Заместитель министра энергетики Юрий Маневич: Новые технологии способны привести к энергетической революции

В нашей стране оптимальная структура энергобаланса. Электричество в стране производят из газа, угля, ядерной энергии, а также возобновляемых источников - в первую очередь гидроэлектростанции. Ветряные установки и солнечные батареи пока редкость, но процесс строительства подобных станций уже идет. Каковы основные тенденции на российском рынке электроэнергии? С какими вызовами сталкивается отрасль? И не ждать ли нам отключений света? Об этом мы поговорили с заместителем министра энергетики Юрием Маневичем.

«ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ПРОБЛЕМ - ПЕРЕКРЕСТНОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ»

- Юрий Владиславович, энергетика - это инфраструктура. Чтобы стимулировать экономический рост, она должна развиваться опережающими темпами. Какова у нас загрузка имеющихся мощностей? Мы избыточны или дефицитны?

- Да, вы совершенно правы. Именно потому, что электроэнергетика - инфраструктурная отрасль и должна развиваться опережающими темпами, мы планируем ее развитие на несколько лет вперед. Кроме того, потребление неравномерно как в течение суток, так и в разные сезоны. Поэтому объем генерирующей мощности в системе всегда больше, чем среднее потребление, поскольку оно рассчитывается под максимальные нагрузки. Избыток мощностей обеспечивает резерв, в том числе и под будущий рост. Те мощности, которые действительно не нужны и неэффективны, выводятся из эксплуатации. Сейчас завершается подготовка законодательства о более эффективном проведении таких процедур. По генерирующим мощностям избыток (за вычетом нормативного резерва и экспорта) составляет 30 ГВт, или 18% от максимальной нагрузки.

- Какие первоочередные проблемы стоят перед отраслью?

- В первый ряд приоритетных проблем я бы поставил вопрос перекрестного субсидирования. Это когда одни потребители, как правило, более крупные, платят за других, или один регион платит за поддержание низких тарифов в другом. Есть даже межотраслевое субсидирование. Например, когда мы в цене за электроэнергию косвенно оплачиваем решение проблемы отходов.

- А чем это плохо?

- С одной стороны, перекрестное субсидирование обусловлено социальными и политическими требованиями. Но, с другой, оно сильно искажает работу отрасли, подает неправильные сигналы потребителям. Поэтому бесконечно наращивать использование этого инструмента нельзя. Отрасль может не выдержать такой нагрузки и сама станет источником кризиса, а не развития всей экономики. К числу ключевых проблем в электроэнергетике можно, с известными оговорками, отнести десяток аспектов (см. «Кстати»). Министерство ведет планомерную работу по преодолению негативных тенденций.

Фото: Пресс-служба Минэнерго РФ

«ФАКТИЧЕСКИЙ ИЗНОС НЕ ТАКОЙ БОЛЬШОЙ»

- Несколько лет назад я видел цифры, что оборудование в энергосфере изношено на 65%. Это действительно так? Если да, то как планируется решать эту проблему и какой объем инвестиций необходим?

- До 2017 года в отрасли для оценки износа оборудования использовались цифры бухгалтерского износа либо информация по сроку службы. В реальности эти данные не отражали фактический износ оборудования и объектов. В условиях ограниченных финансовых ресурсов таким показателем, как «бухгалтерский износ», оперировать нельзя. Для оценки фактического технического состояния Минэнерго разработал ряд документов. На их основе мы проводим ежегодный мониторинг.

- То есть на самом деле износ меньше и все не так страшно?

- Техническое состояние оборудования генерирующих компаний оценивается как хорошее, уровень физического износа - 0,21. Основное технологическое оборудование и линии электропередачи (ЛЭП) тоже в хорошем состоянии, уровень износа - 0,16. По нашим оценкам, такой износ является некритическим для надежного функционирования оборудования и энергосистемы в целом. Тем не менее информация о «бухгалтерском износе» или износе по сроку службы сигнализируют о моральном устаревании оборудования отрасли. Для улучшения ситуации проводится модернизация.

