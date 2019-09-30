Летний отдых как зеркало жизни

Правительство заявило о начале строительства на Северном Кавказе нового горнолыжного курорта «Мамисон». Он, безусловно, повысит привлекательность внутреннего туризма.

А я вспомнил 2010 год, когда десятки миллионов были потрачены на программу развития Кавказа. Были похожие поручения, цели, слова и презентации. И… тот же самый курорт «Мамисон».

И вот – второй круг этой фантастической саги.

Как показал недавний опрос ВЦИОМ, 33% наших сограждан провели законный отпуск дома, 27% – на даче, 11% – ездили в другие города России, 6% – отдыхали на курортах Краснодарского края, 8% – за границей и 4% – в Крыму. При этом семь процентов из отдыхавших за пределами дома и дачи остались недовольны отдыхом: их не устроили высокие цены там, отсутствие возможности поехать туда, куда хотелось, плохая погода и короткий срок отпуска.

У меня эта статистика вызвала лишь ассоциацию со старой истиной от Ходжи Насреддина: можно сколько угодно говорить слова «благополучие» и «стабильность», но лучше в России от этого не становится. И это ведь в стране, чуть ли не единственной в мире, где люди берут кредиты, чтобы съездить на море!

И цифры эти, давайте признаемся, все же приблизительные – о своем отдыхе исследовательскому центру рассказали всего лишь 3200 человек. По факту же, кажется, позволить себе отдых вне дома может еще меньше россиян: лишь в 16 регионах из 85 зарплаты выше средней по России – 45 тысяч рублей, а за чертой бедности находится 21 миллион человек. Средняя же цена тура, потраченная россиянином – 88 тысяч рублей.

Но даже при условии погрешностей в этом опросе отразилась вся наша грустная действительность. Это и отсутствие доступности отдыха вне дома, и вынужденная необходимость держать подсобное хозяйство, и неразвитость российского туризма со всеми вытекающими – дороговизной билетов на все виды транспорта, недешевого проживания в условиях не лучшего сервиса и т.д. и т.п.

Развитость инфраструктуры и сервиса за те же и даже меньшие, чем у нас, деньги – этим иностранные курорты живут. Да что города – этим целые страны живут. Помните, как Турция долго пыталась наладить отношения с Россией после того, как турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24 и был наложен запрет на чартерные перелеты на иностранные курорты? Ущерб экономике был нанесен колоссальный, и Турция билась до последнего, чтобы российские туристы снова вернулись на пляжи Антальи, Кемера и других курортов.

В нашей же стране туриста, такое ощущение, максимально отвергают. У того же Северного Кавказа с его минеральными источниками, пляжами, горами и великолепными пейзажами потенциал велик. Но использовать его с толком никак не получается. И курорты финансово доступны лишь ограниченному числу россиян. Для большинства это – настоящая роскошь, которую часто вынуждены даже брать кредит. И то это, как видите из опроса, положение не спасает.

Одной из мер увеличения турпотока на отечественные курорты считаю организацию доступности билетов на авиатранспорт. Можно «подтянуть» и железную дорогу.

Будет хорошо, если власти смогут как-то повлиять на аппетиты частников, оказывающих услуги на российских курортах, где каждый шаг – в прямом смысле по рублю. И это при отсутствии должного сервиса и контроля со стороны ответственных госорганов. Печально, но так уж выходит, судя по отношению, что туризм государство не считает важной и перспективной отраслью, в которую стоит вкладываться. (Конечно, за исключением крымского направления. Но тут интерес государственный, политический.)

Куда приятнее продавать запасы нефти и газа, забирать средства у несостоявшихся пенсионеров, поднимать НДС – это же живые, быстрые деньги. А отдохнуть россияне могут и на своих шести сотках. Ну, в крайнем случае, позволить отдых в родных стенах у взятого в кредит телевизора.