями переехала во Францию. В Россию она вернулась в 2000-х, а в 2005 году стала вице-президентом АвтоВАЗа. Сейчас она живет в Москве и о своей жизни ничего не рассказывает.

- Катя Лычева и Саманта Смит хотели мира. Если политики не знали, как наладить отношения, то народная дипломатия восстановила диалог. Этих девочек нельзя сравнивать с Гретой Тумберг, - уверен политолог Андрей Манойло. - Она больной человек. В ее речи - агрессия, фобии, обусловленные ее болезнью. И вместо того чтобы помогать таким людям, ими пользуются.

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