2 октября в Москве стартует международный форум «Российская энергетическая неделя». Фото: Аркадий Шайхет/Фотохроника ТАСС

«ПОСЛЕ РЕФОРМЫ ПОЯВИЛСЯ КОНКУРЕНТНЫЙ РЫНОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, НО ОСТАЛСЯ ГОСКОНТРОЛЬ»

- Прошло больше десяти лет после реформы РАО «ЕЭС России». Какие итоги можете подвести? Некоторые эксперты до сих пор ругают Чубайса. Мол, все отдал частникам…

- Электроэнергетика является сложным технологическим комплексом. Она играет непосредственную роль в жизнеобеспечении страны. Сбои в энергоснабжении могут привести к техногенным катастрофам, создающим угрозу жизни граждан. Поэтому реформа электроэнергетики как в зарубежных странах, так и в России неоднократно откладывалась и тщательно прорабатывалась. Существующие модели отрасли и возможные механизмы ее реформирования в большинстве развитых государств мира схожи. Главные принципы - разграничение естественно-монопольных (передача электроэнергии, оперативно-диспетчерское управление) и потенциально конкурентных (генерация, сбыт) видов деятельности, демонополизация отрасли с параллельным развитием антимонопольного регулирования, введение для независимых поставщиков электроэнергии недискриминационного доступа к инфраструктуре, либерализация рынков электроэнергии. По нашей оценке, в ходе реформы у нас эти принципы были соблюдены.

- Что именно было сделано? И почему это было правильно?

- В результате реформы появился конкурентный рынок электроэнергии. Он сохраняет привлекательность для инвесторов. При этом в эксплуатацию вводятся современные станции, позволяющие снизить расходы на выработку электроэнергии, что является важнейшим показателем роста энергоэффективности. По состоянию на конец прошлого года появилось 132 новых блока тепловых электростанций мощностью около 30 ГВт. Это положительно сказывается на повышении надежности энергосистемы. За три последних года число регионов с высокими рисками перерывов энергоснабжения снизилось с 9 до 5. Уменьшилось количество аварий и их средняя продолжительность (см. графику).

- Некоторые эксперты говорили, что государство потеряло контроль над отраслью. А она все-таки стратегически важная…

- Это не так. Вместе с рыночными преобразованиями сохранились и инструменты государственного контроля в отрасли. Например, остался контроль готовности субъектов электроэнергетики к прохождению максимумов нагрузок при подготовке к осенне-зимнему периоду. Государство - главный акционер в системообразующих компаниях отрасли - «Россетях» и «Системном операторе». Плюс за государством остались и другие важные функции - разработка стратегий развития, государственный энергетический надзор, тарифное и антимонопольное регулирование, контроль над оптовым рынком электрической энергии и мощности.

НОВЫЙ ПЛАН ГОЭЛРО

- Скоро будет отмечаться 100-летие принятия плана ГОЭЛРО. В 2017 году мы наконец приняли план, который эксперты уже назвали ГОЭЛРО-2, - Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики до 2035 года. Какие ее основные цели?

- Основная - это формирование в долгосрочной перспективе сбалансированной структуры генерирующих мощностей. Она должна отвечать критерию минимума суммарных затрат на электроснабжение экономики и учитывать основные тренды научно-технологического развития отрасли. При прогнозируемом росте электропотребления к 2035 году до 1345 млрд кВт-ч (1,2% в год) потребуется ввод 84 ГВт новых генерирующих мощностей и модернизация еще 76 ГВт существующих.

- Шесть лет назад в рейтинге Doing Business среди всех стран мира мы занимали место в конце второй сотни по подключению к энергоснабжению. Все предприниматели жаловались, что невозможно подключиться к сетям. За это время смогли подняться почти в топ-10. Сумасшедший рост за короткий срок! За счет чего это удалось сделать?

- Действительно, по этому направлению у нас беспрецедентное улучшение. Мы поднялись со 183-й позиции в 2012 году до 12-го места в 2018 году. Интегральный индикатор Distance to Frontier, то есть как близко страна находится к лидеру рейтинга, поднялся до 94 баллов из 100, что является самым высоким показателем среди всех направлений рейтинга в России. В целом реформы российских энергетиков признаны лучшей практикой, которая будет описана и распространена среди других стран для масштабирования положительного опыта.

