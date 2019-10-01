Состарили на 10 лет: Светлану Ходченкову испортили неудачной прической и макияжем на Парижской Неделе моды

Светлана Ходченкова – одна из самых красивых актрис российского кино. Ее утонченную внешность по достоинству оценили даже в Голливуде, когда она снималась вместе с Хью Джекманом в фильме «Росомаха». А теперь актриса решила покорить Парижскую Неделю моды. Ходченкова приняла участие в показе известного косметического бренда. Россиянка прошла по подиуму вместе с голливудскими звездами Евой Лонгорией, Эмбер Херд, Хелен Миррен, Энди Макдауэлл, звездой Болливуда Айшварией Рай, супермоделью Даутцен Крез и певицей Шерил Коул. Из зала за показом наблюдала «черная пантера» Наоми Кэмпбелл, которая в этот раз решила не участвовать в дефиле и ограничилась ролью зрительницы.

Светлана Ходченкова прошла по подиуму в очаровательном мини-платье с графическим принтом. Наряд был хорош, чего, к сожалению, нельзя было сказать о прическе и макияже. Светлане гладко зачесали волосы, собрав их в узел на затылке, и ярко накрасили глаза и губы. Неудачный макияж добавил 36-летней звезде возраста и заставил ее выглядеть лет на 10 старше.

Ходченкова прошла по подиуму в очаровательном мини-платье с графическим принтом.Фото: EAST NEWS

Видимо, в этом образе Светлана чувствовала себя не совсем комфортно – это ощущалось по ее напряженному лицу. Ходченкова – опытная актриса, не раз выходившая на сцену в разных ролях, и вряд ли ее заставил так нервничать модный показ. Возможно, увидев себя в зеркале перед дефиле, Светлана расстроилась, и это испортило ее звездный час.

Судя по напряженному лицу актрисы, она чувствовала себя в этом образе не совсем комфортно.Фото: EAST NEWS

А вот голливудские дивы ощущали себя на подиуме как рыбы в воде. Ева Лонгория даже пришла на показ со своим маленьким сынишкой. Годовалый Сантьяго Энрике вышел вместе с мамой на подиум в финале шоу – верней, выехал на руках у Евы. Его немедленно окружили другие звездные участницы дефиле – британская поп-дива Шерил Коул и звезда комедии «День сурка» Энди Макдауэлл. Малыш совершенно спокойно чувствовал себя перед толпой зрителей – видимо, сказались мамины гены. Да и папа мальчика – мексиканский телемагнат, мультимиллионер Хосе Бастон наверняка с младых ногтей будет приучать наследника к шоу-бизнесу.

Ева Лонгория привела на показ годовалого сына Сантьяго. Ее окружили певица Шерил Коул и звезда "Дня сурка" Энди Макдауэлл.Фото: EAST NEWS

33-летняя Эмбер Херд тоже стала «холстом» для экспериментов французских визажистов. Актрисе сделали фантазийный макияж, нарисовав ей жирные синие стрелки в уголках глаз. Впрочем, несмотря на странный грим, Эмбер выглядела довольно мило и даже забавно.

Голливудской звезде Эмбер Херд сделали фантазийный макияж, нарисовав ей жирные синие стрелки в уголках глаз.Фото: EAST NEWS

К слову, до того, как стать актрисой, Светлана Ходченкова успела получить модельный опыт. В 16 лет она недолго работала в модельном агентстве. Ее жизнь круто перевернул дебют в кино - в 2003 году Светлана сыграла главную героиню в фильме Станислава Говорухина «Благословите женщину». Когда картина вышла на экраны, Ходченкова была номинирована на кинопремию «Ника» за лучшую женскую роль.