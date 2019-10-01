Угрожает ли МКС космический мусор?

На околоземной орбите, по данным NASA находится более 2,2 тысяч действующих и около 5 тысяч отслуживших космических аппаратов. Кроме того, более 14 тысяч разного размера фрагментов космического мусора. И всего, по их подсчетам, на текущий момент на орбите находится более 20 тысяч космических объектов.

И вот, буквально в конце марта текущего года Индия уничтожила свой спутник, находящийся на орбите, с помощью ракеты. Это беспрецедентное действие жестко раскритиковал Джим Брайденстайн, являющийся директором NASA. Он считает, что образовавшийся в результате этого космический мусор может угрожать международной космической станции, сообщало агентство ТАСС.

В свою очередь, "Роскосмос" в начале текущего года предоставила свою оценку состояния околоземной орбиты. По оценкам специалистов корпорации, на орбите сосредоточено в общей сложности от 600 000 до 700 000 единиц космического мусора. Опираясь на все эти данные, NASA составило прогноз потенциальной угрозы для МКС.

На основании чего руководители ведомства США потребовали провести маневр уклонения. Получив предварительные расчеты от ведомства, Центральный научно-исследовательский институт машиностроения (ЦНИИмаш) поручил своему головному Предприятию баллистики произвести тщательные расчеты и опроверг данные Корпорации США.

На основании полученной от баллистиков информации, специалисты "Роскосмоса" и "ЦНИИмаш" не нашли угрозы от космического мусора для МКС, о которой сообщало Ведомство. "Безопасности станции и экипажа ничего не угрожает", – подчеркнул "Роскосмос".

А значит нет необходимости в маневре уклонения.

И все же, космический мусор, без всякого сомнения, представляет большую угрозу для исследовательских аппаратов. При столкновении с его фрагментами спутники и даже космические станции могут получить частичную или полную потерю функциональности. Не исключено и полное разрушение.

В связи с этим, давно и успешно учеными России, Италии, Франции и Японии разрабатывается лазерная система для борьбы с космическим мусором. Как передает RT член-корреспондент российской академии наук (РАН) Борис Шустов сообщил, что в скором времени на МКС будет размещена лазерная "пушка", которая будет превращать частицы мусора в пыль, не представляющую существенной угрозы для аппаратов.