- Что конкретно сделали?

- Минэнерго было реализовано много мероприятий. Могу отметить самые основные. Был детализирован порядок формирования и состав платы за технологическое присоединение. Введены стандартизированные тарифы для заявителей до 150 кВт. Сокращены предельные сроки. Переведены в электронный вид процедуры взаимодействия между сетевой организацией и заявителем. Теперь всю процедуру можно провести удаленно. Кроме того, вдвое сокращен перечень документов.

«С ОСВОЕНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ РАЗУМНО СОБЛЮДАТЬ БАЛАНС»

- Во всем мире глобальная тенденция - рост доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ). У нас этот сегмент как себя чувствует? Почему мы массово не строим ветряные и солнечные электростанции?

- Хотел бы сразу успокоить, на самом деле с ВИЭ у нас тоже все неплохо. Одним из видов, причем пока самым эффективным, является гидроэнергия. А ее доля в нашем энергобалансе составляет 17% (а по установленной мощности - 20%). Очень многие страны еще не достигли даже таких показателей.

- Я скорее имею в виду солнечные и ветровые электростанции, которые активно появляются в Европе и даже в Китае…

- У нас тоже действует программа поддержки возобновляемой энергетики. Благодаря ей к 2024 году будет построено 1908 МВт солнечных станций, 3377 МВт ветровых и 168 МВт малых гидроэлектростанций. Да, это выглядит весьма скромно на фоне мировых объемов, но нужно учитывать, что пока новые виды ВИЭ все-таки заметно дороже обычной тепловой генерации. Так, стоимость 1 кВт-ч, произведенного на СЭС, - 20 рублей, на ВЭС - 10 рублей (в традиционных источниках - почти на порядок ниже). Если мы кратно увеличим их долю в производстве, это приведет к росту цен для потребителя. Поэтому разумно соблюдать некий баланс: с одной стороны, осваивать и внедрять новые технологии, чтобы не отстать от мировой индустрии, а с другой - не перегружать конечные тарифы их субсидированием. При этом за счет все более и более массового производства технологии выработки электроэнергии на ВИЭ постоянно дешевеют, и, возможно, через несколько лет они станут намного более доступны и конкурентны. Тогда ответ на вопрос, сколько надо ВИЭ, будет определяться не объемом их поддержки, а рынком, то есть ценой, качеством и удобством этих технологий.

- А мы поддерживаем это начинание? Без субсидий эта отрасль не справится…

- Конечно, приоритетное использование возобновляемых источников энергии нужно стимулировать. Объекты солнечной и ветрогенерации активно строятся (см. графику). У нас внедрены эффективные меры поддержки ВИЭ. Это и возврат инвестированного капитала в течение 15 лет, и приоритетная покупка электроэнергии, выработанной на основе использования ВИЭ. Кроме того, в первом чтении одобрен законопроект по поддержке микрогенерации (до 15 кВт). Он создаст правовые механизмы, чтобы граждане и малый бизнес могли продавать излишки непотребленной энергии сбытовым компаниям. К сети они смогут подключиться тоже в упрощенном режиме.

- Как долго эти льготы будут длиться?

- Действующая программа рассчитана до 2024 года. В целом на уровне правительства принято решение продлить ее до 2036 года. Это позволит сохранить создающийся российский промышленный потенциал производства энергооборудования на базе ВИЭ, встроиться в общемировые тренды развития энергетических систем, снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду и использовать значительные российские природно-климатические ресурсы. При этом одна из целей - повысить глубину локализации производства компонентов для энергооборудования ВИЭ и выйти с собственными разработками на мировые рынки.

КАКИМ БУДЕТ НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ БАЗИС

- Футуристический вопрос. Какие глобальные тенденции в сфере электроэнергетики вы видите, которые будут менять отрасль в ближайшие десятилетия? К чему нам надо быть готовыми? И какие возможности нам точно не нужно упускать?

- Помимо энергоэффективности и цифровизации, о которых много уже сказано и написано, и которые значительно изменят и уже меняют электроэнергетику, я бы обратил внимание еще на два важных технологических изменения. Первое, это когда появятся доступные по стоимости системы хранения электроэнергии и масштаб их внедрения позволит хранить энергию в объемах, сопоставимых с неравномерностью потребления и производства. В том числе частично на это может повлиять развитие электромобилей и их интеграция в умные энергосистемы.

- А что тогда поменяется?

- Многое. Например, уже не будет потребности в большом запасе резервной мощности в энергосистеме. Станции смогут работать в более равномерном и, значит, эффективном режиме. Сетевое хозяйство также можно будет оптимизировать. Второй, чуть более далекий, но, возможно, еще более радикальный технологический сдвиг случится, когда будут полноценно освоены водородные технологии хранения и передачи электроэнергии. Здесь как раз масштаб изменений сложно предсказать, но над этим направлением точно надо работать. Так же, как это делают все ведущие мировые державы.

- В чем будет заключаться трансформация отрасли?

- Прорывные технологии способны привести к переходу энергетики на новый технологический базис («энергетическая революция»). Сюда можно отнести возобновляемые источники энергии и накопители энергии, гибридные и электромобили, включая автомобили на водородном топливе, сетевые технологии (активно-адаптивные сети, распределенная генерация, «энергетический интернет» и т. п.), а также энергоэффективные технологии в домах (с нулевым потреблением, умный дом, умный город). Эти технологии сейчас на разных стадиях развития и распространения. Их внедрение, с одной стороны, стимулируется политическими мерами (включая субсидии), а с другой - сдерживается рыночными условиями (более низкими ценами на традиционные энергоносители).

- Звучит как фантастический фильм. То есть в будущем вместо крупных станций будет много маленьких, которые будут установлены в каждом доме?

- Не совсем. Крупные станции останутся, природный газ как основной ресурс - тоже. До 2035 года, по большинству прогнозов, мировая энергетика будет все еще основываться на ископаемых видах топлива с доминированием углеводородного сырья. При этом существующие системы централизованного электроснабжения будут основным источником электроэнергии, несмотря на активное развитие распределенной генерации.

СПРАВКА

Структура российского рынка электроэнергии довольно проста. Он состоит из нескольких основных частей. Во-первых, генераторы электроэнергии. Они производят ее из различных источников. Во-вторых, сетевые компании. Они содержат инфраструктуру, которая позволяет передавать энергию на дальние и ближние расстояния. И в-третьих, сбытовые компании. Они непосредственно продают энергию населению и промышленности. Руководит всеми процессами «Системный оператор». Он следит за тем, чтобы в стране или в отдельных ее частях не возникло дефицита электроэнергии. В случае необходимости перенаправляет потоки и дает команды генераторам увеличить или уменьшить производство.

СПРАВКА

Энергосистема страны состоит из Единой энергосистемы России и территориально изолированных энергосистем (Чукотский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области, Норильско-Таймырский и Николаевский энергорайоны, энергосистемы северной части Якутии). На первую приходится более 98% энергопотребления. А в удаленных районах зачастую используются ВИЭ и станции на нефтетопливе (мазуте).

КСТАТИ

10 проблем российской энергетики

1. Потребители не используют ту мощность, которую заявляют при технологическом присоединении. Отсюда возникает избыточное строительство и содержание объектов электросетевой инфраструктуры, что в конечном итоге ложится бременем на всех потребителей.

2. Рост доли генерирующего оборудования, работающего в вынужденном режиме, являющегося неэффективным и устаревшим.

3. Недостаточный уровень конкуренции на оптовом и в особенности на розничном рынках энергии и мощности.

4. Значительное число нерыночных надбавок, применяющихся к оптовым ценам на электроэнергию, что приводит к росту конечной стоимости.

5. Высокий уровень перекрестного субсидирования, когда одни группы потребителей фактически финансируют льготные тарифы для иных групп, что искажает экономические сигналы и дестимулирует к оптимизации энергопотребления.

6. Существенный объем долгов и неплатежей, прежде всего на розничных рынках энергии. Суммарно он оценивается в 285 млрд рублей, что отрицательно влияет на экономику всех субъектов отрасли.

7. Невысокая степень автоматизации технологических процессов, а также значительный износ оборудования, прежде всего в распределительном сетевом комплексе.

8. Подпадание российских компаний под санкционные режимы, потребность в ускоренной реализации широкомасштабных программ импортозамещения.

9. Низкая доля использования местных видов топлива в региональных энергетических балансах.

10. Ограниченная мотивация потребителей энергии к повышению энергоэффективности.

Общее число занятых в отрасли

Электроэнергетика - крупнейший работодатель в ТЭК

1,4 миллиона человек по всей стране заняты в ней

P. S. Предприятия делают акцент на привлечении специалистов, хорошо ориентирующихся в цифровых технологиях, связанных с умной энергетикой, возобновляемыми источниками энергии, интеллектуальными системами распределения и учета энергии и т.д.

ИГРОКИ РЫНКА

Топ-10 основных производителей*

1. Концерн «Росэнергоатом»

Входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом». Является одним из крупнейших предприятий отрасли и единственной в России компанией, выполняющей функции эксплуатирующей организации (оператора) атомных станций.

Установленная мощность - 29 ГВт.

Объем выработки электрической энергии - 204,3 млрд кВт-ч.

2. «Газпром энергохолдинг»

Является одним из крупнейших в России владельцев электроэнергетических (генерирующих) активов. Имеет контрольные пакеты акций «Мосэнерго», «МОЭК», ТГК-1 и ОГК-2.

Установленная мощность - 39 ГВт.

Объем выработки электрической энергии - 146,5 млрд кВт-ч.

3. «РусГидро»

Один из крупнейших российских энергетических холдингов. Является лидером в производстве энергии на базе возобновляемых источников. Развивает генерацию на основе энергии водных потоков, солнца, ветра и геотермальной энергии.

Установленная мощность - 39,4 ГВт.

Объем выработки электрической энергии - 144,2 млрд кВт-ч.

4. «Интер РАО»

Диверсифицированный энергетический холдинг, управляющий активами в России, а также в странах Европы и СНГ.

Установленная мощность - 33,7 ГВт.

Объем выработки электрической энергии - 132,5 млрд кВт-ч.

5. «ЕвроСибЭнерго»

Крупнейшая частная энергокомпания страны. Принадлежит Олегу Дерипаске. Является вторым по величине активом после «Русала». Имеет мощности в Красноярске, Иркутске и Нижнем Новгороде.

Установленная мощность - 19,5 ГВт.

Объем выработки электрической энергии - 67,6 млрд кВт-ч.

6. «Т плюс»

Раньше называлась КЭС-холдинг. Объединяет активы Волжской ТГК, ТГК-5, ТГК-6, ТГК-9 и Оренбургской ТГК. Основной акционер компании - «Ренова».

Установленная мощность - 15,7 ГВт.

Объем выработки электрической энергии - 55,0 млрд кВт-ч.

7. АО «Юнипро»

До июня 2016 года компания называлась «Э.ОН Россия». Помимо производства и продажи электро- и тепловой энергии занимается распределенной генерацией и инжинирингом.

Установленная мощность - 11,2 ГВт.

Объем выработки электрической энергии - 46,6 млрд кВт-ч.

8. «Сибирская генерирующая компания»

Основу ООО «Сибирская генерирующая компания» составили энергетические объекты, ранее входившие в «Кузбассэнерго» и «Енисейскую ТГК».

Установленная мощность - 10,9 ГВт.

Объем выработки электрической энергии - 46,0 млрд кВт-ч.

9. «Энел Россия»

Является генерирующей компанией и ключевым активом Группы Enel в России.

Установленная мощность - 9,4 ГВт.

Объем выработки электрической энергии - 41,3 млрд кВт-ч.

10. «Фортум»

Один из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электроэнергии на Урале и в Западной Сибири, а также развивает возобновляемые источники генерации.

Установленная мощность - 4,9 ГВт.

Объем выработки электрической энергии - 28,1 млрд кВт-ч.

*По объему выработки электрической энергии.